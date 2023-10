Za problémy s trávením, které vyšetření neobjasní, často může stres

Odpověď na otázku, jak spolu souvisí okamžitá psychická kondice a trávení, je poměrně jednoduchá. Mezi nervovým a trávicím systémem existuje velmi úzká spojitost.

Od nejranějších stadií embryonálního vývoje jsou mozek, trávicí trakt a mícha navzájem pevně propojeny. Miliony neuronů posílají informace ze střeva do mozku a stejné množství jich odesílá signály zpět do střev. Toto spojení je často označováno jako osa střevo-mozek.

Život udržující funkce, jako je dýchání, srdeční tep, krevní tlak nebo tělesná teplota, jsou regulovány prostřednictvím autonomního nervového systému, který je rozdělen do dvou větví. Ty tvoří parasympatikus a sympatikus. Tyto systémy se navzájem vyvažují.

Obecně platí, že parasympatický nervový systém uvolňuje tělo, zatímco sympatický nervový systém podporuje reakci na nebezpečí. Trávení je řízeno parasympatickou větví. Sympatikus i parasympatikus interagují s další, méně známou složkou autonomního nervového systému: enterickým nervovým systémem, který pomáhá regulovat trávení. Při stresu se však aktivuje sympatická větev a potlačuje funkce parasympatického systému. V tomto stavu se v těle uvolňují hormony související se stresem, například kortizol, které potlačují trávení v žaludku a tenkém střevě.

Mezitím jiné hormony stimulují tlusté střevo – jak ukazuje například tato studie, takže místo, aby se žaludek a střeva věnovaly klidnému trávení, mohou se náhle dostat do křečí. K poruchám interakce mezi mozkem a trávicí soustavou patří stavy, jako je například syndrom dráždivého tračníku, u kterého se bez jasné příčiny vyskytují žaludeční potíže a s nimi související problémy, jako je bolest břicha, průjem či zácpa, nebo funkční dyspepsie, což jsou bolesti žaludku vyskytující se během jídla nebo po jídle.

Ale funguje to i opačně. Časté gastrointestinální problémy mohou zvýšit míru stresu a vzniká začarovaný kruh. Postupem času se lidé stávají úzkostlivými a nesmírně ostražitými kvůli svým gastrointestinálním problémům, které se tímto neklidem dále zhoršují. To je důvod, proč se při léčbě pacientů s těmito problémy používá také kognitivně-behaviorální terapie.

Poruchy tohoto typu lze léčit několika přístupy, které lze kombinovat: jde o změnu životního stylu, dietu a již zmíněnou kognitivně-behaviorální terapii. Někdy pacienti zvažují užívání přírodních prostředků, jako je zázvor, kurkuma nebo bylinné doplňky, avšak je vhodné tento krok nejprve prodiskutovat s lékařem. Pokud specialisté přistoupí k předepsání léků, pak jsou to obvykle takové, které se používají k léčbě deprese, neuropatie nebo fibromyalgie.

Zlepšují interakci mezi mozkem a trávicím traktem a podílejí se na zmírnění bolestí a obtíží. Některým lidem pomáhá také akupunktura, relaxační terapie nebo hypnóza. Důležité přitom je, aby lékař provedl veškerá vyšetření, která vyloučí jinou příčinu gastrointestinálních obtíží, jako je například Crohnova choroba, ulcerózní kolitida, celiakie nebo žaludeční vředy.

Zdroje:

Live Science: How do brain cells send messages?

Harvard Edu: The Gut and the Brain

Harvard Edu: Recognizing and treating disorders of gut-brain interaction

The Conversation: Nervous tummy: why you might get the runs before a first date