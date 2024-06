Mužům ubývá testosteronu, často kvůli obezitě. Na přípravky z lékárny či internetu ale pozor

BMI mužů trpících nízkou hladinou testosteronu se zpravidla pohybuje na hranici nadváhy a obezity. Skupina mužů v rozmezí 50 až 60 let, kteří mají málo testosteronu, dokonce spadá do skupiny obezity extrémní.

Dospěli k tomu odborníci ze sítě odběrových laboratoří Synlab na základě porovnání tisíců vzorků za poslední dva roky. Závěr je podle nich jasný: obezita je jednou z hlavních příčin poklesu hladiny testosteronu u mužů.

Zkoumali výsledky více než 4000 krevních testů hladiny testosteronu, které vyšetřovala v období let 2022 a 2023. Problém s úbytkem testosteronu se přitom týká i mužů do 40 let. K přirozenému poklesu testosteronu by však mělo docházet nejdříve po pětačtyřicátých narozeninách.

Výsledky analýzy potvrzují, že jednou z hlavních příčin poklesu testosteronu u mužů je mohutný vzestup obezity, která má negativní vliv na hormonální rovnováhu v těle. Problematické ale může být v této souvislosti také užívání některých léků na psychické problémy, stres, alkohol nebo drogy, říká biochemik Marek Antoš ze sítě laboratoří.





Výkyvy nálad, úbytek síly

Testosteron, jinak také známý jako mužský hormon, má přímý vliv na schopnost reprodukce, ale i celkově na tělesnou konstituci, a především psychiku muže.

Hladina testosteronu v těle mužů mladších 45 let by se měla dle Světové zdravotnické organizace pohybovat mezi 12 a 40 nmol/l. Pakliže je nižší, projevuje se ztrátou libida, potížemi s erekcí i početím, častou únavou, výkyvy nálad, poklesem svalové síly, vypadáváním vlasů.

Vždy velmi záleží na konkrétní mužské povaze a prožitcích sebe samého. Někteří pokles své fyzické síly a výkonnosti prožívají velmi citlivě, jiní si těchto jevů vůbec nevšimnou.

Léčí se příčina úbytku

Pokud ke ztrátám testosteronu dochází ve vyšším věku, tedy zhruba od 45 let, jde o přirozený proces, do kterého by se nemělo zásadně zasahovat. Pakliže k výraznému poklesu dochází v nižším věku, je záhodno navštívit lékaře, podrobným vyšetřením zjistit příčinu ztrát a tu následně léčit. Pokud je příčinou ztrát testosteronu nadbytek tukové tkáně, je třeba se jí zbavit. Je-li to přítomnost jedů v našem těle, je nutné vyloučit je a odstranit z vody, co pijeme, a jídla, které jíme, doporučuje lékař Antoš.

Pokud má muž dojem, že mu ubývá testosteron, může si nechat na vyšetření napsat žádanku u svého praktika, pokud se ostýchá to s ním řešit, může se na testy objednat přímo v některé z laboratoří, často to jde online, a rovnou si je zaplatit. Vyjde ho to obvykle na necelé tři stovky. Pak už jen stačí přijít na odběr krve – pokud se však ukáže, že testosteronu má málo, už by to s odborníkem řešit měl.

Testosteron se tvoří převážně v mužských varlatech.

Jeho hladina závisí na věku, denní době, ale i genetické predispozici jedince.

Muži mají nejvyšší koncentraci testosteronu během 18. až 20. roku věku.

Více testosteronu je ráno, naopak k večeru hladina klesá.

Nízkou hladinu testosteronu muži někdy řeší užíváním volně prodejných doplňků z lékáren, případně preparáty nakoupenými na internetu, to s sebou nese ale velké úskalí. Mnohé volně prodejné přípravky slibující zvýšení hladiny testosteronu nejsou účinné a užívání syntetického testosteronu sice vyřeší zmíněné příznaky, ale současně zhorší tvorbu spermií. U mužů, kteří se potýkají s nedostatkem testosteronu a plánují potomky, je třeba zvolit jiné formy léčby – stimulaci tvorby vlastního testosteronu, vysvětluje Lukáš Bittner, urolog a sexuolog z kliniky Iscare.

Správný vývoj spermií je totiž závislý na dostatečné hladině testosteronu. Při nedostatku testosteronu ještě dříve, než se projeví změny ve spermiogramu, pociťuje muž únavu, nedostatek libida a horší sexuální výkonnost, dodal lékař.

Pro stanovení správné léčby je vhodné změřit hladinu testosteronu pomocí odběru krve. Krev se odebírá v ranních hodinách, kdy je hladina hormonu nejvyšší. Základním vyšetřením mužské plodnosti je potom spermiogram. Pro podstoupení spermiogramu je nutná dvou- až pětidenní pohlavní abstinence, aby bylo možno naměřené hodnoty co nejlépe interpretovat.