Tři neobvyklé polévky pro zahřátí: kukuřičná, česneková a houbová

Podzim je obdobím, kdy si více než kdy jindy dopřáváme plné hrnky horkého čaje a hutné polévky, které zasytí a příjemně zahřejí. Pokud už vás nebaví dýňová na různé způsoby, ani bramboračka, či krémové květákové a brokolicové, vsaďte na polévky, které chystají šéfkuchaři těch lepších kuchyní.
Houbová i mimo houbovou sezonu
Polévky z hub se nevaří jen u nás. Ve Francii je oblíbená hustá velouté aux champignons s česnekem a tymiánem, v Polsku se houby často kombinují s nudlemi nebo kysanou smetanou, a ve Skandinávii patří krémové houbové polévky mezi nejoblíbenější jídla během chladných měsíců. Dokonce i v Itálii mají svou „zuppa di funghi“, kterou podávají s čerstvým chlebem pokapaným olivovým olejem.
Vy si ale můžete připravit krémovou houbovou s estragonem, která představuje spojení klasických chutí s jemným bylinkovým tónem. Žampiony nebo sušené houby vytvářejí bohatý základ, smetana vše zjemní do hladkého krému a čerstvý estragon přidá jemnou bylinkovou vůni.
Houbová polévka s krutony a čerstvým estragonem
Na 3 porce budete potřebovat:
- 1× cibule
- 50 g máslo
- 250 g žampiony
- 50 g sušené houby
- 100 ml voda
- 300 ml smetana 30%
- 150 ml mléko plnotučné
- 5 g sůl
- 2 větvičky čerstvého estragonu
- 2 plátky toastového chleba
Postup: Sušené houby nejprve namočte do vody a nechte je změknout. Mezitím nakrájejte cibuli najemno. Žampiony očistěte, nakrájejte je na plátky a jeden si odložte stranou na pozdější ozdobení polévky. V hrnci rozehřejte máslo, přidejte cibuli a krátce ji orestujte, dokud nezesklovatí. Poté přidejte namočené houby i s vodou a nakrájené žampiony, osolte a znovu krátce orestujte, aby se chutě propojily. Přilijte smetanu a mléko, přiveďte k varu a poté snižte teplotu.
Zatímco se polévka jemně vaří, nakrájejte toastový chléb na malé kostičky a opečte je v troubě při 180 °C dozlatova. Hotovou polévku rozmixujte dohladka a podle chuti ještě osolte. Před podáváním ji ozdobte čerstvým estragonem, křupavými krutony a několika plátky syrového žampionu.
Zdroj: Beko
Kukuřice nepatří jen na pánev
Když se venku ochladí, není nic lepšího než miska horké, krémové polévky, která zahřeje tělo i mysl. Máte-li chuť zkusit něco nového s příjemně pikantní chutí, uvařte si jemnou kukuřičnou polévku. Je rychlá na přípravu a příjemně sytá, ideální jako lehký oběd nebo teplá večeře po dlouhém dni.
Jemná kukuřičná polévka
Na 4 porce budete potřebovat:
- 2 lžíce extra panenského olivového oleje
- 1 cibule
- 1 menší mrkev
- 2 stroužky česneku
- 1 lžíce kari koření
- 1 lžička mletého kmínu
- 1 lžička mleté kurkumy
- ¼ lžičky kajenského pepře
- sůl a čerstvě mletý pepř
- 3 hrnky zeleninového vývaru
- 1 velká plechovka kukuřice
- 3 menší brambory
Postup:
1. V hrnci rozehřejeme olivový olej a orestujeme cibuli a česnek.
2. Poté přidáme kari, kmín, kurkumu a trochu kajenského pepře. Celá kuchyně se naplní krásnou vůní.
3. Přisypeme mrkev, kukuřici z plechovky a brambory.
4. Zalijeme vývarem, přidáme bylinky a vaříme do změknutí.
5. Nakonec polévku rozmixujeme pro jemnou krémovou konzistenci.
6. Podáváme se smetanou a bylinkami.
Pro extra jemnou chuť přidejte před podáváním lžíci kokosového mléka nebo trochu smetany. Výborně ladí i s opečeným chlebem nebo krutony.
Zdroj: Giana
Polévka z medvědího česneku provoní váš dům i na podzim
Původně jde sice o polévku jarní, neboť její hlavní přísadou je ryze jarní bylinka a sice medvědí česnek, ale připravit si jí můžete i teď. V obchodech se dá totiž koupit medvědí česnek ve formě pesta, nebo česnek sušený. Díky pikantnímu dochucení vás tak pěkně zahřeje i na podzim.
Krémová polévka z medvědího česneku
Na 4 porce budete potřebovat:
- 100 g čerstvého medvědího česneku
- 800 ml zeleninového vývaru
- 100 g brambor
- 100 ml smetany ke šlehání
- 70 g žampionů
- 2 šalotky
- 10 g pažitky
- 50 g másla
- 1 PL oleje
- sůl
- mletý bílý pepř
- zakysaná smetana (na servírování)
- chléb (na servírování)
Postup: V kastrolu rozehřejte olej s máslem. Šalotky oloupejte a nakrájejte najemno. Přidejte je do rozpáleného tuku a zarestujete dosklovita. Brambory a žampiony oloupejte a nakrájejte na malé kostky. Přidejte do kastrolu se šalotkou a za občasného míchání vše restujte ještě zhruba 1 minutu. Přilijte vývar a zhruba třetinu medvědího česneku. Osolte, opepřete, zakryjte poklicí a vařte do změknutí brambor.
Poté přilijte do kastrolu smetanu, přidejte pažitku a zbylý česnek. Polévku odstavte a v blenderu rozmixujte dohladka. Polévku podávejte s kopečkem zakysané smetany a na másle opečeným krajícem chleba.
Zdroj: Pavel Berky