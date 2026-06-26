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Screeningů není potřeba se bát. Kolonoskopie není příjemná, ale může zachránit život, míní lékařka

Anna Dvořáková
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Doktorka Zuzana Hajšmanová z organizace Loono
Autor: Jan Vaca, Internet info
Screeningových programů máme v Česku k dispozici hned několik. Pro plno z nich ale platí, že je lidé úplně nevyhledávají. Úplně nejmíň chodí na screening rakoviny plic a „hitem“ není ani kolonoskopie, která pomáhá zjistit včas nádory střeva. „Na ně umírá opravdu hodně lidí, věřím, že si uvědomí, že je dobré vyšetření podstoupit s vidinou toho, že jim opravdu může zachránit život,“ říká doktorka Zuzana Hajšmanová.
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O prevenci a screeninzích mluvila doktorka Zuzana Hajšmanová z neziskové organizace Loono v podcastu 120 na 80. Češi podle ní v prevenci nejsou moc aktivní, na pravidelné kontroly k praktikovi chodí jen o něco víc než polovina lidí. Proč? Protože jim přece nic není.

Ale to je právě role té prevence. My tam chodíme proto, abychom ve chvíli, kdy nám už něco bude, to zasekli v nejranějším stádiu,“ apeluje Hajšmanová. 

Screeningů není potřeba se bát. Kolonoskopie není příjemná, ale může zachránit život, míní lékařka
Screeningů není potřeba se bát. Kolonoskopie není příjemná, ale může zachránit život, míní lékařka
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Screeningových programů na časný záchyt závažných onemocnění funguje v Česku několik. „Úplně nejstarší je screening rakoviny prsu, ten už tady máme 20 let, to je pro ženy nad 45 let. Pak tady máme screening rakoviny děložního hrdla nebo děložního čípku. Máme screening rakoviny plic, ten je poměrně nový, screening rakoviny tlustého střeva a konečníku, prostaty. A když ještě pomineme screeningy rakovinné nebo nádorových onemocnění, máme i screeningy dalších onemocnění, jako je třeba výduť břišní aorty. To je velká tepna, která vede krev do břicha, do břišních orgánů. A pak máme třeba screening osteoporózy,“ vyjmenovala lékařka. 

Některé programy jsou ovšem obzvlášť neoblíbené. Nejméně lidí chodí podle dat na screening rakoviny plic, který je určen kuřákům nebo bývalým kuřákům, kteří vykouří (vykouřili) určité množství cigaret. „Kuřáci ví, že by neměli kouřit. V rozhovoru s lékařem by to také mělo zaznít. Jenže oni to vlastně poslouchat nechtějí, vědí to, ale je pro ně strašně těžké přestat,“ vysvětluje Hajšmanová.

A dalším strašákem je screening rakoviny střeva, při kterém pacienti někdy podstupují kolonoskopii. Přitom v Česku lékaři ročně nově diagnostikují 7 tisíc případů nádoru tlustého střeva a konečníku. „Na kolonoskopii opravdu chodí hrozně málo lidí. Je potřeba ale říct, že v rámci té prevence nemusíme vždycky chodit na kolonoskopii, i když já to opravdu doporučuju, protože v rámci tohoto preventivního vyšetření se dá případně už něco trošku řešit. Dá se ale taky dělat jenom třeba test okultního krvácení do stolice,“ popisuje lékařka s tím, že ano, kolonoskopie není příjemné vyšetření, ale opravdu může zachránit život a s touto vidinou by k ní lidé také měli přistupovat.

Co dalšího pro sebe v rámci prevence můžeme dělat? A proč je tak důležité zachytit onemocnění co nejdřív? Nejen o tom mluvila Zuzana Hajšmanová v podcastu 120 na 80.

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Autor článku

Anna Dvořáková

Anna Dvořáková

Šéfredaktorka serveru Vitalia.cz. Zaměřuje se především na zdravý životní styl, pohyb a zdraví dětí. Mimo novinařinu pracuje také jako lektorka pohybových kurzů pro děti a rodiče.

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