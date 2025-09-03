Vitalia.cz  »  Jídlo  »  Co pít  »  Glycerol v ledové tříšti je pro děti do 7 let nebezpečný. Hrozí nevolnost, bolest hlavy, vzácně i ztráta vědomí

Glycerol v ledové tříšti je pro děti do 7 let nebezpečný. Hrozí nevolnost, bolest hlavy, vzácně i ztráta vědomí

Kateřina Čepelíková
Dnes
Ledová tříšť v plastových kelímcích
Autor: Shutterstock.com
Ledová tříšť v kelímcích
Napadlo by vás, že v ledové tříšti je to samé jako v čípcích? Ale bývá tomu tak, díky glycerolu nápoj úplně nezmrzne. Teď ale hned dvě zahraniční uznávané instituce před nákupem ledových tříští s obsahem glycerolu varují. Potíže by mohly mít zejména děti do sedmi let.

Glycerol, chcete-li glycerin, je hygroskopická, bezbarvá a viskózní kapalina bez zápachu se sladkou chutí. V průmyslu se využívá jako mazivo, v lékařství na výrobu čípků a v potravinářství, kde je znám i jako E422, se legálně využívá jako pojivo, stabilizátor a zvlhčovadlo. Do ledových tříští se velmi často přidává proto, aby zajistil polotekutou konzistenci ledové tříště, jednoduše řečeno, slouží k tomu, aby nápoj zcela nezmrznul. 

V čem je problém? A co by dětem nápoje s touto látkou mohly způsobit?

Už dvě deci mohou být problém

Německý spolkový institut pro posuzování rizik (BfR) již dříve hodnotil zdravotní rizika naměřených hodnot glycerolu v ledových nápojích typu ledová tříšť. 

Nejnižší dávka, u které byl ve studiích prokázán odpovídající účinek, je 250 miligramů glycerinu na kilogram tělesné hmotnosti. BfR proto tuto dávku použil jako referenční bod pro posouzení potenciálních zdravotních rizik plynoucích z konzumace ledové tříště. 

Prodej ledové tříště ze zásobníků

Ledová tříšť v zásobnících

Autor: Shutterstock.com

Závěr? Hodnocení naměřených koncentrací glycerolu v celkem 62 vzorcích ledové tříště ukázalo, že mladší děti mohou při konzumaci množství menšího než 200 mililitrů požít množství glycerolu, které odpovídá terapeuticky účinné dávce nebo ji překračuje.

Ve vědeckých studiích o účinnosti a metabolismu glycerolu jsou popsány nežádoucí vedlejší účinky, včetně bolestí hlavy, nevolnosti, zvracení, průjmu a závratí.

Nový průzkum, stejný závěr

Nově teď účinky glycerolu v ledové tříšti zkoumala i Agentura FSA – Úřad bezpečnosti Spojeného království, která na základě poznatků doporučuje, aby děti ve věku 7 až 10 let nevypily více než jeden 350ml nápoj s ledovou tříští denně. 

Hlavní vědecký poradce FSA, profesor Robin May, k tomu říká: „Agentura FSA chce, aby si rodiče byli vědomi potenciálních rizik spojených s nápoji s ledovou tříští obsahujícími glycerol. Ačkoli se tyto nápoje mohou jevit jako neškodné a vedlejší účinky jsou obecně mírné, mohou zejména při konzumaci ve velkém množství v krátkém čase představovat vážné zdravotní riziko pro malé děti,“ říká pan profesor a doplňuje:„Proto agentura FSA doporučuje, aby děti do sedmi let tyto nápoje vůbec nekonzumovaly, a děti ve věku 7 až 10 let by neměly vypít více než jednu 350ml porci. Agentura také úzce spolupracuje s výrobci, aby byla na všech místech, kde se tyto nápoje prodávají, umístěna příslušná varování. Mezitím však žádáme rodiče a vychovatele, aby při nákupu nápojů pro malé děti byli obzvláště opatrní, zejména v teplejších měsících, kdy se konzumace „ledových nápojů“ obvykle zvyšuje.“

Ptejte se prodejců na složení ledové tříště

Při velmi vysoké expozici, obvykle když dítě konzumuje několik porcí těchto produktů v krátkém časovém úseku, může glycerol způsobit šok, velmi nízkou hladinu cukru v krvi a ztrátu vědomí. Proto byste se jako rodiče měli prodejců dotazovat, zda nápoje obsahují glycerol, a kontrolovat etikety produktů nebo označení v místě prodeje. 

Toto doporučení platí také pro hotové ledové nápoje s glycerolem v sáčcích a domácí soupravy obsahující koncentráty glycerolového ledu. Pokud se u dítěte brzy po konzumaci ledové tříště objeví bolesti hlavy, nevolnost nebo zvracení, okamžitě mu dejte nápoj nebo jídlo obsahující cukr a volejte lékařskou pomoc, doporučuje FSA.

Ledové tříště navíc nejsou moc zdravé bez ohledu na to, kolik glycerolu obsahují. Vadí i barviva a spousta cukru. 

Autor článku

Kateřina Čepelíková

Kateřina Čepelíková

Redaktorka serveru Vitalia.cz se zaměřuje zejména na kvalitu potravin a kvalitu jejich prodeje. Věnuje se také zdravotní problematice.

