Festival Restaurant Week se vrací. Bude delší a tentokrát se skvěle najíte i mimo Prahu

Po úspěšném jarním běhu se do Česka opět vrací Restaurant Week, gastronomický festival světového formátu, který se těší oblibě v New Yorku i v Londýně. Druhé, podzimní vydání se uskuteční od 25. října do 12. listopadu. Stejně jako na jaře slibuje nevšední gastronomické zážitky ve výjimečných pražských restauracích, tentokrát se k nim ale přidá i několik podniků mimopražských.

Princip je jednoduchý. Na webu akce si vyberete restauraci dle vašeho gusta – ať už podle lokality, nebo podle stylu kuchyně – a zároveň si zvolíte jedno ze dvou menu, které každý podnik nabízí. Zaplatíte podle toho, kolik vás bude, cena je pro všechny stejná. Menu zahrnující předkrm, hlavní jídlo a dezert vyjde většinou na 790 korun, v několika restauracích pak na 590 korun. Pokud by vás náhodou bylo osm, má poslední ze skupiny menu zdarma. Pití si pak platíte na místě sami, ale v ceně má každý zletilý návštěvník akce jeden aperitiv zdarma.

Podzimní Restaurant Week běží od 25. října do 12. listopadu a nově si budete moci vybrat i z několika mimopražských restaurací. Udělali jsme akci delší než na jaře, kdy měli i restauratéři pocit, že sotva začala, už končí, říká Anna Grosmanová, úspěšná foodblogerka známá jako FoodPioneer, která festival do Česka přivedla a rozjela ho tu. Také restaurací se ve srovnání s jarem zapojilo mnohem více. Princip je ale stejný jako na jaře: speciální menu, které restauratéři připraví, má být dostupné široké veřejnosti, řekla.

Manažerem podzimní edice je Jirka Hilgart, finalista soutěže MasterChef 2015, který uklidňuje všechny, kdo by se snad do vyhlášených restaurací báli, protože si nebudou například umět vybrat z menu. Lidé se často bojí, že nebudou vědět, co jsou foie gras, ale to my právě přesně chceme. Přitáhnout lidi, kteří nejsou tak úplně foodies, vysvětluje Hilgart a má na mysli nadšence do jídla, kteří obrážejí restaurace a neustále, často i ve vlastní kuchyni, zkoušejí něco nového.





Právě on stojí za tím, že si můžete vybírat i z menu mimopražských restaurací. Organizátoři navíc zavedli další, o dvě stě korun levnější cenovou kategorii. Chceme podpořit a nastartovat českou gastronomii, a protože se akce zúčastní i podniky v menších českých městech, zvolili jsme cenu, která víc odpovídá zaměření restaurací a možnostem zákazníků, tedy menu za 590 korun, upřesnil Hilgart. Podle něj jsou některé mimopražské restaurace skutečně skvělé, ale místní do nich moc nechodí, protože o nich vědí, případně si myslí, že pro ně to nebude.

Právě zapojení restaurací například v Písku nebo v Táboře či Strakonicích naznačuje, kudy se by Restaurant Week chtěl dál ubírat. Cílem je ukazovat nové a zajímavé podniky nejen v hlavním městě, ale přivést nové zákazníky také do regionů. Ukázat místním, že možná netuší, jaké hvězdné, a přitom dostupné menu jim nabízí neznámá restaurace v jejich okolí, láká Jirka Hilgart.

Annu Grosmanovou i Jirku Hilgarta můžete znát i ze Souboje restaurací Zdeňka Pohlreicha, kde ochutnávali a hodnotili připravené pokrmy.

Výhodou je, že restaurace díky rezervacím vědí, kolik lidí k nim přijde. Můžou dobře plánovat, a tak se zbytečně nic nevyhodí, popisuje myšlenku #RespectFood a #zerowaste Anna Grosmanová. Ta také doufá, že stejně jako loni vyrazí mnoho hostů v rámci Restaurant Weeku do restaurace dvakrát či třikrát, protože podzimní nabídka je plná zajímavých jídel ve skvělých restauracích za výhodné ceny.

Druhá edice tak kromě jarních hvězd, jakou je například vítěz zákaznické ankety, restaurace Amano, nabídne znovu stálice pražské gastronomie, mezi nimi Sansho nebo Aromi, ale také strakonickou restauraci Sůl a řepa, táborský Mace nebo pro většinu lidí zcela neznámý Dvůr Perlová voda nedaleko Kostelce nad Ohří.





Celkem se letos zapojilo sedmatřicet pražských a osm mimopražských podniků.

Co přichystala restaurace, kde na jaře lidem chutnalo nejvíc

Všechny restaurace se chystají připravit to nejlepší, co jejich kuchyně nabízí. Účastníci festivalu si na webu můžou vybírat z různých menu, která obsahují předkrmy, hlavní chody a dezerty, a to většinou i alternativu rybí, vegetariánskou, někdy dokonce veganskou verzi. Rezervace se uzavírají nejpozději den předem, aby mohla restaurace pohodlně nakoupit podle počtu rezervací.

Více informací o festivalu Restaurant Week spolu se seznamem všech restaurací zvoucích k návštěvě se nachází na oficiálních stránkách festivalu www.Restaurant-Week.cz.