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Pohlavní nemoci se nepřenášejí jen sexem, někdy stačí polibek nebo tření kůže

Anna Dvořáková
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pohlavní choroby pár sex test
Autor: Shutterstock
Pokud si myslíte, že jeden stálý sexuální partner je zárukou toho, že se vás pohlavní nemoci nebudou týkat, jste na omylu. Stejně jako pokud předpokládáte, že k tomu, abyste nějakou takovou chorobu chytili, musíte mít sex.

Riziko, že chytíte pohlavně přenosnou chorobu, samozřejmě roste s počtem partnerů. Průměrně jich mají Češi za život devět. Jenže přiznejme si popravdě, u kolika z nich si na začátku dojdeme na testy, abychom měli jistotu, že jsme oba zdraví?

Testování většinou provází ostych a nepříjemné pocity. Tak by to ale být nemělo, nejde totiž o výraz nedůvěry vůči partnerovi, spíš naopak – jde o zodpovědnost k sobě i k druhému. Vyšetření navíc bývají naprosto diskrétní. A lze je podstoupit i jako samoplátce. 

„Ze strany samoplátců je patrný významný meziroční nárůst zájmu. Často přitom lidé volí komplexní vyšetření STD plex, které pomocí metody PCR prověří až 7 pohlavních nemocí z jednoho vzorku moči. Aktuálně připadá na samoplátce přibližně každý čtvrtý vzorek vyšetřovaný touto metodou. K trendu pravděpodobně přispívá snadná a rychlá dostupnost testu i větší míra anonymity oproti návštěvě u lékaře,“ popisuje mikrobioložka Aneta Medonosová z laboratoře Synlab.

Chlamydií je víc než dřív

Testování bychom měli podstupovat především proto, že řada nemocí probíhá bez příznaků. Třeba chlamydie nebo kapavka mohou být bez projevů velmi dlouho. A právě případů chlamydií v současné době podle mikrobioložky přibývá. 

Za duben a květen 2026 jsme zaznamenali přibližně o čtvrtinu vyšší záchyt pacientů pozitivních na patogen Chlamydia trachomatis, než je v našich laboratořích dlouhodobá průměrná hodnota za stejné období. Toto onemocnění je často bezpříznakové, nakažení o něm nemusí vůbec vědět a mohou ho nevědomky předávat dál. Dlouhodobě neodhalené pohlavně přenosné infekce přitom mohou způsobit záněty i potíže s plodností,“ popsala Medonosová.

Nemoci se nepřenášejí jen sexem

K přenosu pohlavních nemocí přispívá plno zažitých mýtů. Třeba taková domněnka, že se můžeme nakazit jen při sexu. Jenže některé nemoci se přenášejí i bez pohlavního styku – například kapavka líbáním, herpes pouhým třením kůže a HIV prostřednictvím krve (sdílením jehel při užívání drog, nebo třeba i při tetování, piercingu nebo akupunktuře). Při průchodu porodními cestami se případná pohlavní choroba také může přenést z matky na dítě. 

A ani to, že zrovna sexuálně nežijeme, neznamená jistotu. Infekce sama neodezní, může se dál rozvíjet a poškodit reprodukční zdraví. A také se následně přenést na dalšího partnera. Pokud se partneři netestovali na začátku vztahu, je vhodné to kdykoli v průběhu dohnat. Obzvlášť pokud má jeden z nich zdravotní potíže, nebo plánují dítě,“ dodává doktorka Jarmila Bečvářová, vedoucí laboratoří Synlab. 

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Většinu běžných pohlavně přenosných chorob lze dobře léčit antibiotiky. Dokonce i tak závažná onemocnění, jako je syfilis nebo HIV, lze při včasném záchytu velmi dobře zvládat. Moderní medicína nabízí účinnou léčbu, která výrazně prodlužuje a zkvalitňuje život,“ říká doktorka Bečvářová. 

Je ale zapotřebí, aby se vždy léčili oba z páru. Jinak si budou infekci předávat stále dokola a následně ji třeba šířit ještě dál. Do ukončení léčby je rovněž vhodné vynechat sexuální kontakt.

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Autor článku

Anna Dvořáková

Anna Dvořáková

Šéfredaktorka serveru Vitalia.cz. Zaměřuje se především na zdravý životní styl, pohyb a zdraví dětí. Mimo novinařinu pracuje také jako lektorka pohybových kurzů pro děti a rodiče.

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