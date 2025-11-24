Osvědčený recept na klasické linecké. Musíte použít správný poměr surovin

Tento osvědčený postup vychází ze zásady, že těsto má mít poměr 3 díly hladké mouky : 2 díly másla : 1 díl cukru, což zaručí správnou strukturu i chuť.
Suroviny (na jednu dávku)
- hladká mouka – 210 g
- máslo – 140 g
- moučkový cukr – 70 g
- žloutky – 2 ks
- vanilkový cukr – 1 balíček
- citronová šťáva – 1 lžička
- moučkový cukr (na podsypávání při vyvalování)
- rybízová marmeláda (na slepování)
Recept pochází od babičky Terezy z blogu Foodlover.cz a mnohokrát se osvědčil — pokud máte linecké ve velké oblibě, stojí za to připravit rovnou dvojnásobnou dávku.
Příprava surovin:
Máslo nechte včas změknout, aby mělo spolu s ostatními ingrediencemi pokojovou teplotu. Mouku i moučkový cukr prosejte přes jemné sítko a hrubé částice, které zůstanou, vyhoďte.
Zadělání těsta:
Do mísy vložte prosátý cukr, mouku, změklé máslo, citronovou šťávu a žloutky. Rukama vše promíchejte, až vznikne drobivá hmota. Poté směs přendejte na vál a vypracujte hladké těsto, které se nebude lepit.
Odpočinutí těsta:
Hotové těsto pevně zabalte do potravinové fólie a uložte alespoň na hodinu do lednice.
Vyvalování a vykrajování:
Odleželé těsto rozdělte na několik menších částí. Každou porci vyválejte tak, aby byla stále dost chladná – jinak by se lepila. Podsypávejte moučkovým cukrem, nikoli moukou. Díky tomu zůstane hotové cukroví měkké a vláčné a lze bez obav zpracovat i zbytky těsta, jen je třeba počítat s tím, že každé další vyválení těsto nepatrně osladí. Plát nevyvalujte příliš tence.
Pečení:
Vykrojené tvary přeneste na plech a pečte v troubě vyhřáté na 180 °C přibližně 10 minut. Doba pečení se může mírně lišit podle tvaru a velikosti jednotlivých kousků, proto je průběžně kontrolujte.
Slepování:
Upečené cukroví nechte odležet a po několika dnech ho spojte rybízovou marmeládou.