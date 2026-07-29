Sex ve vodě? Chlor otěhotnění ani přenosu infekce nezabrání

„Riziko těhotenství vzniká tehdy, když spermie proniknou do pochvy. To platí v ložnici, ve sprše, v moři i v bazénu nebo vířivce. Na druhou stranu samotná přítomnost ve vodě, kde došlo k ejakulaci, není mechanismem, který by vedl k otěhotnění,“ vysvětluje primář Sexuologického oddělení Krajské zdravotní Marek Broul.
Stejná pravidla platí také pro pohlavně přenosné infekce. Ty se přenášejí při sexuálních aktivitách, kdy mezi partnery dochází k přímému kontaktu sliznic a kůže. Voda ani chlor však přenosu nákazy nezabrání. Představa, že bazénová chemie zničí všechny mikroorganismy dříve, než mohou způsobit nákazu, je mylná.
Pokud dojde k nechráněnému pohlavnímu styku, riziko infekce zůstává bez ohledu na to, zda se odehrává na souši, nebo ve vodě. V tomto směru je vždy rozhodující zdraví dvojice, případně používání bariérové antikoncepce.
Mořská voda tělu bližší je, ale ani ona neochrání
K romantice svádí i moře a západ slunce na pláži. Přestože je mořská voda tělo bližší, než je voda ošetřená bazénovou chemií, ani ona bezpečný sex nezaručí. „Mořská voda je svým složením fyziologickým podmínkám lidského organismu bližší než voda chlorovaná, přesto však neposkytuje žádnou ochranu před otěhotněním, ani před nákazou pohlavně přenosných infekcí. Přítomnost soli ani dalších minerálů v mořské vodě nijak nemění mechanismus oplodnění ani nepůsobí jako spolehlivá bariéra proti původcům sexuálně přenosných onemocnění,“ vysvětluje lékař.
Nejspolehlivější ochranou proti nechtěnému těhotenství i většině pohlavně přenosných infekcí proto zůstává správně použitý kondom. „Kondom je základní bariérová ochrana. To však může platit, jen pokud není porušený. Na dovolenou je dobré mít kondom připravený, je třeba zkontrolovat datum použitelnosti a řídit se návodem výrobce. Není dobré spoléhat na starý kondom ze dna peněženky nebo z rozpáleného auta. Teplo, tření, prošlé datum, chemií ošetřená voda, mořská sůl, případně písek z pláže i některé druhy přípravků intimní hygieny mohou materiál poškodit. To je třeba mít na zřeteli,“ upozorňuje doktor Broul.
Sex ve vodě navíc může přinášet i další úskalí. Voda totiž smývá přirozenou lubrikaci sliznic, což může zvýšit tření a riziko drobných poranění. Ta následně mohou usnadnit přenos některých infekcí. Navíc chlorovaná voda může být u některých žen příčinou vaginálních potíží, například rozvoje poševní mykózy.