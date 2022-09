Jako pohled do vesmíru. Nové CT nabízí dokonalý obraz lidských útrob

Je to nadsázka, ale dívá-li se člověk na unikátní snímky zveřejněné Institutem klinické a experimentální medicíny (IKEM), může mít pocit, že nahlíží do hlubokého vesmíru. Americký úřad NASA v červenci zveřejnil unikátní snímky galaxií či mlhovin z Webbova teleskopu. Ten dává nahlížet do míst, která lidskému oku i přístrojům byla dosud skryta. A právě to, ovšem v lidském těle, umí nová fotonová počítačová tomografie (CT).

„Dokáže detekovat informace, o kterých jsme ani nevěděli, že můžeme získat. Umí například odečíst vápník z cév, vidíme je pak bez rušivých artefaktů. Dokáže také lépe odstranit artefakty z kovu, takže nám tolik nevadí stenty nebo implantáty,“ popisuje přednosta Pracoviště radiodiagnostiky a intervenční radiologie IKEM Theodor Adla.

Galerie: Unikátní snímky z nového fotonového CT

Nový přístroj IKEM uvedl do provozu v dubnu letošního roku. Jeho pořizovací cena je více než 80 milionů korun, což z něj činí nejdražší přístroj v IKEM. V ČR je zatím jediný.

Počítačová tomografie je radiologická vyšetřovací metoda, která pomocí rentgenového záření umožňuje zobrazení vnitřních orgánů. Fotonové CT využívá nové typy detektorů, které díky své citlivosti zobrazí více informací při nižší dávce záření. Má lepší prostorové rozlišení i vyšší rychlost, oproti minulému CT zkracuje čas asi desetiminutového vyšetření o polovinu.

Takto v dubnu zahajoval provoz nového fotonového CT ředitel IKEM Michal Stiborek (vpravo). Autor: IKEM

Nové CT pomáhá v IKEM s přesnější diagnostikou a s detailním popisem nálezů. To je důležité zejména u pacientů po zákrocích na srdci či u dárců orgánů a transplantovaných. CT vyšetření běžným přístrojem bývá problémové například u pacientů s mechanickou srdeční podporou. Lepší zobrazení pomáhá také u pacientů před a po transplantaci, protože lékaři mají víc informací o transplantovaných orgánech i případných nálezech, jakými jsou například tumory. „S vyšším rozlišením také lépe zobrazíme cévy. Právě cévní zásobení je u transplantací hodně důležité,“ vysvětluje Theodor Adla.





Výsledné snímky ovšem nejsou jen zásluhou techniky. Skrývá se za nimi pečlivá práce radiologických asistentů spolu s prací radiologů. První pomáhají při skenování pacienta, druzí snímky vyhodnocují. „Uvedené obrázky jsou finálním výsledkem činnosti celého CT pracoviště – nejedná se tedy o automatický proces supermoderního CT přístroje,“ podotýká Daniel Vedlich, vedoucí radiologický asistent Pracoviště radiodiagnostiky intervenční radiologie IKEM.