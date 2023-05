Rakytník má víc vitamínu C než citrusy. Ale pozor, pokud užíváte léky na ředění krve

Rakytník řešetlákový (Hippophae rhamnoides) je velmi všestranná rostlina. Jde o trnité keře nebo malé stromy s nažloutlými květy, dorůstající do výšky několika metrů a nesoucí drobné bobulky žlutooranžové barvy.

Nachází využití v potravinářství, v tradiční lidové medicíně, jako součást moderních léků i v kosmetickém průmyslu. Někdy se používá také jako krmivo pro přežvýkavce a protože mu nevadí ani nekvalitní, erodovaná a na živiny chudá půda, nachází uplatnění také při rekultivaci půdy nebo jako přírodní větrolam.

Areálem jeho přirozeného výskytu je Asie a Evropa, ovšem jeho cílené pěstování se rozšířilo po celém světě a to z mnoha dobrých důvodů. Kromě toho, že se dá využít v mnoha oblastech, je také oblíbenou okrasnou rostlinou.

Rakytník si oblíbili zejména v tradiční medicíně Mongolska, Sibiře a Číny a to už v dávných dobách. Pomáhal při léčbě onemocnění plic, zejména proti zánětům a zahlenění, ulevoval při jaterních obtížích, hojil sliznice, žaludeční i dvanáctníkové vředy, reguloval krevní oběh a užíval se při hojení ran.

Léčitelé si uvědomovali jeho velký potenciál ve stimulaci různých regeneračních procesů a místní ženy si rakytník oblíbily jako přírodní kosmetický prostředek k péči o pleť. V Rusku ho dokonce nazývali „sibiřským zázrakem“ nebo „citroníkem severu“. Uznáván byl dokonce i v bývalém Sovětském svazu, kde ho šlechtili pro velkovýrobu a vzniklo zde několik jeho dalších odrůd. Ale není jen lékem, dají se z něj připravit džemy, sirupy, kompoty a oblíbený je také jako lyofilizované (mrazem sušené) ovoce.

Barva jeho plodů je obvykle oranžová až červená, záleží na množství karotenoidů. Na chuť má zase vliv množství sacharidů a tak se někdy můžeme setkat se sladší, jindy s trpčí chutí. Bobulky obsahují vitamíny řady B, dále vitamíny D, E i K. A rovněž vitamín C, jehož množství se v rakytníku vyskytuje více, než v citrusových plodech a dalším ovoci, považovaném za kvalitní zdroj tohoto vitamínu, jako je třeba kiwi nebo černý rybíz.

Kromě toho v rakytníku řešetlákovém najdeme i další cenné látky, jako jsou některé minerály (například mangan, bór či železo), organické kyseliny a třísloviny. Nesmíme zapomenout na flavonoidy, které se považují za antioxidanty, bojující proti volným radikálům a kladně působí na zdraví cév a celého kardiovaskulárního systému. A aby toho nebylo málo, rakytník nabízí také zdravé mastné kyseliny.

Díky organickým sloučeninám zvaným fenoly se rakytníku přisuzují i určité antibakteriální účinky. Lidé si na rakytníku mohou pochutnat v syrovém stavu a užít si jeho specifické chuti, která někomu připomíná ananas, jiným citrusy. Velmi oblíbený je však rakytníkový sirup a ještě větší popularitě se těší rakytníkový olej, který je předmětem mnoha studií a podle nich může být lidskému zdraví nesmírně prospěšný.

Galerie: Z rakytníku uděláte marmeládu. A proč musíte mít samčí i samičí keře?

Současné výzkumy ukazují, že rakytník může mít pozitivní vliv na fungování imunitního systému, vliv na správné trávení, má potenciál snižovat hladinu LDL (špatného) cholesterolu a naopak zvýšit hladinu HDL (dobrého) cholesterolu v krvi a podpořit správnou funkci a zdraví kardiovaskulárního systému.

Podle vědců by mohl pomoci zvýšit odolnost proti stresu, přispívat ke zdraví pokožky a hojení ran. Rakytník patří k těm rostlinám, které lze využít prakticky celé. Kromě bobulí jsou populární se například také listy nebo dřevo. Z listí se připravuje čaj, léčivé výluhy i tinktury a dokonce se přidává do krmiva pro zvířata.

A řezbáři našli zalíbení v rakytníkovém dřevu. Přes všechny klady však existují případy, kdy je třeba konzumovat rakytník s určitou dávkou obezřetnosti. Jde zejména o lidi, trvale užívající jakékoliv léky, zejména prostředky na ředění krve nebo ke snižování hladiny cukru v krvi.

