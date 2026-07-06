Co pít, kdy a kolik? Otestujte se, kolik toho víte o pitném režimu

Voda tvoří přibližně 50 až 60 procent tělesné hmotnosti dospělého člověka a je nezbytná pro správné fungování všech orgánů. Podílí se na transportu živin, regulaci tělesné teploty, odvádění odpadních látek i správném fungování mozku a svalů.
Už mírná dehydratace může ovlivnit naši koncentraci, výkonnost, náladu nebo schopnost zvládat fyzickou zátěž. Zvláštní pozornost pitnému režimu by měli věnovat senioři, malé děti, těhotné a kojící ženy i lidé, kteří sportují nebo pracují v horkém prostředí.
Na druhou stranu neplatí, že více je vždy lépe. Potřeba tekutin je velmi individuální a závisí na věku, zdravotním stavu, tělesné hmotnosti, fyzické aktivitě i počasí. Zatímco v běžném dni mohou někomu stačit méně než dva litry, při sportu nebo během letních veder se potřeba tekutin výrazně zvyšuje.
A důležité je také to, co pijeme. Ideálním základem pitného režimu zůstává voda, vhodné jsou i neslazené čaje nebo některé minerální vody. Tekutiny přitom nepřijímáme pouze z nápojů –získáváme je i z potravin, zejména z ovoce, zeleniny nebo polévek.
Přestože se o pitném režimu mluví často, některé zažité představy už dávno neodpovídají současným vědeckým poznatkům. Například běžná konzumace kávy organismus výrazně neodvodňuje a lze ji započítat do denního příjmu tekutin. Naopak při dlouhotrvající intenzivní fyzické zátěži nemusí být ideální pít pouze čistou vodu bez doplnění minerálů.
Jak dobře se v těchto doporučeních orientujete? Otestujte své znalosti v našem kvízu.