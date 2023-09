Pomůžou knihy, drogerie i hlídání dětí. Unikátní nadační dům hledá sponzory a dobrovolníky

Dům Ronalda McDonalda, který stojí v areálu FN Motol a je určen mimopražským rodinám vážně nemocných dětí, je po tři čtvrtě roce zabydlený. Uvítal by ale dobrovolníky, kteří by třeba na chvíli zabavili děti. Nebo dárce, jenž by pravidelně pomáhal s obstaráváním hygienických potřeb a drogerie.