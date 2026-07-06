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Co pít, kdy a kolik? Otestujte se, kolik toho víte o pitném režimu

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Žena nalévá do sklenice vodu ze skleněné láhve
Autor: Shutterstock/Christian Moro
Pitný režim patří k základům zdravého životního stylu, přesto plno lidí pořádně neví, jak na něj. Kolik bychom toho měli za den vypít? Opravdu káva odvodňuje? A stačí se napít, až když máme žízeň? Zkuste si v našem kvízu, kolik toho víte.
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Voda tvoří přibližně 50 až 60 procent tělesné hmotnosti dospělého člověka a je nezbytná pro správné fungování všech orgánů. Podílí se na transportu živin, regulaci tělesné teploty, odvádění odpadních látek i správném fungování mozku a svalů.

Už mírná dehydratace může ovlivnit naši koncentraci, výkonnost, náladu nebo schopnost zvládat fyzickou zátěž. Zvláštní pozornost pitnému režimu by měli věnovat senioři, malé děti, těhotné a kojící ženy i lidé, kteří sportují nebo pracují v horkém prostředí.

Na druhou stranu neplatí, že více je vždy lépe. Potřeba tekutin je velmi individuální a závisí na věku, zdravotním stavu, tělesné hmotnosti, fyzické aktivitě i počasí. Zatímco v běžném dni mohou někomu stačit méně než dva litry, při sportu nebo během letních veder se potřeba tekutin výrazně zvyšuje.

A důležité je také to, co pijeme. Ideálním základem pitného režimu zůstává voda, vhodné jsou i neslazené čaje nebo některé minerální vody. Tekutiny přitom nepřijímáme pouze z nápojů –získáváme je i z potravin, zejména z ovoce, zeleniny nebo polévek.

Přestože se o pitném režimu mluví často, některé zažité představy už dávno neodpovídají současným vědeckým poznatkům. Například běžná konzumace kávy organismus výrazně neodvodňuje a lze ji započítat do denního příjmu tekutin. Naopak při dlouhotrvající intenzivní fyzické zátěži nemusí být ideální pít pouze čistou vodu bez doplnění minerálů.

Jak dobře se v těchto doporučeních orientujete? Otestujte své znalosti v našem kvízu.

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