Na pojišťovnami hrazenou léčbu jizev v plicích dosáhne více pacientů

Jizvy na plicích způsobují, že plicními sklípky prochází méně vzduchu do krve. Pacient je proto stále více unavený, hůře se mu dýchá, kašle. Postupně nezvládá záležitosti běžného života a nakonec zcela nesoběstačný končí upoutaný na lůžko a umírá na selhání srdce a plic.

Důvodů, proč jizvy v plicích vznikají, je celá řada. Jejich důsledkem je trvalé poškození tkáně, které nelze vyléčit. Postup jizvení ale mohou lékaři zpomalit či zastavit. S tím jim pomáhají i nové léky. Jedním z nich je Ofev s účinnou látkou nintedanib. Má formu měkkých tobolek. Pacient je bere ráno a večer. Na český trh se sice lék dostal už v roce 2015, od té doby se ale postupně rozšiřuje okruh diagnóz, které dokáže léčit.

Kdo potřeboval nově hrazenou léčbu

V září jsme na Vitalia.cz upozornili na to, že v ČR existuje skupina několika stovek pacientů, u kterých jsou plicní lékaři přesvědčeni, že jim lék Ofev pomůže zpomalit přibývání jizev v plicích. Léčba pro ně ale tehdy nebyla hrazená z veřejného zdravotního pojištění (na rozdíl od pacientů s diagnózou zvanou idiopatická plicní fibróza). Desítky tisíc korun měsíčně z vlastní kapsy si zvládli nemocní zaplatit jedenou či dvakrát, delší dobu ne. Přitom Ofev by měli brát doživotně.

Hrazenou léčbu Ofevem potřebovali ti, kteří mají odbornou terminologií řečeno tzv. „chronické fibrotizující intersticiální plicní onemocnění s progresivním fenotypem“. Jde o pacienty, u kterých se nepodařil proces jizvení lékařům zastavit jinou léčbou. Existuje předpoklad, že do dvou let takovýchto pacientů bude v ČR 700. Vyplývá to z veřejně dostupného dokumentu, jenž se vztahuje k rozhodnutí lékového ústavu o úhradě.

Hrazená léčba funguje osm měsíců

Jak nyní potvrdila na dotaz serveru Vitalia.cz předsedkyně České pneumologické a ftizeologické společnosti Martina Koziar Vašáková, zdravotní pojišťovny již léčbu pacientů s progresivní formou nemoci začaly hradit. Stalo se tak na základě rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL), kterého o to požádal výrobce léku Ofev. „Léčivo již máme hrazené nejen pro pacienty idiopatickou plicní fibrózou, ale také s fibrotizujícími plicními procesy, což je dobrá zpráva,“ uvádí Martina Koziar Vašáková, která je přednostkou Pneumologické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní Thomayerovy nemocnice.





Podle SÚKL zdravotní pojišťovny hradí Ofev skupině pacientů s progresivní formou nemoci od 1. prosince 2021. Úhrada nově nově činí 22 029,11 Kč. „Ve správním řízení byl prokázán klinický přínos léčby nintedanibem (…) navzdory stávajícímu individualizovanému léčebnému postupu. Bylo prokázáno, že léčivé přípravky Ofev představují přidanou hodnotu u definované skupiny pacientů a léčba je nákladově efektivní s akceptovatelným finančním dopadem na prostředky veřejného zdravotního pojištění,“ uvádí Petra Fejfarová z Tiskového a informačního oddělení SÚKL.

Podmínky úhrady léčby

Úhradu ze zdravotního pojištění získají jen pacienti, kteří jsou léčeni v jednom ze 17 specializovaných Center pro diagnostiku a léčbu intersticiálních plicních procesů. Podmínkou úhrady také je, aby úspěšnost terapie byla lékaři pravidelně hodnocena, a to po půl roce léčby a následně po 1 roce a 1,5 roce léčby.

Hrazená léčba Ofevem je určena dospělým, kterým jizvy dosud neponičily plíce významným způsobem. „Je tam limitace úhrady pro pacienty, kteří mají špatné plicní funkce. To znamená, že mají tzv. vitální kapacitu plic nižší než 50 % náležitých hodnot, případně tzv. difuzní kapacitu nižší než 30 % náležitých hodnot,“ popisuje Martina Koziar Vašáková. Takoví pacienti musí i nadále žádat zdravotní pojišťovnu o individuální úhradu na základě výjimky či souhlas revizního lékaře.

Podle lékařky ovšem může dojít v budoucnu ke změně. „U pacientů, kteří mají horší plicní funkce, nyní vyhodnocujeme data o nintedanibu z registru pacientů s plicní fibrózou Empire a doufáme, že toto vědecké sdělení pomůže třeba k rozšíření úhrady i na ty, kteří se v současné době do hrazené léčby nevejdou v důsledku špatné plicní funkce,“ dodává Martina Koziar Vašáková.