V Praze začala stavba národního onkologického centra za 4,5 miliardy

Stacionář s 84 aplikačními křesly pro podávání terapie, 22 nových ambulancí nebo 60 lůžek pro onkologicky nemocné. Ale také tři nové lineární urychlovače nebo zázemí pro špičkovou vědu a klinické studie. Nejen to pojme několik budov se zelenými pochozími střechami a ze značné části prosklenými fasádami.

V areálu Fakultní nemocnice (FN) Motol v Praze 5, v bezprostřední blízkosti stávající onkologické kliniky, v úterý 10. října začala formálním poklepáním na základní kámen stavba nového národního onkologického centra. Včetně vybavení přijde na 4,5 miliardy korun a první pacienti se v něm začnou léčit od 1. července 2026.

Rychlejší diagnóza, méně cestování

Motolské onkologické centrum má být protipólem brněnského Masarykova onkologického ústavu. Jeho zázemí bude určeno dospělým onkologickým pacientům. Zobrazovacími metodami ale bude vypomáhat i dětské nemocnici. Ostatně tak to funguje mezi dětskou onkologií a onkologickou klinikou pro dospělé už nyní.

Dvěma stěžejními úkoly nových pracovišť bude zlepšit léčbu pacientů se vzácnými diagnózami a zajistit větší dostupnost nově vyvíjených léčiv v klinických studiích. Nejde ale zdaleka o jediné přínosy. Centrum bude zaměřeno na poskytování komplexní onkologické péče včetně prevence, diagnostiky a onkologické, radioterapeutické a chirurgické léčby, a to pro pacienty se všemi typy nádorů (mozku, hlavy, krku, prsu, plic, zažívacího a močového ústrojí, gynekologických, kožních a pojivové tkáně).





„Otevření Motolského onkologického centra pacient pozná na rychlejší diagnostice a komplexní péči pod jednou střechou, protože tady budou pracovat multidisciplinární týmy, takže pacient už třeba neuslyší: Najděte si urologa někde jinde,“ popisuje Tomáš Büchler, přednosta Onkologické kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a FN Motol. Nemocným proto ubude cestování, ale i přesuny sanitkou mezi jednotlivými klinikami uvnitř nemocničního areálu.

Důležitou změnou je navýšení léčebné kapacity. Zatímco nyní motolská onkologická klinika přijme ročně více než dva tisíce nových pacientů, po otevření Motolského onkologického centra se tady postarají za rok až o čtyři tisíce nových nemocných. Budou pocházet zejména z Prahy a Středočeského kraje, pro které je FN Motol spádovou nemocnicí. V případě vzácných diagnóz, podávání některých specifických terapií či klinického výzkumu se ale v Praze 5 budou léčit pacienti z celé ČR.

Novinkou bude také to, že vybraní nemocní se budou moci zapojit v mnohem větší míře do tzv. klinického výzkumu. To fakticky znamená, že budou mít bezplatně přístup k nejnověji vyvíjeným onkologickým léčivům.

Nové centrum nabídne i špičkové zázemí pro péči, kterou v Motole poskytují již nyní. Jde třeba o jednodenní medicínu, kdy nemocný odchází do 24 hodin od zákroku doléčovat se domů. Nebo personalizovanou zdravotní péči, která spočívá v tom, že podle molekulární charakteristiky nádoru je ušita na míru každému nemocnému.





Paradoxní je, že ačkoliv počet pacientů může nové pracoviště zdvojnásobit a centrum bude sestávat hned z několika nově přistavených budov, počet lůžek v Motole, jenž nyní čítá zhruba 2200, se nijak dramaticky nenavýší.

V novém onkologickém centru jich má být 60 pro vícedenní hospitalizaci, další pro jednodenní zdravotní péči. K tomu dalších 84 budou tzv. aplikační křesla s možností monitorování životních funkcí, sloužící pro podávání chemoterapie či jiných infuzních terapií. „Běžných lůžek navíc až tak moc nepotřebujeme. Stěžejní je pro nás počet aplikačních křesel ve stacionáři,“ vysvětluje přednosta Onkologické kliniky.

