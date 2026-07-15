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Nemají méně kalorií ani více bílkovin. Přesto trh bezlaktózových výrobků roste

Kateřina Čepelíková
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Billa - bez laktózy
Autor: Billa
Billa - bez laktózy
Bezlaktózové produkty už dávno nejsou jen výsadou specializovaných prodejen. Dnes je najdete téměř v každém supermarketu, často i pod privátními značkami obchodních řetězců. Jak se bezlaktózové výrobky vyrábějí, proč mají některé z nich sladší chuť, přestože neobsahují přidaný cukr, a jak široká je jejich nabídka na českém trhu?
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Laktóza, tedy mléčný cukr, se přirozeně vyskytuje v mléce savců, a tedy i ve většině mléčných výrobků. Výjimkou jsou například fermentované mléčné výrobky, jako jsou kefír či acidofilní mléko, které ji obsahují ve velmi malé koncentraci. Ani v sýrech jí nenajdeme velké množství, což je opět dáno způsobem výroby, při které je laktóza odbourávána fermentací.

Někomu ale laktóza v mléčných výrobcích vadí, a tak vybírá výrobky, které ji přirozeně neobsahují, anebo má v posledních letech možnost vybírat z celé palety bezlaktózových výrobků. Víte, proč jsou takové výrobky sladké, když mléčný cukr neobsahují a kolik druhů takových výrobků v Česku máme?

Jak se vyrábí bezlaktózový výrobek? Z mléka obsahujícího laktózu

Bezlaktózové mléčné výrobky se vyrábějí z klasického kravského, případně kozího nebo ovčího mléka. U bezlaktózových produktů je laktóza již technologicky rozštěpena na jednodušší cukry, které tělo snadno zpracuje. Nejde tedy o jiný výrobek, ale o stejný mléčný výrobek, jak ho znáte, jen je upravený tak, aby byl lépe stravitelný.

Laktóza je přirozený mléčný cukr, který se v těle štěpí pomocí enzymu laktázy. Pokud má organismus tohoto enzymu nedostatek, dochází po konzumaci běžných mléčných výrobků k zažívacím obtížím.

Laktózová intolerance postihuje v Česku přibližně 10–20 % lidí, zatímco celosvětově se její výskyt odhaduje až na 65–70 % populace. Nejčastější je u obyvatel východní Asie a některých afrických zemí.

Alergie na bílkovinu kravského mléka se vyskytuje přibližně u 2–3 % dětí do tří let věku.

Bezlaktózové výrobky najdete i jako privátní značky

Ještě před patnácti lety bylo bezlaktózové mléko v českých obchodech spíš raritou. Dnes si můžete vybrat z desítek výrobků – od mléka přes jogurty a sýry až po tvarohy, smetany nebo dezerty. Největší rozmach zažil tento segment po roce 2015.

A dnes už můžeme říct, že nabídka bezlaktózových výrobků je široká. Dávno nejde jen o mléko – běžně se prodávají prakticky všechny základní mléčné výrobky v bezlaktózové variantě. 

Značka Billy bez laktózy - Lactose free

Značka Billy bez laktózy

Autor: Billa

Mezi nejčastější patří:

  • Mléko – plnotučné, polotučné i odtučněné
  • Smetany – na vaření, ke šlehání i zakysané
  • Máslo
  • Jogurty – bílé, řeckého typu i ochucené
  • Kefíry, acidofilní mléka a zákysy
  • Tvarohy – měkké, polotučné i tučné
  • Cottage cheese
  • Sýry – eidam, gouda, mozzarella, čedar, hermelín i tavené sýry. Zde je třeba připomenout, že přirozeně téměř bezlaktózové jsou grana padano nebo například parmezán – nejsou však ani jako bezlaktózové označeny
  • Mascarpone nebo ricotta
  • Dezerty – pudinky, mléčné krémy, termixy či lipánky
  • Smetana ve spreji
  • Kondenzované mléko

Jaké řetězce mají vlastní privátky?

O tom, že se sortiment bezlaktozových výrobků stále rozrůstá, svědčí i to, že řada obchodních řetězců založila vlastní privátní značky zaměřující se právě na bezlaktózové produkty. Například Kaufland pod značkou K-Free prodává mléko, jogurty, sýry, smetany i tvarohy. Podobné výrobky má také Billa pod značkou FREE Lactose Free, Albert – Nature’s Promise Free from, Tesco – Tesco Free From, Rohlík pod vlastní značkou Miil.

Lidl mívá v rámci svých časově omezených akcí v nabídce řadu FREE FROM a Milbona. Globus sice vlastní privátku bezlaktózových produktů nemá, ale zase má širokou nabídku produktů od Madety nebo Pragolactosu, podobně jako většina řetězců v Česku.

Proč (ne)jíst potraviny bez laktózy

Dnes bezlaktozové výrobky koupíte téměř v každém obchodě – a to v ochucených i neochucených variantách, nicméně pro zdravého člověk není důvod běžné mléčné výrobky nahrazovat bezlaktózovými. Nemají méně kalorií ani cukru a nejsou ani potravinou, díky níž zázračně zhubnete. Co se bílkovin týče, mají srovnatelné množství jako jejich běžné varianty.

Přesto jim někteří lidé dávají přednost – chutnají totiž přirozeně sladčeji, mohou být šetrnější k citlivému trávení a v domácnostech, kde je někdo, kdo má intoleranci, usnadňuje společné nakupování.

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Autor článku

Kateřina Čepelíková

Kateřina Čepelíková

Redaktorka serveru Vitalia.cz se zaměřuje zejména na kvalitu potravin a kvalitu jejich prodeje. Věnuje se také zdravotní problematice.

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