Ne, není to apríl. IKEA nabídne lízátka s příchutí svých masových kuliček

Po tom, co si IKEA udělala aprílový žertík ze svých masových kuliček, které instalovala na tyčky a představila je jako nové lízátko, se nábytkářský řetězec a Chupa Chups, jedna z nejikoničtějších značek lízátek, rozhodly tento vtip proměnit ve sladkou skutečnost. Lízátko s masovou příchutí a zadarmo? Ano! A už brzy i v Česku.
Hravá sladkost co chutná jako masová koule
Značka Chupa Chups usilovně pracovala na tom, aby vytvořila hravou sladkost inspirovanou chutí a vzhledem ikonické švédské masové kuličky a jejího brusinkového doprovodu. Toto lízátko prý vyjadřuje ducha potravin IKEA novým a překvapivým způsobem.
„1. dubna jsme lidem vnukli představu lízátka z masové kuličky. Nemohli jsme si ale pomoct a posunuli jsme to ještě o krok dál – obzvlášť vzhledem k nadšené reakci,“ říká Javier Quiñones, manažer v Ingka Group. „Společně s Chupa Chups teď hravou verzi tohoto nápadu realizujeme. Je to vtipný způsob, jak oslavit naši lásku k jídlu a ukázat, že se i jednoduchý vtípek může proměnit v něco skutečného a spojovat lidi.“
IKEA oslovila Chupa Chups: Vyrobte pro nás novou limitku
Cílem spojení IKEA a Chupa Chups je tedy uspokojit mlsné jazýčky špetkou humoru a vnést do každodenního života trochu dobrodružství a nostalgie. „Když nás IKEA vyzvala k vyzkoušení lízátka inspirovaného ikonickými švédskými masovými kuličkami, okamžitě jsme se pro tento nápad nadchli. Značka Chupa Chups neustále hledá nové způsoby, jak zákazníky překvapit a potěšit – je to součást našeho přístupu ‚Forever Fun‘. Tato limitovaná edice lízátek je naší hravou poklonou chuti, kterou si lidé z celého světa spojují s IKEA, v provedení, jaké dokáže vymyslet jen Chupa Chups,“ prohlásil Martin Hofling, globální marketingový manažer značky Chupa Chups.
Milion masových lízátek pro celý svět
Celkem vznikne milion těchto lízátek, která budou rozdělena do obchodních domů IKEA po celém světě. (Lízátka nebudou k dispozici ve Švédsku, Japonsku, Indii, Srbsku, Chorvatsku, Rumunsku a Slovinsku.)
Pro ty, kteří by si chtěli tyto veselé sladkosti nakoupit do zásoby, máme ale špatnou zprávu – lízátka nebudou na prodej. Místo toho budou mít zákazníci příležitost je ochutnat zdarma při návštěvě obchodních domů IKEA během června.