Na oční bychom měli jít nejpozději ve čtyřiceti. Horšího zraku si dlouho nemusíme všimnout

Dnešní doba očím nesvědčí. Dlouhé koukání do počítačů i telefonů postupně vede k rozmazanému vidění. „Je to pomalé zhoršování komfortu očí, neprojeví se tak, že by hned vznikly nějaké těžké oční vady a pacient by hned potřeboval brýle. Často jde o problém se slzným filmem, kdy vzniká suché oko, a to mladé lidi následně přivede za očním lékařem,“ řekl očař Valér Vojník z Očního centra Poděbrady v podcastu 120 na 80.
V tomto případě, kdy lidé vidí rozmazaně, nejsou řešením brýle, ale takzvané umělé slzy a kapky do očí. Je to ale podle Vojníka dlouhodobější proces, není to tak, že by pacient koupil jedny kapičky a za týden se problém vyřešil.
Podcast si můžete pustit zde:
Trochu jinak je tomu ale u dětí. „Celkově to slýchám od rodičů, že dětí s brýlemi je ve školách víc a víc. Už je to dokonce tak padesát na padesát,“ dodal lékař.
Je proto důležité dbát na prevenci a nechávat oči odpočinout. Doporučuje se minimálně jednou za hodinu zvednout oči od obrazovky a zadívat se alespoň na dvacet sekund do dálky. Třeba z okna. „Při práci na počítači nebo na blízko, musí oči neustále pracovat, zaostřovat, což samozřejmě nejde donekonečna. Když si dáme přestávku a podíváme se do dálky, oči se uvolní a je to moment relaxace.“
Kromě toho je důležité i to, co lékaři doporučují všem: pohyb na čerstvém vzduchu, v přírodě, dodržování pitného režimu a zdravého jídelníčku. Spíš než mrkev ale Vojník doporučuje zelenou zeleninu, třeba brokolici.
A hlavně návštěvu očního lékaře. Protože zrak se nám zhoršuje postupně. Není to ze dne na den, že bychom najednou potřebovali brýle. „Pacienti často k lékaři dojdou, až když je třeba bolí hlava nebo si při čtení musí dávat věci opravdu velice blízko nebo naopak velmi daleko,“ řekl Vojník.
K očaři by podle něj měl zavítat každý čtyřicátník. Pokud by totiž člověk trpěl nějakou z vad zraku, je stěžejní odhalit ji co nejdřív. Jaké jsou nejčastější vady, jak se léčí a jaká je prevence onemocnění? I o tom mluvil Vojník v podcastu 120 na 80 portálu Vitalia.cz.