Musím je vždy dobrat a patří do cestovní lékárničky aneb Šest mýtů o antibiotikách

Virové infekce většinou odezní samy. Rozhodně není řešením indikovat na ně antibiotika. Vinou jejich nadměrného a nevhodného užívání tyto léky ztrácí účinky, protože bakterie si na ně získají odolnost. „Statistiky ukazují, že v ČR zemře víc lidí na důsledky tzv. antibiotické rezistence než na dopravní nehody. Toto číslo může stoupat, pokud nezačneme s antibiotiky více šetřit,“ říká praktická lékařka Ludmila Bezdíčková, jež se zapojila do kampaně upozorňující na rizika odolnosti bakterií vůči léčbě.

Podle Státního zdravotního ústavu, autora kampaně Antibiotickarezistence.cz, nárůst odolnosti bakterií může svým chováním ovlivnit každý z nás. Jak? Třeba tím, že virózu zkusíme zvládnou doma v posteli, aniž bychom od lékaře vyžadovali antibiotika, pokud je on sám pacientovi nepředepíše. Dobré není také zbylá antibiotika schovávat doma do zásoby – nespotřebované či prošlé léky totiž patří do lékáren, které je bezplatně zpětně odebírají. A už vůbec není dobré je posílat dál někomu, kdo by je užíval bez předpisu lékaře.

Přednosta Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny Fakultní nemocnice Motol Milan Trojánek vyvrací další omyly, které jsou s nesprávným užíváním antibiotik spojené.