Na oční bychom měli jít nejpozději ve čtyřiceti. Horšího zraku si dlouho nemusíme všimnout

Anna Dvořáková
Dnes
Oční lékař Valér Vojník
Autor: Jan Vaca
Očního lékaře by měl navštívit každý čtyřicátník. Zrak se totiž zhoršuje pozvolna, takže si toho dlouho ani nemusíme všimnout. Podle oftalmologa Valéra Vojníka do ordinace pacienti přicházejí často až ve chvíli, kdy nedokážou přečíst drobné písmo, špatně vidí za volantem nebo je bolí hlava. Čím dřív přijdeme, tím lépe se přitom potíže řeší, řekl Vojník v podcastu 120 na 80.

Dnešní doba očím nesvědčí. Dlouhé koukání do počítačů i telefonů postupně vede k rozmazanému vidění. „Je to pomalé zhoršování komfortu očí, neprojeví se tak, že by hned vznikly nějaké těžké oční vady a pacient by hned potřeboval brýle. Často jde o problém se slzným filmem, kdy vzniká suché oko, a to mladé lidi následně přivede za očním lékařem,“ řekl očař Valér Vojník z Očního centra Poděbrady v podcastu 120 na 80.

V tomto případě, kdy lidé vidí rozmazaně, nejsou řešením brýle, ale takzvané umělé slzy a kapky do očí. Je to ale podle Vojníka dlouhodobější proces, není to tak, že by pacient koupil jedny kapičky a za týden se problém vyřešil. 

Podcast si můžete pustit zde:

Trochu jinak je tomu ale u dětí. „Celkově to slýchám od rodičů, že dětí s brýlemi je ve školách víc a víc. Už je to dokonce tak padesát na padesát,“ dodal lékař.

Je proto důležité dbát na prevenci a nechávat oči odpočinout. Doporučuje se minimálně jednou za hodinu zvednout oči od obrazovky a zadívat se alespoň na dvacet sekund do dálky. Třeba z okna. „Při práci na počítači nebo na blízko, musí oči neustále pracovat, zaostřovat, což samozřejmě nejde donekonečna. Když si dáme přestávku a podíváme se do dálky, oči se uvolní a je to moment relaxace.“

Kromě toho je důležité i to, co lékaři doporučují všem: pohyb na čerstvém vzduchu, v přírodě, dodržování pitného režimu a zdravého jídelníčku. Spíš než mrkev ale Vojník doporučuje zelenou zeleninu, třeba brokolici.

A hlavně návštěvu očního lékaře. Protože zrak se nám zhoršuje postupně. Není to ze dne na den, že bychom najednou potřebovali brýle. „Pacienti často k lékaři dojdou, až když je třeba bolí hlava nebo si při čtení musí dávat věci opravdu velice blízko nebo naopak velmi daleko,“ řekl Vojník. 

K očaři by podle něj měl zavítat každý čtyřicátník. Pokud by totiž člověk trpěl nějakou z vad zraku, je stěžejní odhalit ji co nejdřív. Jaké jsou nejčastější vady, jak se léčí a jaká je prevence onemocnění? I o tom mluvil Vojník v podcastu 120 na 80 portálu Vitalia.cz.

Zdroj: Youtube.com

Autor článku

Anna Dvořáková

Redaktorka serveru Vitalia.cz. Zaměřuje se především na zdravý životní styl, pohyb a zdraví dětí. Mimo novinařinu pracuje také jako lektorka pohybových kurzů pro děti a rodiče.