Chemoterapie v zeleni

V neposlední řadě nové centrum přinese velmi příjemné zázemí nejen pro nemocné, ale i jejich blízké, kteří budou moci být při léčbě s nimi. Podle ředitele FN Motol Miloslava Ludvíka např. bude možné, aby pacient při podávání infuze vyjel na pochozí část střechy nebo vyšel na terasu a terapii absolvovat v zeleni.

Ti, kdo budou muset setrvat při podávání léčiv na lůžku, pak budou mít skrze velkoformátové skleněné tabule nového stacionáře výhled přímo do zelené krajiny, protože centrum bude obklopovat stávající onkologickou kliniku, jež je v samém cípu nemocničního areálu a o zeleň v okolí není nouze.

Nové národní onkologické centrum vyroste v areálu FN Motol. Konkrétně v jeho cípu, který přiléhá k Nemocnici Na Homolce. Budovy centra obklopí stávající Onkologickou kliniku (bílá budova v popředí). Autor: FN Motol

Právě v souvislosti s příjemným zázemím se o nově budovaném centru hovoří jako o nemocnici nového typu. „To znamená, že nebude vypadat jako špitál. Uvnitř bude kavárna, restaurace… Bude tam hodně zeleně… Takže když se v centru ocitnete, neměli byste mít dojem, že jste v nemocnici,“ říká Miloslav Ludvík.

A přednosta onkologické kliniky doplňuje: „Pracoviště nového typu znamená, že týmy vytváříte současně a jejich práci integrovaně plánujete. Ne, že do budovy někoho posadíte, pak tam dáte dalšího a teprve potom zjišťujete, jak by to mohlo fungovat.“ Podle ředitele Motola bude nové centrum do značné míry fungovat tak, že potřební lékaři do něj budou docházet z jiných klinik nemocnice podle potřeb pacientů. I proto se nejedná v případě onkologického centra o novou nemocnici, ale o pracoviště, které bude plně zapojeno do stávajícího provozu a stavebně bude navázané na současnou onkologickou kliniku pro dospělé.

Jaké zázemí nabídne nové centrum Denní stacionář – 84 aplikačních křesel pro podávání ambulantní protinádorové či jiné infuzní léčby či krevních derivátů. Stacionář umožní také na křesle provádět drobné zákroky, jakým je např. punkce ascitu (čerpání tekutiny z dutiny břišní skrze její stěnu).

– 84 aplikačních křesel pro podávání ambulantní protinádorové či jiné infuzní léčby či krevních derivátů. Stacionář umožní také na křesle provádět drobné zákroky, jakým je např. punkce ascitu (čerpání tekutiny z dutiny břišní skrze její stěnu). Operační centrum – pro jednodenní chirurgii, endoskopie (bronchoskopie, gastroskopie, kolonoskopie) a další výkony, jež se obejdou bez celkové anestezie. Včetně lůžek určených pro jednodenní péči.

– pro jednodenní chirurgii, endoskopie (bronchoskopie, gastroskopie, kolonoskopie) a další výkony, jež se obejdou bez celkové anestezie. Včetně lůžek určených pro jednodenní péči. Pracoviště pro ozařování – s novými zobrazovacími metodami, lineárními urychlovači s možností bodového ozařování a kontroly dýchacích pohybů. S brachyterapií, která umožňuje ozařovat nádor na velmi krátkou vzdálenost.

