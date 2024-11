Českou husu musíte objednávat i rok dopředu. V obchodech teď koupíte jen ty zahraniční

Středověká tradice svatomartinských oslav, která souvisela s ukončením zemědělského roku, přetrvává až do současnosti. Udržel se i zvyk servírovat v rámci oslav pečenou husu, ať připravenou doma, nebo v restauraci.

Pokud mají restaurační zařízení v nabídce husu domácího původu, obvykle se tím na poutačích pochlubí. Takové husy totiž pocházejí z menších chovů a jejich maso je chutnější a kvalitnější.

Nabídka restaurací se proměnila

Svatomartinská husa už nemusí být jen starou českou klasikou, kdy vám na talíři přistane stehno s bramborovým knedlíkem a zelím. Restauratéři se v poslední době snaží husu nabídnout i v jiných, velmi netradičních podobách.

Vinohradská restaurace Apelace 21 nabízí bramborový knedlík plněný husím konfitem přelitý husím demi-glace a doplněným dvěma druhy zelí. Vybrat si ale můžete i husu nadívanou kaštanovým ragú s lokšemi a zelím. Pub na plech, pražská restaurace, servíruje i burger s trhaným husím masem, pomerančovou majonézou a hranolky smaženými v sádle.





Zajít můžete i na Svatomartinský Shoyu Ramen, asijskou polévku s husím masem. Bar-B-Q Restaurace by BejkBuu k husímu stehnu konfitovanému v sádle nabídne dva druhy zelí, bramboráčky se škvarky i knedlík s kachním konfitem.

Speciality, na které si možná doma netroufnete, ale od loňska výrazně podražily, a to i když nahlédneme do jídelních lístků mimopražských podniků. Zatímco loni ve Slavkově u Brna v Restauraci u golfu vyšlo konfitované husí stehno s červeným a bílým zelím a variací knedlíků na 380 Kč, letos ve stejném podniku zaplatíte 465 Kč. A to nemluvíme o menu, ale jen o hlavním chodu. Menu s předkrmem, polévkou, hlavních chodem a dezertem se pohybuje od 1000–1500 Kč za osobu.

V případě, že restaurace uvede původ husy, chce se pochlubit tuzemskou produkcí od malého chovatele, pokud původ uveden není, s největší pravděpodobností půjde o husu zahraniční. „Pokud si dáte v restauraci stehno, půjde o zahraniční produkci. Z České republiky jsou celé husy a jednotlivé porce, nebo kachny,“ uvádí Gabriela Dlouhá, předsedkyně Českomoravské drůbežářské unie.

Husa od chovatele? 250 Kč za kilo

Levnější variantou je příprava tradičního husího menu doma. Jde o časově náročnější i pracnější variantu, ale pokud husu budete chystat pro celou rodinu, rozhodně ušetříte. Cena české husy přímo od chovatele se totiž pohybuje kolem 250 korun za kilogram a více, přičemž celá husa včetně drobů váží nejméně 3,5 kila. Při včasné rezervaci může stát méně.

Husy v Česku chovají primárně drobní chovatelé, kterých jsou dvě třetiny, třetinu drží komerční chovy. „Většina tradičních hus se prodá ze dvora, nebo v rodinách. Zbylá třetina hus míří na farmářské trhy nebo prodejny,“ uvádí předsedkyně Českomoravské drůbežářské unie.

Polská husa stojí polovinu

Kdo je každoročně zvyklý připravovat si pečenou husu doma, obvykle si ji rezervuje i rok dopředu. Není ničím neobvyklým, že před svatomartinskými oslavami mívají chovatelé vyprodáno a sehnat husu domácího původu už není možné, nebo se to prodraží. „Ani letošní rok není výjimkou a volné kapacity má jen několik málo chovatelů,“ dodává předsedkyně Českomoravské drůbežářské unie Gabriela Dlouhá.

Kde ale husu spolehlivě koupíte i dnes a za výrazně nižší cenu, to jsou řetězce, jen počítejte s tím, že půjde především o husy dovezené z Maďarska nebo Polska. Na českou husu tam prakticky nenarazíte.

„V obchodních řetězcích jsem nikdy českou husu neviděla, tam jsou ke koupi pouze české kachny,“ uvádí Gabriela Dlouhá.

Například Billa aktuálně nabízí kilo polské husy za 109,90 Kč, u ostatních řetězců jsme původ hus v akčních nabídkách nenašli. S ohledem na cenu (do 120 Kč/kg) lze ale předpokládat, že o tuzemskou produkci skutečně nepůjde. Česká husa totiž stojí víc. A důvod?





Rozdíl není jen v ceně

Mít husu z Česka nebo ze zahraničí je významný rozdíl. Podle Gabriely Dlouhé jde o to, že typ hus chovaných v Česku je jiný než u zahraniční konkurence. „Naše husy jsou vykrmovány tradičním způsobem v kombinaci s pastvou, což jejich chov sice prodražuje, ale jejich maso je o to chutnější a kvalitnější,“ vysvětluje rozdíly Gabriela Dlouhá.

S tím se ztotožňuje i prezident Agrární komory České republiky Jan Doležal. Podle něj má husa tuzemského původu maso kvalitnější, křehčí a celkově je chutnější i proto, že neputovala v kamionech stovky kilometrů napříč Evropou. „Chov hus je navíc v Česku tradiční záležitostí a chovatelé jej nadále drží, přestože celková situace tuzemského drůbežnictví není dobrá. Kombinace nízkých cen a vysokých nákladů, které ještě zvyšují přibývající požadavky na hospodaření, jen prohlubují nejistotu chovatelů ohledně budoucnosti,“ uvádí Jan Doležal.

Česká husa je stále jednička

I přes rizika při chovu a přibývající požadavky na něj se chovy hus v Česku rozrůstají. Je o ně dokonce větší zájem než o dovozové, byť levnější. „Tradiční výkrm hus, kdy mají tato zvířata přístup do volného výběhu na pastvu či na vodní plochy, se zvyšuje. Jen v letošním roce se v Česku podle oficiálních údajů vylíhlo 166 904 kusů housat, tedy meziročně o devět procent více,“ říká Gabriela Dlouhá.

Po započtení vývozu a dovozu se podle odhadu Českomoravské drůbežářské unie letos vykrmilo skoro 180 tis. kusů hus.