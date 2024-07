Miloval matku a mladé dívky, ženit se nechtěl. Jan Neruda nakonec zemřel sám

Letos v létě uplynulo 190 let od narození Jana Nerudy, geniálního českého básníka, spisovatele, novináře, dramatika a literárního kritika, kterého jste možná nečetli rádi, ale museli se o něm učit ve škole.

A přišlo vám to nudné. Přitom soukromý život Jana Nerudy byl více než zajímavý.

Intelektuální diskuze v hospodách

Narodil se v Praze na Malé Straně v době Rakouska-Uherska. Studoval práva a filozofii, ale tato studia nedokončil. Rád poznával svět a vše nové, vydal se tedy na cesty po Evropě a podíval se i do Egypta. O svých cestách si vedl záznamy a jeho touha po psaní ho vlastně přivedla k novinařině.

Zpočátku psal německy, ale pak mohl naplno projevit zájem o český jazyk a literaturu v časopisech Hlas, Čas nebo Národní listy. Stal se také předním představitelem vlastenecké skupiny májovců, často chodil po pražských hospodách, kde se svými přáteli z uměleckých kruhů probírali celospolečenské, politické, filozofické, zkrátka intelektuálně laděné záležitosti.





Osudové ženy Jana Nerudy

Jan Neruda byl u žen velmi oblíbeným. Dobře vypadal, byl prudce inteligentní, sečtělý, vůdčí osobnost, která se nebojí říkat nahlas své názory. Byl to také dobrý společník i tanečník, určitě lev salónů. Miloval spoustu žen a ony milovaly jeho.

Nikdy se však neoženil. Jeho první velkou láskou byla Anna Holinová, jíž věnoval spoustu svých básní. Díky jejímu otci se seznámil s Boženou Němcovou nebo Karlem Jaromírem Erbenem. Do svatby se mu však nechtělo a brzy se zamiloval do jiné ženy, a to spisovatelky Karolíny Světlé.

Byla to dobrá přítelkyně, která ho podporovala i finančně, obzvláště když mu hrozilo vězení pro dlužníky. Jejich vztah byl ale údajně pouze čistě platonický, protože Karolína Světlá byla vdaná a jejímu manželovi se to rozhodně nelíbilo.

Další Nerudovou láskou byla mladičká Terezie Macháčková, které však bylo teprve patnáct let. Bohužel tato dívka zemřela. Neruda si ale očividně potrpěl na velmi mladé ženy, protože se zanedlouho znovu zamiloval do mladičké Anny Tiché, možná také proto, že mu jeho ztracenou lásku připomínala. Sám ale uznal, že věkový rozdíl mezi nimi je až příliš velký a po zralé úvaze vztah rozumně ukončil. Namísto toho, aby si konečně našel sobě rovnou partnerku a oženil se, stále žil se svou milovanou matkou, až do její smrti, tehdy bylo Nerudovi pětatřicet let.

Deset let života v bolestech

Navzdory tomu, že byl úspěšným a plodným novinářem, stále trpěl hmotnou nouzí a moc peněz si nevydělával. Od přelomového roku 1880 jej neustále pronásledovaly různé zdravotní problémy.

V šestačtyřiceti nejprve onemocněl zánětem žil, což vyžadovalo léčbu na delší dobu. O osm let později se mu stal vážný úraz, kdy si na kluzkém chodníku v zimě roztříštil čéšku. V té době nebyla lékařská péče na takové úrovni, aby mu mohla být provedena operace s následnou rehabilitací, takže nastaly silné bolesti a dlouhodobé problémy s kolenem, kvůli němuž nemohl chodit. Zánět žil i zranění kolena způsobily sníženou pohyblivost a bolestivost. Neruda přestal docházet do redakce a fejetony posílal po poslíčkovi.

Jan Neruda a jeho život

Zdroj: YouTube.com

Byl odkázaný na pomoc druhých a jednou za čas chodil na procházku pouze s oporou posluhy. Dovolit si platit pomoc každý den však nemohl.

Možná kvůli svému životního stylu Jan Neruda onemocněl rakovinou střev, o níž nevěděl a kterou neléčil, vlastně ani v té době nebylo jak. Na sklonku života tak vypadal značně sešlý a starší, než na svůj skutečný věk.

Zdravotní problémy mu způsobovaly dlouhou dobu značné utrpení a neléčená rakovina svými nádory nakonec protrhla střeva a způsobila akutní zánět pobřišnice, na niž zemřel ve věku padesát sedm let. Dnešní medicína a včasná diagnóza by mu možná zachránily život.

Pohřeb velikána české literatury byl velkolepý a sešlo se na něm spousta vlastenců. Poslední rozloučení se v podstatě stalo velkou společenskou událostí a setkáním mnoha vlastenců prosazujících českou národnost a český jazyk.