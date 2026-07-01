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Od července nastávají změny u žádanek na screening rakoviny prsu

Hana Válková
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Vyšetření na mamografu
Autor: Shutterstock
Od začátku prázdnin mohou radiologové z mamocenter vystavovat žádanky ženám, které jdou na screening rakoviny prsu. Dohoda mezi pojišťovnami, lékaři a ministerstvem má zpřístupnit preventivní mamografii zejména ženám, které nemají svého registrujícího gynekologa nebo praktika.
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Stále platí, že screening rakoviny prsu znamená jednou za dva roky bezplatné mamografické vyšetření. Zúčastnit se jej mohou ženy ve věku 45 let a vyšším. Na těchto podmínkách se aktuálně nic nemění. 

A platí i to, že vyšetření je dostupné na základě žádanky. Tu běžně vystaví praktický lékař nebo ambulantní gynekolog, jenž má zájemkyni v péči. Od 1. července ji může ženě vystavit ale i přímo lékař z mamocentra.

Novinka dostupná dle kapacit

Některá mamocentra již avizovala, že budou žádanky na screening vystavovat spíše výjimečně, povinné to totiž pro ně není. Záležet tedy bude na tom, jak jim to kapacita dovolí. A ta je u každého mamocentra trošku jiná. Dostupnost vyšetření na žádanku od mamologa je proto lepší ověřit si předem přímo ve vybraném mamocentru.

Změna sice byla avizovaná jako velké zjednodušení cesty ke screeningu rakoviny prsu. Vitalia.cz ale popsala, že převratné zjednodušení se od července nekoná (proč, tomu jsme věnovali tento text). Vypisování žádanek si totiž radiologové prosadili hlavně pro ženy, které potřebují dovyšetřit, protože u nich screeningový mamograf ukázal, že něco nemusí být v pořádku. Žádanky pro ženy na samotný screening chtějí vystavovat spíše výjimečně. 

Pro koho je novinka určena

Typicky nejspíš bez žádanky v mamocentru uspěje žena, která není zaregistrovaná u praktického lékaře a ambulantního gynekologa. Ať už úmyslně, nebo protože žádného lékaře s volnou kapacitou nesehnala. Před prázdninami by jí neměl kdo vystavit žádanku na screening, a tak by o něj přišla. Nově jí ji vystaví přímo radiolog v mamocentru. 

Ochotná mohou být mamocentra i u žen, které žádanku mají, ale omylem ji zapomněly doma. 

Může se také stát, že praktik nebo gynekolog ženě žádanku odmítne vypsat. I v takovém případě by se měla rovnou obrátit na vybrané screeningové pracoviště (jejich soupis najdete  zde).

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Autor článku

Hana Válková

Hana Válková

Redaktorka Vitalia.cz. Vystudovala žurnalistiku a češtinu na Univerzitě Palackého v Olomouci, pracovala v Deníku, na webu TV Nova a iDNES.cz. Píše o zdravotnictví. Je držitelkou novinářských cen Psychiatrické společností ČLS JEP za rok 2021 a 2022. 

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