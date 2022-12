Pacienti mají vrátit do lékárny jednu šarži injekcí proti pylové alergii

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) informoval o stahování jedné šarže předplněných injekcí Pollinex Rye 1. prosince 2022. „Pacienti mají léčivo jedné z šarží vrátit do lékáren,“ uvádí v dokumentu na webu.

Konkrétně se jedná o šarži A05232 použitelnou do 31. 3. 2025. „K tomuto opatření přistoupil držitel rozhodnutí o registraci z důvodu závady v jakosti spočívající v riziku výskytu cizorodých částic,“ dodává SÚKL.

Následkem toho se může vyskytnoutv místě podání lokální reakce ve formě granulomu, tedy zánětu ve formě uzlíku. Jiná zdravotní rizika výrobce vakcíny nepředpokládá.

Který lék je stahován Název léčivého přípravku: Pollinex Rye, 2000SU, inj. sus.3 II Kód SÚKL: 0243506 Doplněk názvu: 2000SU INJ SUS 3 II Šarže: A05232 Použitelnost do: 31. 3. 2025

Lékový ústav také informuje, že stahování probíhá z důvodu předběžné opatrnosti. Rizikem výskytu cizorodých částic mohou být dotčeny pouze některé předplněné injekční stříkačky šarže č. A05232. Sterilita léčivého přípravku není ovlivněna.

Injekce lze vrátit do konce ledna do lékárny

Pokud máte tyto injekce doma v lednici, SÚKL radí zkontrolovat si číslo šarže. Najdete jej na obalu léku. Ten, kdo doma má stahovanou šarži, může balení vrátit do jakékoliv lékárny, nejlépe ovšem té, která mu léčivo vydala, a to do 31. 01. 2023.„Stahování se týká načatých i dosud nepoužitých balení přípravku,“ podotýká SÚKL s tím, že pacienti za ně dostanou zpět peníze.





Pro lékaře to znamená, že by vakcínu této šarže neměl pacientovi podávat. Pokud už jednu z balení obdržel, další už nepodá a léčbu ukončí

Léčivo Pollinex Rye obsahuje upravené výtažky z pylů a je určeno k léčbě sezónní alergické rýmy, a to u dospělých i dětí od 6 let. Jedno balení obsahuje tři předplněné injekční stříkačky. Látka v nich se aplikuje do podkoží před začátkem pylové sezóny. Injekce mohou být podány pouze lékařem a pacienti pod jeho dohledem musí zůstat nejméně 30 minut od aplikace.

S dalšími dotazy týkajícími se léčivého přípravku Pollinex Rye, 2000SU se mohou pacienti i lékaři obracet na společnost Allergy Therapeutics (UK) Limited, tel.: +421 911 075 544.