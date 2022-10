10 hraček, které musely pryč: Inspekce zakázala autodráhu, žehličku i svítícího medvídka

Česká obchodní inspekce kontrolovala i ve 2. čtvrtletí 2022 bezpečnost hraček. Kontrolami jich přišlo více než půl tisíce, u dvou set z nich se zjistily nějaké nedostatky a deset nechali inspektoři rovnou stáhnout z trhu a nahlásili je do systému rychlé výměny informací o nebezpečných výrobcích Safety Gate neboli RAPEX.

To je informační systém Evropské komise pro rychlou výměnu informací o nebezpečných nepotravinářských výrobcích na vnitřním trhu Evropské unie s výjimkou farmaceutických výrobků – pravidelná týdenní varování najdete zde.

Tyhle hračky inspektoři zakázali, byly pro děti nebezpečné

Z trhu musely například plyšoví svítící medvídci, protože obsahovali příliš mnoho olova, stejně jako například efektní motorová pila na baterky či model záchranářské lodi. Právě překročení limitu olova, které je nebezpečné pro lidské zdraví i životní prostředí, bylo nejčastějším průšvihem.

V červeném hasičském autíčku na baterky pro děti od tří let výše ho bylo skoro osmsetkrát víc, než povolují normy. Přitom podle odborných studií i malé množství olova v krvi například ovlivňuje funkci ledvin. U dětí navíc olovo napadá centrální nervový systém. Jsou o to ohroženější, protože věci často strkají do pusy.

Nebezpečná hračka na baterie – hasičské auto, číslo modelu B938A. Povolený limit olova byl překročen 756krát. Autor: Česká obchodní inspekce

Česká obchodní inspekce i ve druhém čtvrtletí letošního roku rozdávala pokuty za porušení zákona u výrobků, které neplnily technické požadavky – bylo jich celkem 75 ve výši 1 036 500 korun.





Inspektoři provedli celkem 200 kontrol a u 88 kontrol zjistili porušení právních předpisů. V průběhu akce bylo zkontrolováno 554 modelů hraček a u 207 modelů byly zjištěny nedostatky – chybělo například povinné značení, průvodní dokumentace či na hračkách byly nedostatečné informace pro spotřebitele.

Dále pak zjišťovali, zda je vysledovatelný původ hraček, zda jsou dostupné informace o výrobci či dovozci a zda jsou výrobky vybaveny dalšími povinnými informacemi. V případě, že tyto informace obsahovaly nějaká omezení, například na nich byl piktogram nevhodné pro děti do tří let , kontrolovali, zda byly spotřebiteli sděleny důvody pro toto omezení. U některých hraček zjistili závad hned několik.