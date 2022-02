Jak zvládnout onanii u dětí?

Když bylo devítiměsíční Aničce půl roku, začala se před usnutím chovat zvláštně. Křížila nohy, začala tlačit, až se zpotila a zčervenala. Teprve potom usnula. Její maminka Alena Černá z toho byla vystrašená. U lékaře se dozvěděla překvapivou “diagnózu”: kojenecká onanie. “Na jednu stranu se mi ulevilo, že to nebylo nic vážného. Na druhou stranu jsem se vyděsila. Jak to, že to proboha přišlo takhle brzy?” říká její maminka.

Podle odborníků ale nemají v podobných případech rodiče žádný důvod k obavám. „Onanování se totiž objevuje už u kojenců, nezávisle na pohlaví. Nejčastěji si způsobují příjemné pocity třením o podložku. Batolata masturbují běžně a u předškolních dětí to není výjimečné,“ vysvětluje sexuolog Ondřej Trojan, který se tímto tématem zabývá v knize Jak mluvit s dětmi o sexu aneb Příručka pro rodiče a učitele, která vyjde v září.

Děti používají ruce i hračky



Často k první masturbaci dochází poté, když děti odloží plenku a mají ke svým pohlavním orgánům volný přístup. Například když se dítě nudí, začne si hrát se svým tělem a zjistí, že některá místa jsou citlivější a je příjemné se jich dotýkat.Onanie může mít u dětí spoustu podob. Děti mohou využívat jak svých rukou, tak i třeba hraček. Celý rituál se může odehrávat i několikrát denně.

Když se totiž děti začnou dotýkat svých pohlavních orgánů, cítí něco jiného, než když to dělají náctiletí nebo dospělí. Pocit, který se dostaví, když se poprvé sexuálně vzruší, je naprosto nový a ohromující. Mnozí jsou překvapení, když ten pocit poprvé prožijí. Není se pak čemu divit, že se snaží dále prozkoumávat své tělo a navodit si znovu ten pocit.

Onanie patří do soukromí

Moje malá si dává mezi nohy pejska a tak nějak s ním rytmicky pohybuje. Dělá to hlavně před spaním, ale dříve to dělala i přes den, třeba když se nudila, popisuje problematiku maminka Jitka Zábranská. Jak se ji dařilo od toho odvést? Pokud zrovna nebyla v postýlce, snažila jsem se ji nějak zabavit, odvést pozornost. Dnes už ji přes den nevidím to dělat, jenom občas v postýlce. Možná už sama pochopila, že to patří spíš do soukromí. Stejně jako si sama od sebe začala nosit nočník do vedlejší místnosti, pokud chce kakat, usmívá se.

Ne vždy to ale dítě pochopí samo. “Náš dvouletý syn si vždy lehne na bříško, dá si pod pindíka ručičky a začne se pohybovat. Nijak to neřešíme, jen se nám nějak nedaří mu vysvětlit, že to má dělat tak, aby ho nikdo neviděl. Jak na to?” ptá se Jana Kulovaná.

Důležitá je komunikace

Vysvětlovat, vysvětlovat a zase vysvětlovat. A to od chvíle, kdy je dítě schopné to pochopit. To je podle odborníků jediný správný přístup. Rodiče by rozhodně neměli dítě trestat nebo zakazovat.

“Onanování je pro mnoho rodičů velmi citlivé téma. Proto pokud například rodiče vyruší dítě, když onanuje v posteli ve svém pokoji, je nejlepší zase zavřít dveře a nic neříkat. Pokud ale přistihneme dítě například u známých na návštěvě, je dobré mu říct: Je v pořádku, co děláš, dělá to většina lidí, ale dělá se to v soukromí,” říká k tomu sexuolog Ondřej Trojan.

Nesprávný přístup dospělých může totiž v dítěti zanechat trauma. Dokonce i profesionální vychovatelé při přistižení mohou selhat, když špatně zareagují a nepodaří se jim s dítětem správně komunikovat.

Helena Blažková je maminkou pětiletého chlapečka. Musela kvůli tomu dokonce změnit školku. Učitelka jejího syna nutila po obědě spát na zádech s rukama na peřince. Chlapci se začali vysmívat jeho kamarádi, on sám začal zlobit a nechtěl školku navštěvovat. Učitelka vedla s maminkou na toto téma několik nepříjemných rozhovorů, kdy jí tvrdila, že chování jejího syna není normální. V nové školce byl chlapeček zase v pohodě a mamince se dostalo ujištění, že jeho chování je zcela v pořádku.

Vše záleží na přístupu. Je opravdu jen potřeba citlivě dítěti vysvětlit, aby to dělalo v určitých místech, aby se samo nedostalo do nějakých problémů, zdůrazňuje Trojan.

Přehnaná masturbace

A může být situace, kdy je masturbace nebezpečná? Nebezpečná je pouze takzvaná přehnaná masturbace, kdy člověk masturbuje několik hodin denně. Zanedbává pak školu, sport a jiné aktivity. V tom případě je nutná konzultace s odborníkem – dětským psychologem, sexuologem nebo i psychiatrem, dodává Ondřej Trojan.

Co by každý rodič měl vědět?

Kdy děti normálně začínají?

Od malička, některé dokonce už od kojeneckého věku. Do dospělosti už onanuje bezmála sto procent mužů a pětaosmdesát procent žen, říká sexuolog Ondřej Trojan. Někdy i několikrát denně.

Jak reagovat?

Nikdy dítě nekárat nebo netrestat. Je potřeba mu citlivě vysvětlit, že věc, kterou dělá, může dělat, ale jen v soukromí.

Může být onanie nebezpečná?

Ne. Dříve se tradovaly pověry o tom, že onanie zhoršuje zrak, že člověk je náchylnější k nemocem, že dochází k úbytkům míchy. Nic z toho není pravda. Onanie je naprosto neškodná. Navíc pomáhá dětem seznámit se s vlastním tělem a sexualitou.