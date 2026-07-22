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Ne všechno s nápisem high protein je zdravé. Jak nenaletět při nákupu

Kateřina Čepelíková
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High protein potraviny
Autor: Shutterstock.com
High protein pudink
Je dobré doplňovat bílkoviny potravinami, které nesou označení hight protein? Není to jen reklamní tahák na zákazníka?
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Ze všech stran slyšíme, jak důležité bílkoviny jsou, jak moc je naše tělo potřebuje, jak po nich rostou svaly, jak nás dobře zasytí. V obchodech pak saháme po všem, co nese označení high protein, zvýšený obsah bílkovin nebo více bílkovin. A je to dobře? Nenaletěli jsme marketingovým trikům?

Všechny makroživiny jsou důležité, nejen bílkoviny

Ať už jde o snídani, oběd nebo večeři, každý talíř by měl obsahovat všechny základní makroživiny. Základem je porce zeleniny o velikosti dlaně, která dodá tělu vitaminy, minerály a vlákninu důležitou pro zdraví střevního mikrobiomu. Chybět by neměla ani porce komplexních sacharidů, například rýže, brambor nebo celozrnných obilovin. Důležitou součástí jsou také zdravé tuky v podobě olivového oleje, ořechů nebo avokáda.

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Jednou z nejdůležitějších složek jsou bílkoviny. Kvalitní protein podporuje růst a udržení svalové hmoty, přispívá k delšímu pocitu sytosti, pomáhá stabilizovat hladinu krevního cukru a může omezovat chutě na sladké. Díky tomu usnadňuje také kontrolu tělesné hmotnosti. 

Každé hlavní jídlo by mělo obsahovat přibližně 30 gramů bílkovin. Zejména ženy by podle odborníků měly s přibývajícími roky jejich příjem navyšovat, protože s věkem přirozeně ubývá svalové hmoty a mění se metabolismus.

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Vyplatí se sledovat nápisy na obalech a hledat high protein, nebo je to jen pozlátko?

Mezi kvalitní zdroje bílkovin patří vejce, kuřecí maso, ryby, luštěniny nebo quinoa. A doplnit bílkoviny můžete i produkty, které na sobě nesou nápisy jako zdroj bílkovin, nebo vysoký obsah bílkovin či high protein. Jde o schválená výživová tvrzení, která jsou přesně definována evropskou legislativou.

„Výrobce je ale může použít jen tehdy, pokud potravina splňuje stanovené podmínky – u tvrzení „zdroj bílkovin“ musí alespoň 12 % energetické hodnoty potraviny pocházet z bílkovin, u tvrzení „vysoký obsah bílkovin“ je to alespoň 20 %,“ říká Hana Pávková Málková, nutriční specialistka ze společnosti STOB, která se již přes 30 let zaměřuje na hubnutí bez diet a striktních omezení.

High protein je i tvaroh a cottage

A to je dobrá zpráva, protože si můžeme být jisti, že pokud je na obalu uvedeno některé z těchto tvrzení, výrobek skutečně obsahuje významné množství bílkovin. Na druhou stranu je dobré nenechat se zmást marketingem. 

„Často bývají jako „high protein“ označené i potraviny, které jsou přirozeně bohatým zdrojem bílkovin a není do nich potřeba nic přidávat – například tvaroh, cottage, řecký jogurt nebo některé sýry,“ upřesňuje nutriční specialistka ze STOBu.

Pozor na proteinové sladkosti

Naopak existují výrobky, které jsou sice o bílkoviny obohacené a podmínky pro označení high protein splňují, z hlediska celkové výživové hodnoty ale nejsou ideální.

Jak upozorňuje Tufts Now, oficiální zpravodajský web americké Tufts University, proteinové tyčinky a sladkosti mohou být praktickou svačinou, neměly by však nahrazovat kvalitní potraviny. Mnohé z nich patří mezi ultrazpracované výrobky, a kromě vyššího obsahu bílkovin obsahují také přidané cukry nebo sladidla, nasycené tuky a řadu přídatných látek.

Hana Pávková Málková připomíná, že označení high protein vypovídá pouze o množství bílkovin, nikoli o celkové kvalitě potraviny.

Nakupující by se proto neměl řídit jen nápisem na přední straně obalu, ale podívat se také na složení výrobku a jeho nutriční hodnoty.

Vsaďte na základní potraviny

Mnohem vhodnější je získávat bílkoviny z přirozených potravin, jako jsou vejce, ryby, kvalitní maso, mléčné výrobky nebo luštěniny. Ty totiž kromě bílkovin dodávají organismu také vitaminy, minerály a další prospěšné látky.

Při nákupu se proto neřiďte jen výrazným nápisem na přední straně obalu. Mnohem důležitější je podívat se na složení výrobku a uvědomit si, zda jde o přirozený zdroj bílkovin, nebo jen o sladkost obohacenou o protein.

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Autor článku

Kateřina Čepelíková

Kateřina Čepelíková

Redaktorka serveru Vitalia.cz se zaměřuje zejména na kvalitu potravin a kvalitu jejich prodeje. Věnuje se také zdravotní problematice.

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