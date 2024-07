Česko je makovou velmocí, nejvíc ho vyprodukujeme i sníme

Řekne-li se mák, většině z nás se vybaví koláče s makovou náplní, buchty plněné mákem nebo vláčný makový závin. Ne každý však ví, že mák je superpotravina, která je zdrojem bílkovin, vlákniny, kvalitních olejů a vápníku.

Mák setý je jednoletá bylina z čeledi makovitých, známe mák olejný a opiový. Mák olejný se používá v potravinářském průmyslu, zatímco druhá varianta ve farmacii. V naší kotlině má tato plodina dlouholetou tradici a Česká republika je makovou velmocí s historickou tradicí.

Jednak jsme jeho největšími producenty a vývozci a zároveň i spokojenými a nejčastějšími konzumenty. Každý Čech totiž za rok zkonzumuje asi 430 g máku, což odpovídá zhruba 25 makovým buchtám ročně. Zajímavostí je, že druhým světově největším producentem je Turecko, kde se ale mák prakticky nekonzumuje.

Mák svým složením strčí do kapsy i řadu „nových“ superpotravin, jako jsou například chia semínka, a to jak obsahem vápníku, tak zdravých tuků. Mák je bohatým zdrojem kyseliny linolové a omega-6 mastných kyselin, které nás chrání před srdečními chorobami. V makových semenech je také vysoké množství vlákniny.

Obsažené kyseliny podporují funkci mozku, snižují krevní tlak a hladinu špatného neboli LDL cholesterolu v krvi. Z dalších látek jsou důležité vitamíny a minerály, zejména mangan, hořčík a fosfor.

Mák je nabitý vitamínem E, který představuje antioxidant pomáhající s růstem a obnovou tkání i červených krvinek. Snižuje i riziko infarktu a ženy potěší, že zmírňuje projevy stárnutí a navrací pleti pružnost a pevnost. Mák má navíc pozitivní vliv na naše zažívání, zdravý imunitní systém i psychickou pohodu, kdy jemné makové aroma dokáže výrazně uklidnit centrální nervovou soustavu a pomoci při neurózách či duševní nerovnováze.

Vysoké množství vápníku staví mák na první příčku potravin s nejvyšší hodnotou, dokonce vyšší než mléko. Ve 100 g máku se nachází až 1400 mg vápníku, což je nejvíce ze všech potravin, 12× více než v mléce a třikrát více než v sýrech.

„Přestože je mák bohatým zdrojem vápníku, jeho vstřebatelnost je nižší. Denní doporučený příjem vápníku se uvádí okolo 1000–1200 mg, což odpovídá 80 g máku. Takové množství máku denně nespotřebujeme, proto je důležité, především u veganů a vegetariánů, doplnit vápník i z dalších rostlinných zdrojů. Vápník je důležitý pro získání optimální kostní hmoty v dospělosti, a to především v období mezi 10.–18. rokem života, dále v období menopauzy či ve stáří jako prevence zlomenin,“ vysvětluje Zuzana Melicharová, nutriční terapeutka Semix Pluso.

„Češi mák milují, jen málokdo však ví, jak skvělé a zdravé pokrmy si z něj můžeme vytvořit. Zažité máme spíše makové koláče a buchty, ale jeho využití je široké v teplé i studené kuchyni. Z máku si můžeme vyrobit rostlinný nápoj nebo si připravit lahodného lososa s makovou krustou, své využití najde například i při přípravě pomazánek či jako posypka bramborových jídel a domácího pečiva,“ přibližuje využití máku a preference spotřebitelů Melicharová.

Upečte si například zdravý makový koláč bez pšeničné mouky, doporučit můžeme například recept od Cukrfree. Na mák nezapomínejte ani při pečení domácího pečiva či slaných krekrů, které posypte ještě před upečením. Hodí se i do ranní kaše nebo do smoothie. Na léto jsou ideální saláty, například jahodový s čerstvým špenátem, který posypete mákem, zkusit můžete i makové pesto vhodné k těstovinám, nebo můžete oprášit recept na babiččiny šišky s mákem.

Kvalitní mák poznáte podle:

Barvy a vzhledu: Mák by měl mít jednotnou barvu zrna, a to bez viditelných nečistot či cizích částic. Barva máku může být sice různá, a to v závislosti na jeho odrůdě, ale vždy by měla být rovnoměrná a sytá. Semena by navíc měla mít lehce lesklý povrch. Matnou šedou nebo hnědou, často až rezavou barvu má levný technický mák, proto se při výběru máku vyplatí sledovat jeho vzhled.

Vůně a chuti: Maková vůně a nasládlá chuť jsou další vizitkou kvalitního máku. Nejlepší je kupovat mák čerstvý nemletý, ten se vyznačuje jemnou, oříškovou vůni, stejně tak chutí. Hořká chuť může být známkou stáří semen či nesprávného skladování. Pokud je na obalu napsáno, že byl mák upraven termostabilizací, byla mletá semena ošetřena horkou párou. I to může mít na chuť máku vliv.

Balení: Mák by měl být zabalen v neprodyšných obalech, které chrání obsah před vlhkostí a světlem. Ideální jsou tmavé a neprůhledné obaly. Sledovat se určitě vyplatí také trvanlivost výrobku, což opět najdete na obalu.