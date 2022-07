Bolesti dolní části zad: pravidelné cvičení nejen pomáhá, ale je i důležitou prevencí

Pokud vás bolí záda v dolní části, nejste zdaleka sami. Odhaduje se, že tento problém v životě potká přibližně 80 % dospělých lidí a nevyhýbá se ani dětem školního věku, přesto se nejčastěji objevuje u osob nad 30 let a souvisí se stárnutím organismu.

Bolest dolní části zad může být akutní i chronická

Bolesti zad se mohou objevit v různých částech, ale nejčastější výskyt je právě v jejich dolní části. Ta zahrnuje pět páteřních obratlů v bederní oblasti, která poskytuje podporu většině horní části těla s celou jeho hmotností. Existují dva typy bolesti zad: akutní a chronická. Akutní neboli krátkodobá bolest trvá v tomto případě několik dní až několik týdnů. Většinou odejde sama od sebe a nedochází ke komplikacím.

Chronická bolest zad je definována jako bolest, která trvá 3 měsíce a déle, a to i po léčbě základní příčiny bolesti. Asi u 20 % osob s akutní bolestí dolní části zad se tento problém změní v chronický, který přetrvává déle než rok. I v tomto případě přetrvávající bolesti nemusí existovat závažná základní příčina nebo stav, který lze snadno identifikovat a léčit. V některých případech dokáže léčba úspěšně zmírnit chronickou bolest dolní části zad, ale v jiných pokračuje i přes léčbu a případný chirurgický zákrok.

Domácí léčba bolesti dolní části zad

Většina akutních bolestí dolní části zad je mechanické povahy, což znamená, že dochází k narušení přirozeného způsobu pohybu a fungování páteře, svalů, meziobratlových plotének a nervů. Může jít například o vrozené defekty páteře. Dále sem patří také různá zranění, degenerativní problémy, infekce i neurologické potíže. Odborníci doporučují, aby poté, co se bolesti dolní části zad objeví, postižená osoba zastavila veškeré náročnější fyzické aktivity a aspoň 72 hodin odpočívala.





Autor: Depositphotos

Je vhodné přikládat střídavě ledové a teplé obklady na místo bolesti a užívání volně prodejných léků proti bolesti, například s obsahem ibuprofenu nebo paracetamolu. Pokud ležení na zádech způsobuje bolest či nepohodlí, může pomoci poloha na boku s ohnutými koleny a polštářem mezi nimi.

V případě, že si lze pohodlně lehnout na záda, se doporučuje položit pod stehna polštář nebo srolovaný ručník, aby se snížil tlak na dolní část zad. Ztuhlé a napjaté svaly může pomoci uvolnit také teplá koupel nebo masáž. Pokud se bolest objevuje opakovaně anebo trvá delší dobu, je vhodné navštívit lékaře.

Léčba bolesti dolní části zad u specialisty

Lékař provede důkladnou fyzickou prohlídku, aby zjistil, kde přesně je bolest lokalizována, zda neomezuje pohyblivost, a může také zkontrolovat, jestli jsou u daného jedince v pořádku reflexy a reakce na některé podněty. Pokud neshledá žádné závažné symptomy, pak s největší pravděpodobností předepíše pacientovi například léky pro uvolnění svalstva, protizánětlivé léky, prostředky proti bolesti a v některých případech se rozhodne aplikovat injekčně kortikosteroidy.

Může také předepsat fyzioterapii a provést odběry krve kvůli zjištění přítomnosti zánětu. V případě, že bolesti neustupují ani po léčbě, budou provedena další vyšetření a podle jejich výsledku zvolí specialista terapii. V některých případech dojde i na chirurgický zákrok. Někdy se však stává, že příčina chronické bolesti dolní části zad je obtížně určitelná i po důkladném vyšetření.

Cvičení je nejen úleva, ale také prevence

Jestliže však nejsou bolesti dolní části zad způsobeny úrazem nebo nevznikají v důsledku jiného zdravotního problému, jako jsou třeba vyhřezlé meziobratlové ploténky, ale stojí za nimi špatné držení těla, nedostatek pohybové aktivity či svalové napětí, je doporučeno provádět pravidelné cvičení, aby se zmírnilo napětí v dolní části zad, a zároveň pracovat na zlepšení držení těla a zvýšení mobility a flexibility.

Autor: Depositphotos

Pro všechny, kteří zatím ještě bolestmi dolní části zad netrpí, ale mají málo pohybu nebo sedavé zaměstnání, slouží provádění vhodných cviků jako prevence výskytu těchto bolestí v budoucnosti. Jako základ lze použít níže popsané cviky.

Příklady cviků na bolest dolní části zad

1. Posaďte se na kolena s hýžděmi na patách. Horní polovinu těla ohněte k podložce, položte ruce na podlahu před sebou dlaněmi dolů a s nádechem dosáhněte, co nejdále to půjde, zatímco hýždě zůstávají na patách. Vydržte s čelem opřeným o zem tak dlouho, jak můžete, a „dýchejte“ do dolní části zad.

2. Lehněte si na záda, přitáhněte kolena co nejblíže k hrudníku, obejměte je oběma rukama pod koleny a přibližte k nim čelo. Zůstaňte tak po dobu 10 sekund, poté se uvolněte a cvik opakujte.

3. V poloze na břiše s roztaženými pažemi a rovně nataženými dolními končetinami ohněte koleno v úhlu 90° a pomalu ho přibližte po zemi do podpaží. V této chvíli pánev klesá pomalu dolů, uvolněte se a dýchání směřujte do pánevní oblasti. Potom stejně pomalým pohybem koleno opět vraťte do původní pozice a opakujte totéž s druhou nohou.

Existuje však daleko širší počet cviků pro konkrétní problém. Vyškolení fyzioterapeuti jsou schopni vybrat nejvhodnější cvičení pro každého člověka individuálně, není tedy od věci poradit se přímo s nimi.

Prevence bolesti dolní části zad

Existuje mnoho způsobů, jak předcházet bolestem dolní části zad. Mezi základní pravidla patří:

zpevnění břišních a zádových svalů a udržování tohoto stavu pravidelným cvičením

udržování zdravé tělesné hmotnosti pomocí zdravého jídelníčku s dostatečným příjmem vápníku, fosforu a vitamínu D

správné zvedání těžších předmětů v podřepu, s rovnými zády a bez otáčení

zdravé držení těla

Pomoci může také:

spánek na pevném povrchu

ergonomické židle s dobře nastavenou výškou, při dlouhém sezením občasné procházení po místnosti a podložení nohou nízkou stoličkou nebo třeba stohem časopisů

omezení chůze na vysokých podpatcích

spánková poloha na boku s pokrčenými koleny přitaženými k tělu (tzv. poloha plodu) pomáhá zmírnit tlak snížením zakřivení páteře

omezení kouření, nebo ideálně jeho úplné odbourání

Nikotin totiž přispívá k degeneraci meziobratlových plotének a rovněž snižuje průtok krve.