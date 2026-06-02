Doteky nahrazuje scrollování na mobilu. Za poklesem porodnosti vidí lékaři i digitální sterilitu

Příčin klesající porodnosti je zmiňovaná celá řada a zejména politici se někdy handrkují, která má navrch. Najít jednu hlavní nejspíš není možné. Jsou ale takové, jejichž vliv je zatím opomíjený nebo málo prozkoumaný. Mezi ně patří používání digitálních technologií a sociálních platforem, které přineslo fenomén, jenž lze zjednodušeně označit za digitální sterilitu.
Nejde jen o to, že notebook na klíně, na kterém muž pravidelně pracuje, teplotou ovlivní kvalitu spermií. Digitální sterilitou lékaři míní bezdětnost jako odraz sociální izolace a důsledek intenzivního používání chytrých telefonů nebo sociálních sítí. Zjednodušeně řečeno, místo abychom se mazlili a dotýkali, stále častěji vedle sebe jen sedíme a hledíme do mobilů. Nebo vztah s jinou osobou raději rovnou nahradíme digitálním obsahem.
Pod vlivem internetu
Jak připomíná Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně v tiskové zprávě, intenzivní používání digitálních technologií přepisuje přirozené chování, omezuje reálnou socializaci a vede k odkládání rodičovství do věku, kdy už tělo není ideálně nastaveno na početí a donošení zdravého dítěte.
Technologie přitom začínají hrát v demografii podle lékařů významnější roli než samotná ekonomická kondice států, protože přímo proměňují způsob, jakým lidé tráví volný čas a navazují vztahy. Podílejí se na změnách chování při seznamování, v partnerství nebo na plánech založit rodinu.
Jak? Třeba tím, že hodiny s mobilem v ruce vytlačují reálnou partnerskou intimitu, izolují uživatele od skutečných sociálních vazeb nebo zintenzivňují reakce lidí na problémy s bydlením či propady ekonomiky. To znamená, že mladí lidé spolu mimo digitální život tráví mnohem méně času. Chodí méně ven, méně randí, mají méně vztahů, a proto také méně dětí.
„Pro mladou generaci je biologicky snazší, pohodlnější a bezpečnější čerpat stimuly (spojené se systémem odměny a rychlým přísunem dopaminu, pozn. red.) z displeje telefonu než podstupovat sociální riziko reálného seznamování, zraňující odmítnutí a složité budování vztahů,“ přitakává Martin Anders, přednosta Psychiatrické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.
Výsledkem je přijetí rozhodnutí děti nemít nebo oddalování rodinného života.
Pokud mladí lidé kvůli virtuálnímu světu odkládají první pokusy o početí až za hranici 35 let, plodnost mužů i žen kriticky klesá. Asistovaná reprodukce dokáže medicínsky pomoci, ale nedokáže zastavit přirozené stárnutí lidského organismu, shrnuje Hana Višňová ze Sekce asistované reprodukce České gynekologicko-porodnické společnosti.
V ČR se loni narodilo vůbec nejméně dětí od roku 1785, kdy se tento údaj statisticky sleduje. Šlo o 77 600 novorozenců, uvedl Český statistický úřad. Z jeho grafů lze vyčíst, že porodnost klesala čtvrtým rokem. V roce 2021 se narodilo téměř 112 tisíc dětí.
Strmý propad s rozšířením mobilů
Digitální sterilitě se věnuje analýza Johna Burn-Murdocha v britském deníku Financial Times. Přináší řadu argumentů, z nich plyne závěr, že náhlý a prudký pokles porodnosti v mnoha zemích, např. v USA, Velké Británii a Austrálii, se přímo shoduje s masovým přijetím chytrých telefonů.
Data ukazují, že strmý pokles porodnosti začal ve sledovaných státech v rozmezí let 2011 až 2013, což přesně kopíruje moment, kdy chytrý mobilní telefon už používal každý druhý z mladé generace.
Za pozornost stojí také konstatování, že zatímco ještě nedávno byla extrémně nízká a rychle klesající porodnost problémem především bohatých zemí, v současné době má nižší míru porodnosti než ony mnoho rozvojových států.
Nebo že pokles porodnosti je strmější u lidí s nejnižším vzděláním a nejnižšími příjmy, než u lidí s vysokoškolským vzděláním. Z hlediska příjmu domácnosti se to zdá jako logické, z hlediska emancipace, délky studia nebo ambicí rozjet kariéru už to dává smyslu méně. Text ve Finacial Times přináší vysvětlení, že fenomén éry mobilů je koncentrovanější právě u lidí s nižším vzděláním.
Používání mobilu nebo sociálních sítí ale Burn-Murdoch nevidí jako jedinou příčinu strmého propadu. Mimo jiné píše:
V předchozích desetiletích se míra porodnosti na světě snižovala, protože páry měly méně dětí. Nyní je hlavním důvodem to, že párů je méně. Hovoří také o souvislosti s dostupností bydlení nebo zhoršujícím se blahobytu.
Autor analýzy také připomíná, že vliv technologií na porodnost není nic nového, protože např. před čtvrt stoletím prověřovali výzkumníci vztah mezi poklesem porodnosti a vlastnictvím televizoru. Přišli na to, že vlastnictví televize vede k menšímu počtu pohlavních styků.