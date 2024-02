Hudba může léčit, ukazuje dokument. Viděl jsem u pacienta pozitivní grimasy a emoce, popsal lékař

Dokument Mocný zvuk vznikl právě na tomto oddělení hořovické nemocnice. Jde o oddělení, kde jsou hospitalizovaní dětští pacienti, jejichž stav vyžaduje přístrojovou podporu. Jsou tu dlouhodobě, někteří i v komatu a v různých hloubkách vědomí. Přestože jsou jejich projevy velmi limitované, většinou vůbec nemluví a často se ani jinak verbálně nevyjadřují, klauni za nimi docházejí každý týden. A přinášejí s sebou nejrůznější hudební nástroje. Tedy… Hudební…

„Jde o muzikoterapeutické nástroje. Nejde o složité nástroje, hlavní je bohatý zvuk. Vibrace, které rozeznívají celé tělo. Na oddělení proto nosíme šamanský buben, brumli, kalimbu nebo tampuru,“ vyjmenovává Jan Kyncl, který stál za nápadem na vznik dokumentu a který sám jako zdravotní klaun působí.





Vzhledem k tomu, že klauni na oddělení docházejí dlouhodobě, mohou sledovat, jak jejich pacienti na návštěvy reagují, jak se jejich stav mění, co se jim líbí a na co naopak reagují negativně.

„Pacienti mají různé diagnózy, v průběhu času se i jejich stav mění. S kolegy se domlouváme, ke komu je vhodné jít, někdy to někam nejde, někdy to zkusíme a uvidíme, co se stane. Reakce pak může být negativní, protože pacient není úplně komfortní. A za týden už to může být dobré,“ popisuje primář Daniel Blažek.

„Někdy musíme kontakt vyprovokovat, někdy i nepříjemně, ale proto musíme být dobře napojení. Musíme u pacienta vybudit aktivitu, a jakmile se ho podaří zkontaktovat, už jdeme do příjemna. Jde o tu reakci. I ta negativní je přitom dobrá, my ji vždy respektujeme. Pacient má poté pocit, že právě on rozhoduje,“ říká Kyncl.





Pracují na oddělení asi čtyři roky jednou týdně. Pokroky si zaznamenávají, zapisují a předávají. U každého klienta hledají, na co reaguje, to si s kolegy předají a tam navazují. Vidíme, kam se každý pacient posunul. Kdybychom natočili pokračování dokumentu, byly by pokroky zřejmé, míní Kyncl.

Klidnější životní funkce i úsměvy

Jedinečnost muzikoterapie ale spočívá ještě v něčem. Vzhledem k tomu, že pacienti jsou nepřetržitě připojeni na přístroje, je možné velmi dobře mapovat jejich životní funkce. A na nich je podle Blažka jasně vidět, jak se člověk zklidní.

Zdravotní klauni na oddělení jednoznačně budí pozitivní ohlasy. Je to vidět během celého filmu. „Vidíte mimiku, úsměvy, které jsou zřídkavé. U jednoho pacienta jsem v dokumentu zaznamenal emoce a pozitivní grimasy, které jsem u něj ještě nikdy neviděl. Pak jsem pochopil význam muzikoterapie. Návštěvy klaunů probíhají často bez naší přítomnosti a v dokumentu jsem viděl, že reakce může být až takto pozitivní. Z našeho pohledu má třeba pacient hloubku vědomí někde, ale při tomto se ukáže, že může komunikovat,“ popisuje primář Blažek.

Relax i pro zdravotníky

Klauni se přitom nevěnují jen malým pacientům, starají se o celé oddělení, tedy včetně personálu. Brání tím syndromu vyhoření zdravotníků, pro které jsou návštěvy s červeným nosem i určitou formou relaxace.

„Klaunská práce je do velké míry celostní, zabýváme se celým prostorem. Pacient je hlavním bodem, ale zjišťujeme, že pokud se člověk nepostará o dobré naladění celého prostředí, tak to chvíli po našem odchodu na to dítě zase spadne. Snažíme se opečovat všechny, pak efekt té zlepšené nálady vydrží mnohem déle,“ uzavírá Kyncl.

Dokument Mocný zvuk je od středy 21. února volně ke zhlédnutí na YouTube.

Chtěli byste, aby k vašim dětem v nemocnici chodil zdravotní klaun? Ano, určitě

Ano, pokud by dítě chtělo

Spíše ne

Určitě ne