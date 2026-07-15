Nemají méně kalorií ani více bílkovin. Přesto trh bezlaktózových výrobků roste

Laktóza, tedy mléčný cukr, se přirozeně vyskytuje v mléce savců, a tedy i ve většině mléčných výrobků. Výjimkou jsou například fermentované mléčné výrobky, jako jsou kefír či acidofilní mléko, které ji obsahují ve velmi malé koncentraci. Ani v sýrech jí nenajdeme velké množství, což je opět dáno způsobem výroby, při které je laktóza odbourávána fermentací.
Někomu ale laktóza v mléčných výrobcích vadí, a tak vybírá výrobky, které ji přirozeně neobsahují, anebo má v posledních letech možnost vybírat z celé palety bezlaktózových výrobků. Víte, proč jsou takové výrobky sladké, když mléčný cukr neobsahují a kolik druhů takových výrobků v Česku máme?
Jak se vyrábí bezlaktózový výrobek? Z mléka obsahujícího laktózu
Bezlaktózové mléčné výrobky se vyrábějí z klasického kravského, případně kozího nebo ovčího mléka. U bezlaktózových produktů je laktóza již technologicky rozštěpena na jednodušší cukry, které tělo snadno zpracuje. Nejde tedy o jiný výrobek, ale o stejný mléčný výrobek, jak ho znáte, jen je upravený tak, aby byl lépe stravitelný.
Laktóza je přirozený mléčný cukr, který se v těle štěpí pomocí enzymu laktázy. Pokud má organismus tohoto enzymu nedostatek, dochází po konzumaci běžných mléčných výrobků k zažívacím obtížím.
Laktózová intolerance postihuje v Česku přibližně 10–20 % lidí, zatímco celosvětově se její výskyt odhaduje až na 65–70 % populace. Nejčastější je u obyvatel východní Asie a některých afrických zemí.
Alergie na bílkovinu kravského mléka se vyskytuje přibližně u 2–3 % dětí do tří let věku.
Bezlaktózové výrobky najdete i jako privátní značky
Ještě před patnácti lety bylo bezlaktózové mléko v českých obchodech spíš raritou. Dnes si můžete vybrat z desítek výrobků – od mléka přes jogurty a sýry až po tvarohy, smetany nebo dezerty. Největší rozmach zažil tento segment po roce 2015.
A dnes už můžeme říct, že nabídka bezlaktózových výrobků je široká. Dávno nejde jen o mléko – běžně se prodávají prakticky všechny základní mléčné výrobky v bezlaktózové variantě.
Mezi nejčastější patří:
- Mléko – plnotučné, polotučné i odtučněné
- Smetany – na vaření, ke šlehání i zakysané
- Máslo
- Jogurty – bílé, řeckého typu i ochucené
- Kefíry, acidofilní mléka a zákysy
- Tvarohy – měkké, polotučné i tučné
- Cottage cheese
- Sýry – eidam, gouda, mozzarella, čedar, hermelín i tavené sýry. Zde je třeba připomenout, že přirozeně téměř bezlaktózové jsou grana padano nebo například parmezán – nejsou však ani jako bezlaktózové označeny
- Mascarpone nebo ricotta
- Dezerty – pudinky, mléčné krémy, termixy či lipánky
- Smetana ve spreji
- Kondenzované mléko
Jaké řetězce mají vlastní privátky?
O tom, že se sortiment bezlaktozových výrobků stále rozrůstá, svědčí i to, že řada obchodních řetězců založila vlastní privátní značky zaměřující se právě na bezlaktózové produkty. Například Kaufland pod značkou K-Free prodává mléko, jogurty, sýry, smetany i tvarohy. Podobné výrobky má také Billa pod značkou FREE Lactose Free, Albert – Nature’s Promise Free from, Tesco – Tesco Free From, Rohlík pod vlastní značkou Miil.
Lidl mívá v rámci svých časově omezených akcí v nabídce řadu FREE FROM a Milbona. Globus sice vlastní privátku bezlaktózových produktů nemá, ale zase má širokou nabídku produktů od Madety nebo Pragolactosu, podobně jako většina řetězců v Česku.
Proč (ne)jíst potraviny bez laktózy
Dnes bezlaktozové výrobky koupíte téměř v každém obchodě – a to v ochucených i neochucených variantách, nicméně pro zdravého člověk není důvod běžné mléčné výrobky nahrazovat bezlaktózovými. Nemají méně kalorií ani cukru a nejsou ani potravinou, díky níž zázračně zhubnete. Co se bílkovin týče, mají srovnatelné množství jako jejich běžné varianty.
Přesto jim někteří lidé dávají přednost – chutnají totiž přirozeně sladčeji, mohou být šetrnější k citlivému trávení a v domácnostech, kde je někdo, kdo má intoleranci, usnadňuje společné nakupování.