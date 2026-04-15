Majitel barů na Znojemsku vyráběl a prodával nelegální alkohol. Šlo o dekoraci, hájí se

Ve spolupráci se Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí (SZPI) se celníci zaměřili na dva podniky ve Znojmě, na něž je upozornili jejich zákazníci. „Při kontrole bylo zjištěno, že jsou zde zákazníkům prodávány alkoholické nápoje, které nejsou nakoupeny od oficiálních distributorů a nejsou opatřeny kontrolními páskami,“ uvádí tisková mluvčí Celní správy v Brně, Lada Temňáková.
Šetření prokázalo, že tentýž jednatel obou společností si je sám vyrábí z nakoupeného alkoholu a řady různých přísad, které celníci v obou kontrolovaných provozovnách našli.
Nelegální činnost provozoval rok
Majitel podniků dle Celní správy porušil celou řadu zákonných ustanovení. „Pro výrobu neměl koncesi, uváděl do oběhu líh vyrobený v rozporu se zákonem, nakládal s neznačeným lihem, nebyl schopen prokázat řádné zdanění zboží, které skladoval a nabízel k prodeji, a především mohl ohrozit zdraví konzumentů,“ uvádí mluvčí.
Celníci na obou místech zadrželi celkem 176 lahví nezákonně vyrobeného alkoholu, dalších 15 lahví a dva KEG dvacetilitrové sudy s alkoholickými nápoji bez potřebných dokladů.
Galerie: Celníci odhalili nelegální výrobu alkoholu v barech
„Ze zboží jsou postupně odebírány vzorky pro správné stanovení a vybrání spotřební daně. Podle výpovědi muž tuto nelegální činnost provozoval asi rok,“ upřesňuje mluvčí Celní správy. Ve správním řízení mu za spáchané přestupky hrozí vysoká pokuta, jejíž maximální výše dle zákona o lihu může dosáhnout až 10 milionů korun.
Pro výrobu neměl koncesi, ale má pro to své vysvětlení
Zdeněk Hrdlička, majitel dvou inkriminovaných podniků se ale na svých sociálních sítích hájí: „Veškerý tvrdý alkohol v našich podnicích nakupujeme oficiální cestou (distributor Vrtal). Každá láhev je řádně opatřena kolkem a splňuje všechny zákonné náležitosti.“
Jejich drinky prý nejsou žádnou nelegální výrobou, ale jen příprava oblíbených premix koktejlů. „Postupujeme tak, že z legálně zakoupeného alkoholu s kolkem, nealkoholických složek a sirupů vytváříme vlastní míchané drinky. Tyto hotové koktejly jsme pro usnadnění servisu plnili do lahví s naší vlastní etiketou nebo do sudů, ze kterých jsme je následně čepovali. Jde o běžnou barmanskou praxi zaměřenou na kvalitu a rychlost servisu, nikoliv o nelegální pálení alkoholu,“ snaží se o vysvětlení a očištění svého jména majitel dotčených podniků.
Nekolkovaný alkohol? To byla výstavka
„Nekolkovaný“ alkohol byl podle majitele podniků, které navštívila Celní správa, výhradně součástí jeho osobní sbírky limitovaných edic ginů a rumů. „Tyto lahve byly umístěny ve volně přístupné vitríně jako dekorace a výstavka pro hosty, nikdy nebyly určeny k prodeji ani k rozlévání,“ hájí se.
Vyrábět alkohol nemůže každý, kdo si to usmyslí
Výroba lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů má jasně stanovená pravidla daná zákonem o lihu. Převážná většina těchto produktů může být vyráběna pouze v daňovém skladu, což je vymezený prostor splňující předepsané podmínky a současně je pod dohledem správce daně. A co je asi nejdůležitější, výrobcem může být osoba, která vlastní konkrétní koncesi případně povolení Ministerstva financí.
V rámci správy spotřebních daní pak celníci vykonávají tzv. daňový dohled, který zahrnuje mimo jiné kontrolu výroby, přepravy, skladování i prodeje lihovin v maloprodejnách, restauracích a dalších podnicích.