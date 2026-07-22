Ne všechno s nápisem high protein je zdravé. Jak nenaletět při nákupu

Ze všech stran slyšíme, jak důležité bílkoviny jsou, jak moc je naše tělo potřebuje, jak po nich rostou svaly, jak nás dobře zasytí. V obchodech pak saháme po všem, co nese označení high protein, zvýšený obsah bílkovin nebo více bílkovin. A je to dobře? Nenaletěli jsme marketingovým trikům?
Všechny makroživiny jsou důležité, nejen bílkoviny
Ať už jde o snídani, oběd nebo večeři, každý talíř by měl obsahovat všechny základní makroživiny. Základem je porce zeleniny o velikosti dlaně, která dodá tělu vitaminy, minerály a vlákninu důležitou pro zdraví střevního mikrobiomu. Chybět by neměla ani porce komplexních sacharidů, například rýže, brambor nebo celozrnných obilovin. Důležitou součástí jsou také zdravé tuky v podobě olivového oleje, ořechů nebo avokáda.
Jednou z nejdůležitějších složek jsou bílkoviny. Kvalitní protein podporuje růst a udržení svalové hmoty, přispívá k delšímu pocitu sytosti, pomáhá stabilizovat hladinu krevního cukru a může omezovat chutě na sladké. Díky tomu usnadňuje také kontrolu tělesné hmotnosti.
Každé hlavní jídlo by mělo obsahovat přibližně 30 gramů bílkovin. Zejména ženy by podle odborníků měly s přibývajícími roky jejich příjem navyšovat, protože s věkem přirozeně ubývá svalové hmoty a mění se metabolismus.
Vyplatí se sledovat nápisy na obalech a hledat high protein, nebo je to jen pozlátko?
Mezi kvalitní zdroje bílkovin patří vejce, kuřecí maso, ryby, luštěniny nebo quinoa. A doplnit bílkoviny můžete i produkty, které na sobě nesou nápisy jako zdroj bílkovin, nebo vysoký obsah bílkovin či high protein. Jde o schválená výživová tvrzení, která jsou přesně definována evropskou legislativou.
„Výrobce je ale může použít jen tehdy, pokud potravina splňuje stanovené podmínky – u tvrzení „zdroj bílkovin“ musí alespoň 12 % energetické hodnoty potraviny pocházet z bílkovin, u tvrzení „vysoký obsah bílkovin“ je to alespoň 20 %,“ říká Hana Pávková Málková, nutriční specialistka ze společnosti STOB, která se již přes 30 let zaměřuje na hubnutí bez diet a striktních omezení.
High protein je i tvaroh a cottage
A to je dobrá zpráva, protože si můžeme být jisti, že pokud je na obalu uvedeno některé z těchto tvrzení, výrobek skutečně obsahuje významné množství bílkovin. Na druhou stranu je dobré nenechat se zmást marketingem.
„Často bývají jako „high protein“ označené i potraviny, které jsou přirozeně bohatým zdrojem bílkovin a není do nich potřeba nic přidávat – například tvaroh, cottage, řecký jogurt nebo některé sýry,“ upřesňuje nutriční specialistka ze STOBu.
Pozor na proteinové sladkosti
Naopak existují výrobky, které jsou sice o bílkoviny obohacené a podmínky pro označení high protein splňují, z hlediska celkové výživové hodnoty ale nejsou ideální.
Jak upozorňuje Tufts Now, oficiální zpravodajský web americké Tufts University, proteinové tyčinky a sladkosti mohou být praktickou svačinou, neměly by však nahrazovat kvalitní potraviny. Mnohé z nich patří mezi ultrazpracované výrobky, a kromě vyššího obsahu bílkovin obsahují také přidané cukry nebo sladidla, nasycené tuky a řadu přídatných látek.
Hana Pávková Málková připomíná, že označení high protein vypovídá pouze o množství bílkovin, nikoli o celkové kvalitě potraviny.
Nakupující by se proto neměl řídit jen nápisem na přední straně obalu, ale podívat se také na složení výrobku a jeho nutriční hodnoty.
Vsaďte na základní potraviny
Mnohem vhodnější je získávat bílkoviny z přirozených potravin, jako jsou vejce, ryby, kvalitní maso, mléčné výrobky nebo luštěniny. Ty totiž kromě bílkovin dodávají organismu také vitaminy, minerály a další prospěšné látky.
Při nákupu se proto neřiďte jen výrazným nápisem na přední straně obalu. Mnohem důležitější je podívat se na složení výrobku a uvědomit si, zda jde o přirozený zdroj bílkovin, nebo jen o sladkost obohacenou o protein.