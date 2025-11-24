Vitalia.cz  »  Jídlo  »  Co jíst  »  Osvědčený recept na klasické linecké. Musíte použít správný poměr surovin

Osvědčený recept na klasické linecké. Musíte použít správný poměr surovin

Linecké cukroví
Autor: Shutterstock
Tohle cukroví je naprostou vánoční klasikou. Drobné, křehké a krásně voňavé linecké promazané marmeládou. Podle tohoto receptu a videonávodu se vám povede na výbornou.

Tento osvědčený postup vychází ze zásady, že těsto má mít poměr 3 díly hladké mouky : 2 díly másla : 1 díl cukru, což zaručí správnou strukturu i chuť.

Suroviny (na jednu dávku)

  • hladká mouka – 210 g
  • máslo – 140 g
  • moučkový cukr – 70 g
  • žloutky – 2 ks
  • vanilkový cukr – 1 balíček
  • citronová šťáva – 1 lžička
  • moučkový cukr (na podsypávání při vyvalování)
  • rybízová marmeláda (na slepování)

Recept pochází od babičky Terezy z blogu Foodlover.cz a mnohokrát se osvědčil — pokud máte linecké ve velké oblibě, stojí za to připravit rovnou dvojnásobnou dávku.

Příprava surovin:

Máslo nechte včas změknout, aby mělo spolu s ostatními ingrediencemi pokojovou teplotu. Mouku i moučkový cukr prosejte přes jemné sítko a hrubé částice, které zůstanou, vyhoďte.

Zadělání těsta:

Do mísy vložte prosátý cukr, mouku, změklé máslo, citronovou šťávu a žloutky. Rukama vše promíchejte, až vznikne drobivá hmota. Poté směs přendejte na vál a vypracujte hladké těsto, které se nebude lepit.

Odpočinutí těsta:

Hotové těsto pevně zabalte do potravinové fólie a uložte alespoň na hodinu do lednice.

Pečení cukroví

Vyvalování a vykrajování:

Odleželé těsto rozdělte na několik menších částí. Každou porci vyválejte tak, aby byla stále dost chladná – jinak by se lepila. Podsypávejte moučkovým cukrem, nikoli moukou. Díky tomu zůstane hotové cukroví měkké a vláčné a lze bez obav zpracovat i zbytky těsta, jen je třeba počítat s tím, že každé další vyválení těsto nepatrně osladí. Plát nevyvalujte příliš tence.

Pečení:

Vykrojené tvary přeneste na plech a pečte v troubě vyhřáté na 180 °C přibližně 10 minut. Doba pečení se může mírně lišit podle tvaru a velikosti jednotlivých kousků, proto je průběžně kontrolujte.

Slepování:
Upečené cukroví nechte odležet a po několika dnech ho spojte rybízovou marmeládou.

