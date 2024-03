Mrtvice v osmi letech. Bolela ho hlava, stěžoval si, že necítí ruku a nohu

Cévní mozková příhoda postihuje i děti. Hned dva případy v jednom týdnu řešili lékaři ve fakultní nemocnici Ostrava, což rozhodně není obvyklé. Shodou okolností šlo o dva osmileté kluky.

CMP, lidově mrtvice Náhlá porucha krevního oběhu mozku, která bez akutní lékařské pomoci nevratně poškozuje mozkovou tkáň. Nejdůležitější roli hraje čas. Cévní mozková příhoda patří mezi deset nejčastějších příčin úmrtí a následných přetrvávajících neurologických problémů u dětí a dospívajících. Postihuje zhruba dvě až tři z každých 100 tisíc dětí. Příčinou bývá buď uzávěr mozkové tepny třeba krevní sraženinou, nebo krvácení z mozkové cévy.

Oběma lékaři odstranili krevní sraženiny intervenčním výkonem na angiolince a do postiženého místa zavedli výztuže. Díky vysoce specializovanému mezioborovému přístupu lékařů se podařilo oba chlapce zachránit a jsou bez vážných trvalých následků.

Zejména v počátcích rozvoje mozkové příhody mohou být neurologické symptomy nevýrazné a podceněné. Mohou se projevovat ve změně chování, zhoršené artikulaci, v poruše rovnováhy a chůze. Vysoce varovným signálem je oslabení hybnosti končetin, porucha citlivosti, pokleslý koutek úst, asymetrie zornic, porucha vědomí, epileptický záchvat. Rovněž náhlá bolest hlavy a zvracení mohou být projevem akutní cévní mozkové příhody, říká primářka Oddělení dětské neurologie FN Ostrava Hana Medřická.

Její slova potvrzuje i Lucie Krakovková, maminka Adama, u kterého se mozková příhoda objevila v období několika měsíců dokonce dvakrát. Poprvé si stěžoval, že necítí levou ruku a levou nohu a přidalo se zvracení. Podruhé ho začala náhle bolet hlava, ale byl při vědomí, takže jsme na nic nečekali a volali rychlou, která ho rovnou vezla do fakultní nemocnice.





Tam okamžitě přišlo vyšetření na magnetické rezonanci, které prokázalo uzávěr mozkové tepny. Nález lékaři potvrdili pomocí CT vyšetření a malého pacienta hned odeslali k intervenčnímu výkonu na pracoviště angiolinky. Provedli jsme zprůchodnění mozkové tepny implantací cévní výztuže, takzvaného stentu, a obnovili průtok do mozkové tkáně, popisuje průběh výkonu docent Václav Procházka, vedoucí lékař angiolinky Ústavu radiodiagnostického ostravské fakultky.

Další průběh léčby přibližuje Tomáš Zaoral, primář Oddělení pediatrické resuscitační intenzivní péče tamní Kliniky dětského lékařství. Díky rychlé diagnostice a provedené intervenci byl jeho stav po čtyřech dnech pobytu u nás takřka srovnatelný se stavem před příhodou a mohl být přeložen na Oddělení dětské neurologie naší nemocnice. Odtamtud byl Adam zhruba po týdnu propuštěn domů, v září nastoupil do školy a o měsíc později absolvoval intenzivní lázeňskou léčbu v Sanatoriích Klimkovice. Užívá léky, které snižují rizika srážlivosti krve a stejně jako druhý dětský pacient zůstává v péči neurologické ambulance.

Lékaři dnes podle ostravské neuroložky Hany Medřické umí cévní mozkovou příhodu lépe diagnostikovat a zachytí i to, co by před deseti až dvaceti lety jako mrtvici nediagnostikovali.

U dospělých bývá mrtvice často spojena s nezdravým životním stylem a hypertenzí, jak je tomu u dětí? Existují rizikové faktory vrozené a získané:





Srdeční vady, rodinné zátěže, poruchy metabolismu

Přibývá různých autoimunních onemocnění.

Autoimunitní reakce na proběhlé nebo nedoléčené infekty.

Změny na cévách u dětí po covidu

Přibývá obézních dětí., které mají nedostatek pohybu a nesprávný stravovací režim. I děti mají hypertenzi a poruchy lipidového metabolismu. Rovněž přibývá úrazů z rizikových sportů, mnohdy bez ochranných pomůcek. U mladistvých jsou rizikem i drogy a hormonální antikoncepce, popsala dále neuroložka. Podle vedoucího lékaře angiolinky Ústavu radiodiagnostického docenta Václava Procházky se u tří až šesti procent dětí může cévní mozková příhoda opakovat.

Volejte, i když si nejste jistí

O mozkové mrtvici u dětí před časem psal i lékař Marek Dvořák. Na svém Instagramu zveřejnil video dvouleté Astrid s jasnými projevy této diagnózy, které natočila její maminka a souhlasila s jeho šířením, aby si to uměli představit i ostatní lidé. Pokud se takovému člověku nedostane vhodné léčby, nejspíš takhle už zůstane, nebo se to ještě zhorší. Volejte i v případě, že by příznaky odezněly – pak tomu říkáme TIA a je to předzvěst mrtvice. Volejte určitě, i když si nejste jistí, protože kdyby si bývala maminka myslela, že to nějak počká, mohlo to Astrid stát život, napsal Marek Dvořák, lékař královéhradecké letecké záchranky.

Dvouletá holčička s mozkovou mrtvicí, vidět je například typický pokleslý koutek. Video ZDE Autor: Marek Dvořák

Lékaři zdůrazňují, že úspěšnost léčby je u cévní mozkové příhody závislá na rychlosti, s jakou se dítě dostane do specializovaného centra. Od prvních příznaků by to mělo být do čtyř, maximálně šesti hodin. Za posledních pět let lékaři na ostravské angiolince provedli v souvislosti s touto diagnózou dětí pětapadesát výkonů.

Galerie: Osmiletý Adam za sebou má dvě mozkové mrtvice