– s novými zobrazovacími metodami, lineárními urychlovači s možností bodového ozařování a kontroly dýchacích pohybů. S brachyterapií, která umožňuje ozařovat nádor na velmi krátkou vzdálenost. Centrum zobrazovacích metod – rentgeny, ultrazvuky, CT, tomografie nebo PET určené výhradě pro onkologii

– rentgeny, ultrazvuky, CT, tomografie nebo PET určené výhradě pro onkologii Ambulance – 22 nových, plně vybavených ambulancí pro pacienty z oborů onkologie, chirurgie, urologie, gynekologie či ORL.

22 nových, plně vybavených ambulancí pro pacienty z oborů onkologie, chirurgie, urologie, gynekologie či ORL. Lůžkové onkologické oddělení – nových 60 (vícedenních) lůžek pro náročnou onkologickou, podpůrnou a paliativní léčbu.

– nových 60 (vícedenních) lůžek pro náročnou onkologickou, podpůrnou a paliativní léčbu. Zázemí pro podpůrnou péči – včetně fyzioterapie, péče o stomii a speciální protetické náhrady, psychologické péče o nemocné či léčba bolesti zad. V novém onkocentru bude také poradna pro odvykání kouření, nutriční poradna a poradna pro zdravý životní styl a onkogenetické poradenství.

– včetně fyzioterapie, péče o stomii a speciální protetické náhrady, psychologické péče o nemocné či léčba bolesti zad. V novém onkocentru bude také poradna pro odvykání kouření, nutriční poradna a poradna pro zdravý životní styl a onkogenetické poradenství. Centrum klinických studií – testování nově vyvíjených léčiv.

– testování nově vyvíjených léčiv. Vědecké diagnostické onkologické centrum – umožní aplikaci nejnovějších vědeckých poznatků pro léčbu onkologických onemocnění. Poskytne zázemí pro vědecké týmy z ČR i zahraničí. Zdroj: Tisková zpráva FN Motol k slavnostnímu zahájení výstavby Motolského onkologického centra

Vědecké centrum Petra Kellnera

Součástí stavby je také budova Vědeckého diagnostického onkologického centra. V názvu ponese jméno tragicky zesnulého podnikatele Petra Kellnera. Nadace, kterou založil s manželkou, totiž na jeho výstavbu a první roky provozu poskytla půlmiliardový dar. Podmínkou jeho přijetí bylo mimo jiné právě sepětí se jménem zakladatele skupiny PPF.

„Počítáme s tím, ale přesnou podobu názvu zatím nemáme, ale určitě v něm bude jméno Petr Kellner,“ říká ředitel FN Motol Miloslav Ludvík.

Na výstavbu a vybavení budovy vědeckého centra půjde z daru 300 milionů. Dalších 200 milionů pokryje čtyři první roky provozu tohoto pracoviště. Podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka se pracoviště zařadí mezi tzv. centra excelence, která mají ambici řešit projekty na úrovni světové vědy.

Galerie: Jak bude vypadat onkologicá centrum v Motole

Ozařovny krátce přeruší provoz

Stavební ruch v okolí současné onkologické kliniky pro dospělé samozřejmě poznamená tuto část areálu včetně části provozu onkologické kliniky.

Jak připustil přednosta Tomáš Büchler, nezbytné bude krátké přerušení provozu některých přístrojů pro ozařování. Např. lineárních urychlovačů. „Přerušení provozu bude nutné, ale už nyní jej plánujeme tak, aby bylo co nejkratší. Tedy třeba týden nebo dva týdny. To z hlediska provozu není problém,“ uvádí lékař s tím, že nemocnice již má předjednáno, že pacienty po tuto dobu ošetří radioterapií jiná pražská pracoviště. Např. FN Bulovka.

Navíc při dokončování Motolského onkologického centra čeká tamější zázemí akce Kulový blesk – značná část zázemí a provozu se bude stěhovat do nového. Přesto nemocnice chce zachovat onkologii, až na dočasné výjimky, v plném provozu. Pacienti ale dočasně budou muset počítat se zvýšeným hlukem a prašností.

