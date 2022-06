Narcismus se projevuje obdivem k vlastní osobě, vědci nyní rozlišili dva typy narcistů

Mohlo by se zdát, že narcismus nemá nic společného s oblíbenými jarními květinami, ale není to tak úplně pravda. Každopádně jde o poruchu osobnosti, která dává okolí takto postižených jedinců pořádně zabrat. Mají totiž sebevědomí na rozdávání a jsou přesvědčeni, že jsou lepší nebo výjimečnější ve srovnání s ostatními lidmi. A dávají to patřičně najevo. Pokud se jim nedostává neustálé chvály a zvláštního zacházení, na které podle svého úsudku mají nárok, pak jsou frustrovaní a nesmírně rozhněvaní. A reakce na sebe nenechá dlouho čekat.