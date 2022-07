Arsen je obávaný jed, ale taky lék. Které nemoci se s ním kdysi léčily?

Co je to vlastně ten nechvalně proslulý arsenik, který dala svému muži do kafe Maryša? Jedná se o oxid arsenitý, jemuž se též říkalo otrušík nebo utrejch. Nejčastěji má podobu bílého prášku, který je bez chuti a bez zápachu a snadno se rozpustí ve vodě či víně, což velmi usnadňuje cílené a plánované otravy, které po staletí nebylo možné prokázat.

Teprve v roce 1836 představil při jednom soudním jednání britský chemik James Marsh svou metodu, která uměla prokázat přítomnost arsenu. A tak od té doby měli vrazi s utrejchem utrum.

Kromě účinného prostředku sloužícího k vraždám a sebevraždám byl arsenik dlouhá léta používán i jako jed na krysy. To je však už dávno zakázáno, protože arsenik patří opravdu mezi nebezpečné látky vzbuzující mimořádné obavy. Otravy arsenikem jsou naprosto spolehlivé a není to zrovna příjemná smrt. Člověk umírá v bolestech na selhání vnitřních orgánů. Ale i dlouhodobé otravy menšími dávkami se postarají o pořádně nepříjemné účinky včetně rizika rozvoje rakoviny.

Proto by se leckdo divil, že arsen se také používal k léčbě. A dokonce i dnes se o něm mluví jako o léku na leukémii. Na přelomu 19. a 20. století se nabízel jako Fowlerův roztok v jednoprocentní směsi s uhličitanem draselným, který se v žaludku stejně jako arsenik měnil na chlorid arsenitý. Tento zázrak už měl svou historii a byl osvědčeným prostředkem k léčbě různých onemocnění včetně kožních potíží, malárie, syfilidy, rakoviny, infekčních stavů nebo anémie a leukémie. Otázkou však je, zda skutečně pomáhal, a ne jen do hrobu.

Arsen ničí DNA a blokuje její opravy

Nelze ale pochybovat o tom, že účinky arsenu jsou zhoubné. Při akutních otravách dochází k příznakům, jako jsou silná nevolnost, zvracení, vodnatý průjem, třes, vnitřní horkost, ale studený pot a chladná pokožka, úzkost, apatie, celková dehydratace, krev v moči, křeče, obtížné dýchání, selhání ledvin, jater a poškození nervového systému. Jako protijed se podával hydrát oxidu železitého.





Následky požití arsenu rozpuštěného ve vodě. Snímek z roku 2015. Autor: Wikipedia Commons

Chronické otravy arsenem se mohou projevit vypadáváním vlasů, poškozením nehtů, kožními problémy, bolestmi břicha, chronickými průjmy, může se též rozvinout rakovina vnitřních orgánů.

A jedním z dalších prokázaných vlivů arsenu na organismus je ten, že arsen umí blokovat opravy DNA. Arsen zastavuje opravné mechanismy genetického kódu a ničí naši DNA.

Lék na syfilis, lupénku i zhoubnou anémii

Možnosti léčby arsenikem byly opravdu důmyslné. Český herbář z roku 1899 uvádí, že: Za náležité opatrnosti působí otrušík uvnitř prospěšně na celé ústrojí, zejména na svaly. První účinky jeví se v žaludku a ve střevech. Radí se proti raku, zimnici, padoucnici, posunčině a jiným neduhům čivním, proti uštknutí hada, kousnutí psa, hostci, dně, vyraženinám chronickým.

Dalším zázrakem obsahujícím arsenik byl lék proti syfilidě Salvarsan. Ten poprvé představil roku 1910 německý lékař Paul Ehrlich, který na něm pracoval se svým týmem. Salvarsan byl sloučeninou, původně označenou jako 606, a samozřejmě se neobešel bez mnoha závažných nežádoucích účinků. Patřily mezi ně kožní problémy, poškození jater a riziko otravy s následkem smrti.

Vylepšený Neosalvarsan měl méně nežádoucích účinků a způsoboval například nevolnost a zvracení, ale byl prý méně účinný. Teprve až ve 40. letech 20. století při léčbě syfilidy tento nebezpečný lék nahradila antibiotika v podobě penicilinu.

V knize Domácí lékařka vydané před sto lety doporučuje MUDr. Jenny Springerová arsen k léčbě zhoubné anémie, leukémie, lupénky i Basedowovy nemoci.

Arsenik se používal dokonce i jako kosmetikum pro krásnou pleť. Ač to zní neuvěřitelně, ženy arsen v kosmetice skutečně používaly. Také se dával koním těsně před prodejem, aby byli živější a měli lesklou srst a hřívu.

Jed může i léčit, záleží na množství

Už slavný německý lékař a alchymista Paracelsus tvrdil, že i jed může být lékem, záleží jen na jeho množství. A právě toho se týká homeopatie, která pracuje s naředěnými látkami, přičemž využívá potenciálu jejich účinků na lidský organismus ve svém původním stavu. Pokud tedy nějaká přírodní látka způsobuje silnou žaludeční nevolnost a zvracení, homeopatický lék připravený z této látky může právě proti těmto symptomům pomoci.

Lék nazvaný Arsenicum album se připravuje z nejznámějšího jedu všech dob – arseniku. A není třeba se obávat, v homeopaticky naředěném stavu nikomu neublíží. Naopak pomáhá, například také při úzkosti a strachu z nemocí a smrti.

Arsenik sneseme jako homeopatikum bez problémů, ale jsou i lidé, kterým ani čistý jed neublíží. To se děje v případech, kdy je tělu dlouhodobě a pravidelně dodáván arsen v malých dávkách, přičemž organismus si na něj jednoduše zvykne. Mimo jiné byl arsen vyhledáván pro své účinky zvládat lépe dýchání ve vysokých nadmořských výškách nebo pro snahu zbavit se kožních potíží.

Pro svou velkou oblíbenost na konci 19. a začátku 20. století byly arsen a jeho sloučeniny skutečně užívány k léčbě mnoha nemocí a celkově na posílení, aniž by byla hned prokázána jeho smrtící síla. Zdá se, že při dlouhodobém užívání malých dávek skutečně byly znát nějaké pozitivní výsledky a léčebný efekt.

Dnes arsen léčí leukemii

Ani dnes se arsenu jako léku nevyhýbáme. I když dlouhodobé užívání může poškodit vnitřní orgány, vyvolat nepříjemné příznaky otravy a díky svým karcinogenním účinkům způsobit třeba rakovinu, může se rovněž při léčbě rakoviny uplatnit. Jedná se hlavně o leukémii.

V dnešní době se pacientům s akutní promyelocytární leukémii nabízí dostupný a schválený lék, který obsahuje oxid arsenitý čili arsenik. Na základě prováděných studií bylo prokázáno, že u nich došlo ke zlepšení stavu a pacienti žili déle. Zdá se tedy, že nejprofláknutější jed všech dob, který usmrtil spoustu lidí, nakonec i zachraňuje životy.