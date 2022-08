Negativní revers není útěk z nemocnice. Kdo na něj má nárok?

Nemocniční prostředí jim vadí, chtějí se vyspat nebo chtějí jednoduše domů. Péči v nemocnici neshledávají za nutnou a jsou ochotni vzít na sebe rizika zhoršení svého zdravotního stavu. Důvody k hospitalizaci jsou různé a pacient s ní musí vždy souhlasit.

Co když ale nesouhlasí, nebo si to v průběhu pobytu v nemocnici rozmyslí? Pak má až na výjimky zákonný nárok souhlas odvolat, respektive podepsat negativní revers.

Co to vlastně je?

Negativní revers je zkrácený název pro písemné prohlášení o odmítnutí zdravotních služeb. Není to tedy pouze odmítnutí hospitalizace nebo žádost o propuštění z nemocnice, ale také odmítnutí třeba jen části léčby, tedy některých zákroků nebo určitých léčivých prostředků.

Chránit nemá pacienta, ale zdravotnické pracovníky a poskytovatele zdravotních služeb před nařčením, že pacientovi nebyly poskytnuty náležité zdravotní služby. Tedy takové, které připadaly s ohledem na jeho zdravotní stav v úvahu. Z právního hlediska je to ochrana v případě trestního oznámení nebo žaloby, kdy by se stav pacienta zhoršil a on by si stěžoval, že mu nebyla poskytnuta adekvátní péče.

Z tohoto důvodu musí být negativní revers písemný a musí obsahovat:





jméno a příjmení pacienta a jeho rodné číslo a identifikaci lékaře,

poučení pacienta o aktuálním zdravotním stavu,

opakované (tj. alespoň 2×) vysvětlení, co pro pacienta nepodstoupení navrhovaného zdravotního výkonu znamená,

vyjmenování veškerých rizik (i včetně případného úmrtí, pokud toto hrozí), místo prohlášení, datum a čas podpisu pacienta.

Pokud pacient odmítne dokument podepsat, může to za něj udělat svědek, který byl u náležitého poučení pacienta přítomen.

Kolik pacientů lékařskou péči, respektive hospitalizaci odmítá, se neví. Nemocnice takové statistiky nevedou. Pouze zaznamenají ukončený pobyt hospitalizovaného na oddělení bez ohledu na způsob propuštění, což může být i překlad na jiné oddělení, nebo úmrtí.

Lékař vs. pacient

Nemocnice není vězení a negativní revers není propustkou na svobodu. Za své zdraví zodpovídá pacient a lékař mu kromě léčby poskytuje pouze informace o jeho zdravotním stavu, aby je i laik mohl správně pochopit.

Dříve, než si pacient negativní revers vyžádá, by měl skutečně znát svůj současný zdravotní stav. Lékař by mu měl vysvětlit, proč je nutné, aby v nemocnici zůstal, případně proč by měl danou léčbu podstoupit. Lékař by rozhodně neměl pacienta přemlouvat a pacient by měl odmítnutí léčby nebo hospitalizace velmi dobře zvážit.

„O revers jsem v nemocnici požádala ve chvíli, kdy mě moje nepřítomnost doma s ohledem na rodinnou situaci natolik stresovala, že jsem se obávala, že se můj již stabilizovaný stav začne zhoršovat. Vzala jsem na sebe všechna případná rizika a dnes vím, že jsem se tehdy rozhodla správně,“ říká Alena Stoklasová z Plzně.

Její zdravotní stav propuštění skutečně umožňoval. Ošetřující lékař sice usoudil hospitalizaci jako žádoucí, ale nikoli nezbytnou. Pacientku informoval o možných rizicích, ale odchod z nemocnice jí vzhledem k okolnostem nerozmlouval. Bohužel dochází i k případům, kdy o negativní revers žádají pacienti, kteří nejsou zdaleka v takové kondici, aby mohli nemocniční lůžko opustit, přesto na propuštění trvají. Ani těmto pacientům nemůže lékař v odchodu z nemocnice bránit.

Kdy není možné podepsat negativní revers

Na druhé straně jsou i zákonné případy, kdy negativní revers nepřipadá v úvahu. Například pokud je ochranné léčení uložené pravomocným soudním rozhodnutím. Nebo když pacient ohrožuje bezprostředně a závažným způsobem sebe nebo své okolí. Mnohdy to bývá pod vlivem nějaké návykové látky.

Poslední možností je nařízená izolace, karanténa nebo léčení nařízené podle zákona o ochraně veřejného zdraví, což se v posledních letech týkalo třeba i pacientů s covidem.

Negativní revers není možné podepsat ani v případě, kdy již byly zahájeny zdravotní výkony a jejich přerušení by mohlo způsobit vážné poškození zdraví nebo ohrožení života pacienta.