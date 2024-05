Kvíz: Zjistěte si, co všechno ještě nevíte o klíšťatech, a přitom byste měli

Zatímco před pár desítkami let žila klíšťata jen v relativně nízkých nadmořských výškách a v horách nebylo možné je chytit, dnes už to neplatí – se stoupajícími průměrnými teplotami se objevují i nad hranicí tisíce metrů nad mořem.

Podobně se prodloužila doba během roku, po kterou jsou aktivní. A opět to souvisí s měnícím se klimatem. Neznamená to ale, že riziko nákazy je během roku stále stejné, to přece jen ne. I klíšťata mají svou sezónu.

Ale možná netušíte, kdy je riziko, že si nějaké přinesete zakousnuté do kůže, nejvyšší. A víte, kde vám to hrozí? Možná se cítíte, pokud jde o klíšťata, jistí v kramflecích. Tak si to pojďte vyzkoušet v našem testu, stačí kliknout na zelený obdélníček.

Mimochodem, klíšťata nejsou hmyz – jsou to členovci podobně jako třeba pavouci, k nimž mají mnohem blíže než k mouchám či komárům.





Mají čtyři páry nohou, nemají tykadla a – což je důležité – nelétají ani neskáčou. Obvykle číhají na stéblech trávy nebo listí, až se kořist přiblíží k nim. Třetí a čtvrtý pár nohou používají jako stabilizační zařízení, zatímco se pomocí první sady nohou snaží přichytit na svého hostitele.

Když se jim to podaří, nepřisají se hned, ale hledají místo, kde by se přes tenčí kůži snadno dostali ke zdroji krve v podobě tenké cévky.