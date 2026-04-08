Žádná náhoda. Tyhle finty používají tvůrci sociálních sítí, aby je děti měly raději než cokoliv jiného

Hana Válková
Dnes
Malá dívka hledí upřeně na displej tabletu
Jsou vždy za čas strávený u obrazovek a způsob používání multimediálního obsahu zodpovědní rodiče? Nemáte-li potomka, nejspíš bez váhání řeknete, že ano. Jak se ale postupně ukazuje, čelí silnému protivníkovi.

Týmy neurovědců denně vymýšlejí, jak obejít přirozené kontrolní mechanismy vyvíjejícího se mozku s cílem maximalizovat touhu dětí setrvávat na sociálních sítích a dávat přednost tomuto trávení času před jinými aktivitami, uvádí dětský psychiatr Michal Goetz tiskové zprávě České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Goetz je místopředsedou její Sekce dětské a dorostové psychiatrie a člen Výkonného výboru rady vlády pro duševní zdraví. 

Očekávat, že radikální omezení přístupu na sítě zvládnou rodiče sami, je iluzorní a svým způsobem alibistické. Proti zaměstnaným rodičům stojí armáda skvěle zaplacených profesionálů digitálních společností, dodává.

Ostatně, i v tuzemských médiích rezonovala na konci března zpráva, že v USA padl první rozsudek, který shledal firmy Google a Meta odpovědnými za závislost na sítích. 

Proč jsou děti zranitelnější

U dětí a dospívajících je přitom riziko vzniku závislosti vyšší než u dospělých, protože mají méně zkušeností v kritickém hodnocení obsahu a nastavování hranic. Podle lékařů navíc intenzivní používání sítí mění funkční aktivitu mozku v oblastech zodpovědných za emoce a ovládání nutkavého chování či agresivních projevů.

Právě s těmito přirozenými vlastnostmi dětí a dospívajících tvůrci sociálních sítí a platforem pro sdílení obsahu počítají. Berou je jako slabiny, kterých lze dobře využítSociální sítě jsou navrženy tak, aby maximalizovaly udržení pozornosti pomocí personalizovaného obsahu a nekonečného listování neboli scrollování. V dospívání je toto chování obzvlášť problematické, protože adolescenti mají systémy odměny v mozku zvýšeně citlivé na sociální zpětnou vazbu, jako jsou lajky a komentáře, vysvětluje Michal Goetz.

Čas uživatele strávený u služby je přitom pro firmy mimořádně cenný. Jednak proto, že počet uživatelů i délka jejich přítomnosti zvyšuje cenu reklamy, a pak také proto, že čím více uživatel sociální síť (a nejen ji) používá, tím více informací o sobě bezděky jejich tvůrcům poskytuje. Obchod s informacemi je v současnosti přitom lukrativnější než obchod s reklamou.

Technologie kradou životy

Výsledkem toho, jak jsou sociální sítě a platformy pro sdílení obsahu vystavěné, je vytvoření tak silné touhy po návratu, že dítě své vlastní rodiče, pokud mu brání, začne vnímat jako uzurpátory. Únik do digitálního světa je proto v řadě rodin hlavní příčinou konfliktů mezi generacemi a zdrojem bouřlivých emocí.

Jenže nejde jen o hádky. Otázka, zda sociální sítě mají přímý dopad na zdraví uživatelů, je zatím veřejně neuzavřenou, pediatři a psychiatři v ní ale mají jasno. Souvislost mezi zhoršením zdraví a používáním digitálních médií existuje a její výsledek může být i tragický.

„V klinickém obraze emočně dysregulovaných dospívajících vidíme jasné souvislosti: postupné zvyšování času u obrazovek, zhoršování spánku a následné sociální stažení z reálného světa,“ popisuje Jan Lebl, vědecký sekretář České pediatrické společnosti ČLS JEP.  Právě u těchto dětí sledují lékaři dramatický nárůst hospitalizací pro záměrné otravy léky. Vzrůstající počty pacientů přitom časově přímo souvisí s masivním průnikem technologií do životů dětí a dospívajících.

Mimo jiné to souvisí s tím, že při užívání sociálních sítí vznikají tzv. echokomory. Lékaři je považují za stěžejní riziko sebevraždy, protože zesilují negativní emoční ladění. „Uživatelé mají tendenci vyhledávat obsah v souladu se svou aktuální náladou. Expozice (multimediálním, pozn. red.) obsahům o sebepoškozování či sebevraždě u zranitelných mladistvých pak přímo souvisí s vyšší mírou těchto rizikových projevů v realitě,“ vysvětluje Michal Goetz.

Hana Válková

Redaktorka Vitalia.cz. Vystudovala žurnalistiku a češtinu na Univerzitě Palackého v Olomouci, pracovala v Deníku, na webu TV Nova a iDNES.cz. Píše o zdravotnictví. Je držitelkou novinářských cen Psychiatrické společností ČLS JEP za rok 2021 a 2022. 

