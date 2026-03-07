Jak vysoko vyskočí blecha a jak dlouho žije klíště? Vyzkoušejte si kvíz k parazitům

Paraziti k našemu životu patří, s tím bohužel nic nenaděláme. Někteří jsou hlavně hrozně otravní, jiní jsou ale i hodně nebezpeční. Mohou přenášet nemoci a způsobovat všemožné další problémy.
Naštěstí s tím, abychom se jich zbavili, umí v mnoha případech hodně pomoci současná medicína. Někdy, třeba v případě roupů, stačí jedna tabletka, a je vlastně po problému. K tomu nás to ovšem stojí taky hodně úsilí, je totiž potřeba celou domácnost pořádně vyčistit.
Vyzkoušejte si v našem kvízu, jak na tom se znalostmi nejznámějších parazitů v našem prostředí jste. Klíště asi pozná každý, víte ale, jak dlouho vlastně zvládne přežít? Jak daleko doskočí blecha? A jak se nazývá léčba pomocí pijavic?
V kvízu máte vždy na výběr ze tří možností, stačí kliknout na jednu z odpovědí a uvidíte, jestli je správná. Na konci nechybí celkové vyhodnocení, abyste se hned mohli podívat, jak na tom se svými znalostmi jste.