Úřad pro ochranu osobních údajů posvětil nahlížení do peněženek. Kamery v Kauflandu nevadí

Loni touto dobou jsme psali o společnosti Kaufland, která na svých samoobslužných pokladnách zavedla novinku. Umístila nad ně kamery, které snímají prostor, v němž lidé skenují své zboží. Na tom není nic zvláštního, kdyby se tento obraz následně nepřenášel přímo na monitor nad pokladnami.
Úřad loni řešil tři podněty týkající se kamer v Kauflandu
My jsme se tehdy obrátili na Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), zda je v tomto nahlížení vše v pořádku, a nebyli jsme sami. Úřad v této věci už evidoval jedno podání, kterým se zabýval, ale ještě nemohl předjímat konečný verdikt. Dnes už ale výsledek jeho rozhodnutí známe a víme, že ve vztahu ke kamerám nad samoobslužnými pokladnami v prodejnách společnosti Kaufland byly řešeny v roce 2025 podněty tři.
Kaufland kamerami řeší navýšení manka v některých obchodech
ÚOOÚ na základě podnětů požádalo Kaufland o vyjádření. Obchodník vysvětluje, že k monitorování samoobslužných pokladen přistoupil proto, že se zavedením samoobslužných pokladen došlo k nárůstu inventurních rozdílů z obratu dané filiálky, tedy navýšení manka.
Kaufland tak přistoupil k prevenci v oblasti majetkových deliktů a usnadnění kontroly odbavování zboží dozorujícím zaměstnancům, což jako důvod zavedení uváděl již dříve.
Monitorování pokladen se „zrcadlením“ nad monitor je dle vyjádření Kauflandu zavedeno přibližně na třetině prodejen, přičemž kritériem výběru prodejen, ve kterých bylo kamerové zařízení s funkcí zrcadlení obrazu instalováno, určila analýza inventurních ztrát jednotlivých prodejen, kdy byly vybrány prodejny s nejvyššími zaznamenanými rozdíly.
Kamera je bez záznamu a snímá jen ruce a zboží, říká Kaufland
Kaufland píše, že kamery samoobslužných pokladen neukládají záznam a nijak nevyhodnocují chování zákazníka, pouze „zrcadlí“ manipulaci se zbožím na monitor nad samoobslužnou pokladnou.
Ve vyjádření pro ÚOOÚ řetězec uvedl, že kamery v běžném provozu a při standardní manipulaci se zbožím snímají pouze ruce a zboží, obličej ani tělo zákazníka primárně nesnímají, přičemž místa jako platební terminál jsou začerněna.
Můžeme potvrdit, že platební terminál je začerněn a na monitoru je nápis, který o snímání prostoru informuje. Nicméně případný náhled do tašek, peněženek či výstřihu, záleží, co máte na sobě a jak stojíte, je přenášen nad monitor nad vaši hlavu a dostupný je všem zákazníkům za vámi.
Vlastní šetření na místě neproběhlo, úřad rozhodl na základě fotek
„Celkové riziko zavedeného opatření bylo vyhodnoceno jako nízké,“ napsal nám dále Josef Štípský, ředitel sekce kancelář Úřadu pro ochranu osobních údajů a dodal, že úřad nyní neshledal důvody k uplatnění dalších dozorových pravomocí vůči společnosti Kaufland.
Rozhodl tak na základě zaslání vyjádření z Kauflandu doplněného o fotografie z prostor samoobslužných pokladen, nikoli na základě vlastního šetření na místě. „Úřad pro ochranu osobních údajů posuzuje každý podnět individuálně a volí takový postup, který je přiměřený povaze věci a dostupným informacím. V daném případě Úřad vycházel z písemného vyjádření správce, které bylo konkrétní, doložené a z hlediska posouzení věci dostačující. Za této situace nebylo nezbytné přistoupit ke kontrole na místě, která je jedním z nástrojů dozorové činnosti, nikoli však automatickým krokem v každém jednotlivém případě.“
Kamery z Kauflandu zmizí
A ačkoliv úřad neshledal na počínání Kauflandu nic špatného, kamery jsou umístěné v souladu se zákonem a nijak by neměly nenarušovat zákaznický komfort či soukromí, řetězec uvedl, že „v současné době postupně nahrazuje předmětné technické řešení novým řešením bez zrcadlení obrazu“.
Ale zatímco z Kauflandu tyto kamery pravděpodobně brzy zmizí, obdobný kamerový systém nad samoobslužné pokladny stihlo nainstalovat Tesco. I zde se skenovaný nákup zrcadlí na monitor nad hlavami zákazníků. Sotva pár týdnů má kamery nad samoobslužnými pokladnami i Albert. Jako první řetězec v Česku má AI pokladny, které automaticky rozpoznají vybrané druhy zboží – od pečiva po ovoce a zeleninu.
Ale jak zdůraznili zástupci Kauflandu ve vyjádření úřadu, „zákazník má stále alternativní možnost využít k markování svého nákupu pokladnu s obsluhou."