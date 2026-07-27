Život s kulkou v hlavě: neuvěřitelný příběh Williama Lawlise Pace

Psal se rok 1917, když farmářského synka z Texasu Williama Lawlise Pace omylem střelil do obličeje jeho starší bratr. Z chlapecké nerozvážnosti a zvědavosti si tehdy půjčil zbraň svého otce, o níž netušil, že je nabitá. Williamovi bylo teprve 8 let ve chvíli, kdy mu v hlavě uvízla kulka, která ho připravila o sluch v jednom uchu a poškodila zrak na pravém oku.
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Vyjmutí projektilu nebylo možné
Na zranění, které William prodělal, by nebylo nic až tak zvláštního, nebýt toho, že s kulkou v hlavě žil tento muž ještě dalších 94 let a 6 měsíců. Bezprostředně po nehodě byl chlapec podroben lékařskému vyšetření, kde se doktoři shodli na tom, že vyjmutí kulky z hlavy není možné, protože by mohlo mít fatální následky.
V roce 2009 v rozhovoru pro Time Record News popsal zprostředkovaně zkušenost svého otce Williamův syn Theron následovně: „Po celou dobu necítil žádnou bolest. Neztratil vědomí. Rozhodli se, že pro něj nemohou nic dělat, protože kulka byla příliš blízko mozku.“
Theron dále uvedl, že jeho otec žil plnohodnotný život až do svého skonu. Williamovi rodiče se zasadili o to, aby ho zranění co nejméně ovlivnilo, takže aktivně sportoval (byl baseballovým chytačem) a několik let studoval na vysoké škole.
Kulka v obličeji nicméně poznamenala jeho vzhled, takže vypadal, jako by prodělal mrtvici. Ústa měl stažená k jedné straně a pravé oko nemohl moc používat. I přes svůj estetický handicap si William nicméně našel životní lásku, se kterou se oženil, vychoval dva syny a později i vnoučata a pravnoučata.
Studia na vysoké škole ovšem musel ze zdravotních důvodů nakonec zanechat, aby si zachránil zdravé oko. A tak se místo toho vydal ve šlépějích svého otce. Stal se tedy farmářem a později pracoval jako správce hřbitova.
Guinnessův rekord
Navzdory svému zranění nebyl William nikdy považován za invalidu a ani on sám se nenechal handicapem nijak omezovat. Naopak si udržoval životní optimismus a smysl pro humor a se svou ženou Onetiou procestovali prakticky celý svět. Za svůj život navštívil například Tanzanii, Egypt, Austrálii nebo třeba Hongkong.
William Lawlis Pace se díky svému neobvyklému osudu dostal také do Guinnessovy knihy rekordů. Byl oficiálně uznán jako člověk, který žil nejdéle s kulkou v hlavě. Jeho případ zaujal nejen veřejnost, ale i lékařské odborníky, protože podobně dlouhé přežití s takovým zraněním je mimořádně vzácné.
Zajímavé je, že William svůj rekord nevnímal jako něco, co by ho mělo definovat. Když se ho lidé ptali na jeho neobvyklý „suvenýr“ z dětství, bral celou situaci s nadhledem a humorem. Kulka pro něj nepředstavovala symbol neštěstí, ale spíše připomínku toho, jak nepředvídatelný život může být.
Dožil se 103 let a zemřel ve spánku
Projektil umístěný v hlavě nakonec nebyl ani příčinou jeho smrti. Naopak se stal důkazem toho, že i s vážným zraněním může člověk prožít dlouhý a produktivní život. Jeho případ dodnes patří mezi nejpozoruhodnější lékařské rarity a ukazuje, jak málo někdy dokážou lékaři předvídat, jak se lidské tělo dokáže vyrovnat s extrémními situacemi.
Podle dostupných informací zemřel William Lawlis Pace 23. dubna roku 2012 ve spánku v kalifornském domově důchodců. V době jeho skonu mu bylo úctyhodných 103 let. Pohřben je na hřbitově North Hilmar v Kalifornii, což je shodou okolností jeden ze hřbitovů, na kterém pracoval jako správce.
Zdroje: theguardian.com, nbcnews.com, topky.sk, guinnessworldrecords.com, independent.co.uk, npr.org