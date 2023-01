Antibiotika z mimořádných dodávek si budou zatím platit pacienti ze svého

O tom, že pacienti léky nebudou hradit ze svého, hovořili ministr zdravotnictví Vlastimil Válek a jeho náměstek Jakub Dvořáček na tiskové konferenci v pátek 13. ledna. Jak ale upozornil server idnes.cz, není to tak úplně pravda.

Úhradu mimořádně dovážených léčiv posvětila vláda

Pokud k nám antibiotika jdou běžnou distribuční cestou, není s jejich úhradou problém, protože ji mají lékovým ústavem přiznanou, a tedy i přidělené kódy, prostřednictvím kterých se jejich vydání účtuje zdravotním pojišťovnám.

Jenže ČR se nyní ocitla v jiné situaci. Antibiotika již týdny v sezóně angín chybějí a stát se rozhodl výpadky řešit mimořádnými dovozy léků nakoupených v zahraničí. Třeba na Slovensku, Portugalsku či Itálii. Takto narychlo a mimořádně přivezená antibiotika ale fungují v režimu tzv. specifického léčebného programu. To mimo jiné znamená, že běžné úhradové mechanismy neplatí.

Ministerstvo zdravotnictví si toho je vědomo, proto spolu s nákupy proto navrhlo mimořádné opatření. To zajistí, že i úhrada mimořádné dovezených léků půjde na vrub zdravotních pojišťoven. Toto mimořádné opatření ale musí odsouhlasit vláda, což se 18. ledna také stalo.

Právě kvůli mimořádnému opatření Vlastimil Válek už v pátek 13. ledna ujišťoval, že pacienti mimořádně dovážená antibiotika nebudou platit ze svého. Jenže opomněl dodat, že se tak stane nejdříve v únoru, byť první dodávky léčiv ze zahraničí už jsou v lékárnách nyní.





Nová pravidla budou platit až od února

Na to, že úhrada přijde později než léky, upozornil web idnes.cz, respektive předseda představenstva Grémia majitelů lékáren Marek Hampel, jenž serveru řekl: „Problém je v tom, že zdravotní pojišťovny proplatí lékárnám jen léky, které mají v tomto případě speciální kód a k tomu stanovenu velikost úhrady. Určitě na tom pracují, ale tento seznam se aktualizuje jednou měsíčně, takže nový by měl platit až někdy od února. Do doby, než se o podmínkách úhrad dozvědí lékaři a lékárníci, bude na eReceptu s předepsaným slovenským penicilinem patrně poznámka, že si ho hradí pacient.“

Jeho slova Vitalia.cz ověřovala jak u ministerstva, tak u Státního ústavu na kontrolu léčiv (SÚKL) i u Všeobecné zdravotní pojišťovny. A ty úhradu od února potvrdily.

„Zákon nově umožňuje léčivému přípravku, jehož použití je povoleno opatřením podle zákona o léčivech, stanovit mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví konečnou cenu a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění. Tato úhrada je dočasná, platná od 1. 2. 2023 na 12 měsíců (úpravu lze udělat vždy až od následujícího měsíce od rozhodnutí vlády),“ uvádí mluvčí ministerstva Ondřej Jakob a dodává, že vpřípadě potřeby takto může být hrazeno až 100 000 balení antibiotik.

„Souhlas vlády není finálním krokem, kterým by bylo rozhodnuto o úhradě,“ upozorňuje mluvčí SÚKL Klára Brunclíková a vysvětluje, že finálním krokem je převedení mimořádného opatření do podoby vyhlášky, která musí být vyvěšena na elektronické úřední desce Ministerstva zdravotnictví. Teprve po takovémto vydání mimořádného opatření SÚKL zařadí léčivý přípravek na seznam léčiv, která jsou hrazena. „Dočasná úhrada je dle zákona přiznána vždy od prvního dne v následujícím měsíci, není tedy možné tak učinit dříve,“ dodává Klára Brunclíková. SÚKL takový postup ukládá zákon a mimořádné opatření, ani vyhláška jej nemohou změnit.

Balení za 150 až 200 korun

Výsledek snahy o úhradu, která ovšem přichází později než léky samotné, tedy je to, že lékárny buď mimořádně dovážená antibiotika zatím vydávat nebudou a vyčkají na přidělení speciálních kódů, které umožní jejich proplácení pojišťovnami. To je ale nepravděpodobná varianta, protože léky na trhu chybějí a kdyby lékárny vyčkávaly, neměly by mnohdy co vydat pacientům.

Druhou variantou je to, že se antibiotika k pacientům dostanou, ale ti si je budou muset zatím platit sami. V případě úhrady za své pacienti nejspíše zaplatí 150 až 200 Kč za balení, protože ministerstvo avizovalo, že takto se budou pohybovat úhrady antibiotik z mimořádného dovozu. Server idnes.cz citoval jednoho z lékárníků s tím, že balení penicilinu, který jde v mimořádných dodávkách do lékáren jako první, nyní prodává pacientům 115 Kč.

Dalším řešením je, aby pacient obíhal či obtelefonovával lékárny a sháněl si antibiotika z běžné distribuce. Do tuzemska totiž léky proudí stále i touto cestou, jen v některých případech je jich méně. Podle Ondřeje Jakoba je ovšem z každé skupiny antibiotik vždy nějaký léčivý přípravek k dispozici. U léků z řádné distribuce se pacient může dočkat toho, že je jeho pojišťovna uhradí, nebo bude jen mírně doplácet.

Podle ministerstva bylo dosud z EU mimořádně dovezeno 10 000 balení penicilinu. „V průběhu tohoto týdne očekáváme dodávky dalších antibiotik a další řešíme,“ uvádí Ondřej Jakob. V tuto chvíli stát počítá v lednu a únoru s dovozen téměř půl milionu baleni antibiotik, a to v rámci standardních i mimořádných dodávek.