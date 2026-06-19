Heřmánek odvodňuje podobně jako káva či alkohol. Lékaři radí, jak dodržovat pitný režim

Podle odborníků by měl zdravý dospělý člověk denně vypít 30–40 ml vody na kilogram tělesné hmotnosti. V létě, kdy může tělo vypotit dokonce 1,5–3 litry za den, je třeba toto množství ještě zvýšit. Praktičtí lékaři Josef Štolfa a Jan Doleček proto přinášejí praktické tipy, jak parné letní dny zvládnout ve zdraví.
Stavte si vodu do cesty
Nejlepší, po čem mohou lidé v létě sáhnout, je podle lékařů pitná voda, neslazená minerálka, případně slabý, neslazený čaj. „Především starší lidé často nemají žízeň, takže je přirozeně nic nenutí pít. Někteří žijí sami a nikdo jim během dne nepřipomene, aby se napili. Proto svým pacientům radím stavět si různě do cesty pohárky s vodou, aby si pomocí vizuálního vjemu uvědomili, že je potřeba se napít. Ideální je rozmístit je po bytě na místa, kolem kterých často procházejí,“ nabádá doktor Štolfa.
Mladší generaci radí sledovat množství vypitých tekutin v závislosti na jejich fyzické aktivitě, třeba prostřednictvím mobilní aplikace.
Hlídáte si pitný režim?
Bylinky v nápojích mohou být zrádné
Zatímco alkohol a kofein by už většina lidí do ideálního pitného režimu nejspíš nezařadila, bylinky by z odvodňování organismu podezíral málokdo.
„Bylinky obsažené v čajích mohou být nebezpečné v tom, že snižují, případně zvyšují účinky některých léčivých přípravků. Na to je třeba dávat si pozor a pozorně číst příbalové letáky. Například heřmánek nebo máta mají tendenci mírně vysušovat a dehydrovat, takže stejně jako káva nebo silné čaje nejsou pro doplnění tekutin dobré,“ dodává Štolfa.
Každý šálek kávy nebo silného čaje je proto podle něj vhodné doplnit také sklenicí pitné vody nebo neslazené minerálky.
I vodu je třeba pít s mírou
Stejně jako nedostatek vody je ale pro tělo nebezpečný i její přebytek. „Naše krev má určité množství minerálů a dalších látek. Pokud člověk pije extrémní množství vody, tělo ji nezvládne prostřednictvím potu a moči vylučovat, a dojde tak k naředění těchto minerálů, především sodíku. Ten přitom v pomáhá udržovat rovnováhu tekutin v buňkách i mimo ně. V konečném důsledku může dojít k otoku mozku nebo srdečnímu selhání,“ popisuje doktor Doleček.
Přílišnému pití vody by se podle něj měli vyhnout pacienti, kteří se léčí se srdečními chorobami. Na nadměrné zavodnění může upozornit pulzující bolest hlavy, nevolnost a zvracení a celková únava organismu.
Doplňte minerály
Pocení je součástí přirozeného fyziologického procesu, kterým se naše tělo snaží v horkých dnech ochladit náš organismus na teplotu kolem 37°C. Součástí potu je kromě vody také určité množství minerálů, především sodík, draslík nebo například vápník. Při fyzických výkonech, které doprovází vyšší míra pocení, o ně přicházíme. Doplnit je pomůže pestrá a vyvážená strava.
„Rychlé dodání minerálů zajistí také elektrolytové nápoje. Vždy je však třeba zvážit, jaký energetický výdej mě čeká. Rozhodně bych z toho nedělal návyk. Elektrolytové nápoje využijeme především při delších sportovních aktivitách, jako je třeba maraton, kdy kvůli většímu pocení a energetickému výdeji přichází tělo o vápník a hořčík, a hrozí tak svalové křeče a únava,“ vysvětluje Jan Doleček.
Ne vše, co teče, hydratuje
Kávu, alkohol, silné čaje, polévky ani mléko do pitného režimu nezapočítáváme. Přestože našemu tělu dodávají tekutiny, obsahují často složky, které mají odvodňující účinky nebo jsou náročné na zpracování.
„U všeho, co pijeme, je třeba sledovat složení. Řada nápojů totiž kromě likvidních složek obsahuje i spoustu jiných látek. Ty pak tělo zatěžují, protože je musí zpracovat. Proto je vhodné naředit sladké džusy či šťávy vodou. U sportovců často vidím, že pijí iontové nápoje, které kromě minerálů obsahují například kreatin, vitamíny nebo cukry. I tyto nápoje doporučuji doplnit obyčejnou vodou,“ radí doktor Josef Štolfa.