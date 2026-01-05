Vitalia.cz  »  Sport a relax  »  Indoor  »  Onko jóga bere ohled na limity pacientů. Smyslem je odpočinek

Onko jóga bere ohled na limity pacientů. Smyslem je odpočinek

Anna Dvořáková
Dnes
Autor: Petra Šlechtická, Jóga studio Poděbrady
Onko jóga bere v potaz omezení, která pramení z nemocí pacientů. Například menší rozsah pohybu kvůli jizvám. Jeden takový kurz vede ve Fakultní nemocnici Ostrava onkoložka Tereza Sobelová. Kromě cviků chce svým klientům nabídnout místo pro sdílení zkušeností a podpory.

„Onko jóga je jiná v tom, že bere v úvahu omezení, která pacienti mají v důsledku své diagnózy nebo léčby. Ženy po operaci prsu často bojují s jizvami, které limitují jejich pohyb. Mají problém s mobilitou v oblasti paží a hrudníku. Táhne je to, třeba pooperační jizvy. To je specifické omezení. My jim nabídneme alternativy, aby se necítily znevýhodněny a mohly se plnohodnotně zapojit,“ vysvětlila doktorka Tereza Sobelová v podcastu FN Ostrava.

Struktura lekce je podobná klasickému cvičení. Začíná se dechovým cvičením, jak je běžné, a následně se od jednodušších protahovacích cviků pacienti dostanou ke složitějším.

O výkon nejde

„Obecně je pravdou, že lekce pojímám velmi relaxačně a nejdeme na výkon. To není smyslem onko jógy, naopak chceme, aby si lidé přišli odpočinout, trochu se rozhýbat, protáhnout, probudit tělo, ale určitě ne, abychom tam jeli velké sportovní výkony a něco si dokazovali. O tom to není,“ popsala Sobelová. Důležité je, že pacienti mají možnost říct, že jim nějaký pohyb nevyhovuje, do dané polohy se nedostanou. Sobelová pak vymyslí alternativu.

Kromě vlivu na tělo má cvičení obří efekt i na psychiku. V podstatě hlubší terapeutický rozměr. Onkologičtí pacienti jsou podle ní velmi křehcí a za dobu, co si nemocí procházejí, častokrát ztratili důvěru ve své vlastní tělo anebo i v sami sebe. „Cílem onko jógy je pomoci jim znovu ji získat, naučit se vnímat své tělo jinak a alespoň na chvíli se oprostit od nemoci.“

Přečtěte si také:

„Vzduch na lekci je takový obtěžkanější. A cítím, že ti lidé opravdu potřebují opečovat. To se také snažím. Vytvořit prostor, kde si budou moci odpočinou a třeba na chvilku zapomenout a neřešit, že jsou nemocní,“ dodala lékařka.

Prostor pro sdílení potíží

Během lekce také pacienti mohou sdílet své zkušenosti s onemocněním i léčbou, poradit si, jak řešili některé problémy. Sobelová toto ostatně vnímá pozitivně i pro práci lékařky. Slyší, co pacienty trápí a s čím se potýkají, a co například zdravotníky často vůbec nemusí napadnout.

Lekce onko jógy vítá i přednosta Kliniky onkologické FN Ostrava, docent Jakub Cvek. „Jsem rád, že naši mladí kolegové přicházejí s vlastními nápady, jak pacientům zpříjemnit léčbu a podpořit je i po psychické stránce. Onko jóga je skvělým příkladem, jak lze spojit medicínu s alternativními metodami, které mají přínos.“

Lekce se konají jednou za 14 dnů a je potřeba se na ně přihlásit předem na webu nemocnice.

