Tři neobvyklé polévky pro zahřátí: kukuřičná, česneková a houbová

Kateřina Čepelíková
Dnes
Kukuřičná polévka
Autor: Giana
Kukuřičná polévka
Podzimní plískanice, kdy se střídá déšť se sněhem a silným větrem si žádá alespoň malou kompenzaci ve formě horké, voňavé a lahodné polévky. Ideálně nevšední, takové, kterou jste ještě neměli a brzy si ji znovu uvaříte.

Podzim je obdobím, kdy si více než kdy jindy dopřáváme plné hrnky horkého čaje a hutné polévky, které zasytí a příjemně zahřejí. Pokud už vás nebaví dýňová na různé způsoby, ani bramboračka, či krémové květákové a brokolicové, vsaďte na polévky, které chystají šéfkuchaři těch lepších kuchyní.

Houbová i mimo houbovou sezonu

Polévky z hub se nevaří jen u nás. Ve Francii je oblíbená hustá velouté aux champignons s česnekem a tymiánem, v Polsku se houby často kombinují s nudlemi nebo kysanou smetanou, a ve Skandinávii patří krémové houbové polévky mezi nejoblíbenější jídla během chladných měsíců. Dokonce i v Itálii mají svou „zuppa di funghi“, kterou podávají s čerstvým chlebem pokapaným olivovým olejem. 

Vy si ale můžete připravit krémovou houbovou s estragonem, která představuje spojení klasických chutí s jemným bylinkovým tónem. Žampiony nebo sušené houby vytvářejí bohatý základ, smetana vše zjemní do hladkého krému a čerstvý estragon přidá jemnou bylinkovou vůni.

Houbová polévka s krutony a čerstvým estragonem

Krémová houbová polévka s estragonem

Houbová polévka s estragonem

Autor: Beko

Na 3 porce budete potřebovat:

  • 1× cibule
  • 50 g máslo
  • 250 g žampiony
  • 50 g sušené houby
  • 100 ml voda
  • 300 ml smetana 30%
  • 150 ml mléko plnotučné
  • 5 g sůl
  • 2 větvičky čerstvého estragonu
  • 2 plátky toastového chleba

Postup: Sušené houby nejprve namočte do vody a nechte je změknout. Mezitím nakrájejte cibuli najemno. Žampiony očistěte, nakrájejte je na plátky a jeden si odložte stranou na pozdější ozdobení polévky. V hrnci rozehřejte máslo, přidejte cibuli a krátce ji orestujte, dokud nezesklovatí. Poté přidejte namočené houby i s vodou a nakrájené žampiony, osolte a znovu krátce orestujte, aby se chutě propojily. Přilijte smetanu a mléko, přiveďte k varu a poté snižte teplotu.

Zatímco se polévka jemně vaří, nakrájejte toastový chléb na malé kostičky a opečte je v troubě při 180 °C dozlatova. Hotovou polévku rozmixujte dohladka a podle chuti ještě osolte. Před podáváním ji ozdobte čerstvým estragonem, křupavými krutony a několika plátky syrového žampionu.

Zdroj: Beko

Kukuřice nepatří jen na pánev

Když se venku ochladí, není nic lepšího než miska horké, krémové polévky, která zahřeje tělo i mysl. Máte-li chuť zkusit něco nového s příjemně pikantní chutí, uvařte si jemnou kukuřičnou polévku. Je rychlá na přípravu a příjemně sytá, ideální jako lehký oběd nebo teplá večeře po dlouhém dni.

Jemná kukuřičná polévka

Jemná kukuřičná polévka

Polévka z kukuřice

Autor: Giana

Na 4 porce budete potřebovat:

  • 2 lžíce extra panenského olivového oleje
  • 1 cibule
  • 1 menší mrkev
  • 2 stroužky česneku
  • 1 lžíce kari koření
  • 1 lžička mletého kmínu
  • 1 lžička mleté kurkumy
  • ¼ lžičky kajenského pepře
  • sůl a čerstvě mletý pepř
  • 3 hrnky zeleninového vývaru
  • 1 velká plechovka kukuřice
  • 3 menší brambory

Postup:
1. V hrnci rozehřejeme olivový olej a orestujeme cibuli a česnek.
2. Poté přidáme kari, kmín, kurkumu a trochu kajenského pepře. Celá kuchyně se naplní krásnou vůní.
3. Přisypeme mrkev, kukuřici z plechovky a brambory.
4. Zalijeme vývarem, přidáme bylinky a vaříme do změknutí.
5. Nakonec polévku rozmixujeme pro jemnou krémovou konzistenci.
6. Podáváme se smetanou a bylinkami.

Pro extra jemnou chuť přidejte před podáváním lžíci kokosového mléka nebo trochu smetany. Výborně ladí i s opečeným chlebem nebo krutony.

Zdroj: Giana

Polévka z medvědího česneku provoní váš dům i na podzim

Původně jde sice o polévku jarní, neboť její hlavní přísadou je ryze jarní bylinka a sice medvědí česnek, ale připravit si jí můžete i teď. V obchodech se dá totiž koupit medvědí česnek ve formě pesta, nebo česnek sušený. Díky pikantnímu dochucení vás tak pěkně zahřeje i na podzim.

Krémová polévka z medvědího česneku 

Krémová polévka z medvědího česneku

Krémová polévka chystaná z medvědího česneku

Autor: Pavel Berky

Na 4 porce budete potřebovat:

  • 100 g čerstvého medvědího česneku
  • 800 ml zeleninového vývaru
  • 100 g brambor
  • 100 ml smetany ke šlehání
  • 70 g žampionů
  • 2 šalotky
  • 10 g pažitky
  • 50 g másla
  • 1 PL oleje
  • sůl
  • mletý bílý pepř
  • zakysaná smetana (na servírování)
  • chléb (na servírování)

Postup: V kastrolu rozehřejte olej s máslem. Šalotky oloupejte a nakrájejte najemno. Přidejte je do rozpáleného tuku a zarestujete dosklovita. Brambory a žampiony oloupejte a nakrájejte na malé kostky. Přidejte do kastrolu se šalotkou a za občasného míchání vše restujte ještě zhruba 1 minutu. Přilijte vývar a zhruba třetinu medvědího česneku. Osolte, opepřete, zakryjte poklicí a vařte do změknutí brambor.

Poté přilijte do kastrolu smetanu, přidejte pažitku a zbylý česnek. Polévku odstavte a v blenderu rozmixujte dohladka. Polévku podávejte s kopečkem zakysané smetany a na másle opečeným krajícem chleba.

Zdroj: Pavel Berky

Autor článku

Kateřina Čepelíková

Kateřina Čepelíková

Redaktorka serveru Vitalia.cz se zaměřuje zejména na kvalitu potravin a kvalitu jejich prodeje. Věnuje se také zdravotní problematice.