Kdo centrum zaplatí Nové Motolské onkologické centrum má stát celkem 4,5 miliardy vč. DPH. „Toto centrum je největší investicí do zdravotnictví za posledních mnoho a mnoho let,“ zhodnotil výši sumy ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. Většina z částky (3,7 miliardy) je pokryta z evropských dotací a na projekt půjde prostřednictvím Národního plánu obnovy. Necelých 800 milionů korun přidá ČR ze státního rozpočtu. Ostatně z něj poplynou i peníze na budoucí provoz nového centra, neboť FN Motol je nemocnicí přímo řízenou Ministerstvem zdravotnictví. Přes jeho kapitolu proto poplynou prostředky na zajištění nového provozu. Malou část financí si může nemocnice sehnat také sama např. klinickým testováním, které hradí farmaceutický průmysl. Prostředky na stavbu Vědeckého diagnostického onkologického centra poskytne rodinná nadace Kellerových, která zafinancuje minimálně první čtyři roky jeho provozu. Dar v celkové výši půl miliardy korun je vůbec nejvyšším soukromým darem státu v historii ČR vůbec.

Stovky nových zaměstnanců

Pro motolskou fakultní nemocnici nejde o první takto velkou investici za poslední léta. Na více než tři miliardy korun přišla přístavba dětské části, která byla otevřena v červnu roku 2011.

Nemocnice zvládla také výstavbu nové stanice metra, která funguje od dubna 2015 ústí přímo do jejího areálu a v současné době prochází hlavní budova dospělé části rozsáhlou opravou fasády.

Stavba Motolského onkologického centra je ale jiná v tom, že management i stavební firma centrum musí stihnout postavit a uvést do provozu v šibeničním termínu. Dokončeno musí být do roku 2025, následně proběhne zatěžkávací provoz. Pokud by nebyla uvedena do provozu následující rok, nemocnici hrozí, že by musela dotačních 4,5 miliardy vracet. „Neexistuje debata o tom, že to nestihneme,“ říká ředitel Motola Miloslav Ludvík. Stejně jako nepřipouští to, že by rozpočet nabobtnal. „Dodržet jej musíme, protože v opačném případě by ty peníze navíc musela platit nemocnice,“ dodává ředitel s tím, že ve FN ještě „kupodivu nikdy u žádného projektu rozpočet nepřešvihli“.

Potíže se sháněním laborantů

Aby centrum bylo provozuschopné, nepotřebuje jen nové budovy a nové vybavení, ale především nový personál. Nemocnice bude potřebovat stovky lidí navíc. Sehnat je v době, kdy na trhu některé zdravotnické profese chybějí a mladí lékaři hlasitě upozorňují na nevyhovující pracovní podmínky v českých nemocnicích, ale může být těžký oříšek.





Miloslav Ludvík ale pro Vitalia.cz uvedl, že již je vypracovaný plán personálního náboru, který se uskuteční v několika vlnách. Většina nových zaměstnanců bude v centru pracovat již během roku 2025.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek doplnil, že Motol má v ruce všechny trumfy, aby onkologické centrum bylo funkční, a to i po personální stránce. Ministr připomněl, že nemocnice je provázaná s 3. lékařskou fakultou, navíc má a bude mít špičkové zázemí, které dokáže přitáhnout nejen české, ale i zahraniční vědecké a lékařské kapacity.

Největší výzvou podle Miloslava Ludvíka je zajištění rozšířeného chodu nemocniční lékárny, protože v jejích útrobách farmaceuti připravují léčbu na míru včetně buněčné terapie a rozmrazování infuzí pro terapii genovou. Právě klinických farmaceutů a farmaceutických laborantů je na trhu práce podle ředitele nyní velmi málo.

Naopak stavební firma Gemo vidí jako největší výzvu vybudování nových operačních sálů a čistých prostor určených např. pro přípravu buněčné terapie. Zvládnout je dokáže jen s pomocí subdodavatele.