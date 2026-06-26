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Pozor na Ventolin. Po 200 stlačeních je neúčinný, i když z něj jde aerosol

Hana Válková
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Autor: Shutterstock
Pacienti, kteří používají dvousetdávkový inhalátor Ventolin, by si měli pečlivě zaznamenávat, kolikrát už jej stlačili. Výrobce upozorňuje, že po překročení dávek ze spreje sice i nadále jde aerosol, ten už ale neobsahuje účinnou látku, takže lék nezabere a dusící se pacient může být ohrožený na životě.
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Výrobce Ventolinu, firma GlaxoSmithKline vydala informační dopis pro zdravotníky. V něm lékaře a sestřičky nabádá, aby pacienty poučovali o evidování počtu dávek léčiva Ventolin. Konkrétně jde Ventolin Inhaler N, jenž je dvěstědávkový a obsahuje 100 mikrogramů účinné látky salbutamolu v jedné dávce. 

Jen 200 stlačení

Výrobce upozorňuje, že sprej je účinný jen do 200 stisknutí, po překročení tohoto počtu dávek z něj sice i nadále jde aerosol, ale ten už neobsahuje salbutamol v dostatečné míře. To může být pro pacienty nebezpečné, protože pro inhalátor sahají i ve chvílích, kdy se dusí. Ventolin je jeden z nejpoužívanějších léků na astma, plicní rozedmu nebo chronický zánět průdušek.

Účinná látka Ventolinu dokáže velmi rychle rozšířit dýchací cesty. Tím pomáhá dýchat třeba i pacientům v dechové tísni či při dušnosti. Pokud lék v tu chvíli nepřijde, může nastat smrt. V ČR žádný takový případ není známý. V české databázi hlášení na podezření nežádoucích účinků je popsán jeden nefatální případ neúmyslného použití prázdného inhalátoru při exacerbaci astmatu (astmatického záchvatu, pozn. red.), který si vyžádal návštěvu pohotovostní služby. Bližší posouzení případu není možné kvůli omezeným informacím, popisuje výrobce v informačním dopise pro zdravotníky.

Jinak je tomu ale třeba ve Velké Británii, kde spočítali, že od dubna 2019 do března 2023 nastalo osm případů, kdy dítě zemřelo při astmatickém záchvatu a přispělo k tomu i chybějící počítadlo na inhalátoru.

Jednou přibude počítadlo

Podle výrobce je proto vhodné mít k dispozici náhradní inhalátor a pacienti či jejich blízcí by také měli vést záznam o počtu již aplikovaných dávek, aby se předešlo neúmyslnému použití neúčinného inhalátoru.

Pokud má pacient více než jeden inhalátor, je vhodné, aby sledoval počet stlačení u každého z nich zvlášť. 

Metody, jakými jsou třepání, vážení nebo ponoření inhalátoru do vody, nejsou podle výrobce přesné a s jejich pomocí pacienti nedokáží určit, zda je v inhalátoru předepsaná dávka salbutamolu. 

GlaxoSmithKline v tuto chvíli už pracuje na tom, aby v budoucnu dvěstědávkové balení opatřil počítadlem. 

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Autor článku

Hana Válková

Hana Válková

Redaktorka Vitalia.cz. Vystudovala žurnalistiku a češtinu na Univerzitě Palackého v Olomouci, pracovala v Deníku, na webu TV Nova a iDNES.cz. Píše o zdravotnictví. Je držitelkou novinářských cen Psychiatrické společností ČLS JEP za rok 2021 a 2022. 

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