Nádor, na který zemřela moderátorka Tlučhořová, jednoduchá prevence neodhalí

Úmrtí mladé moderátorky oznámilo Radio Kiss na svých sociálních sítích.
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„Některé hlasy nikdy nezmizí. Loučíme se s člověkem, který byl neodmyslitelnou součástí Radia Kiss. Barča Tlučhořová nebyla jen kolegyní a moderátorkou. Byla hlasem, který provázel naše vysílání, člověkem s obrovským srdcem a ženou, která i v těch nejtěžších chvílích ukazovala neuvěřitelnou sílu. A byla taky hlavně mámou. Děkujeme za všechny společné roky, za smích, energii, lidskost a vzpomínky, které tu s námi zůstávají. Barča odešla v pondělí před půlnocí. Nikdy nezapomeneme,“ napsala stanice.
Onemocnění se moderátorce poprvé projevilo v roce 2019 epileptickým záchvatem. Následovala léčba, operace, ozařování i chemoterapie, a vše se zdálo být v pořádku. Jenže nemoc se po letech vrátila a připravila ji o zrak. Nakonec jí Bára Tlučhořová v 37 letech podlehla.
Nemoc neodhalí jednoduché vyšetření
Diagnostiku zhoubných nádorů na mozku ztěžuje fakt, že je nelze odhalit běžnými preventivními prohlídkami nebo screeningem. Neexistuje jednoduchý krevní test ani jiná rutinní metoda, která by umožnila jejich zachycení v rané fázi bez použití specializovaného zobrazovacího vyšetření, jako je CT nebo magnetická rezonance. I proto hraje včasné vyšetření u neurologa v případě neobvyklých potíží tak velkou roli.
Pacienti by proto neměli podceňovat žádný zvláštní příznak. Onemocnět může kdokoliv nezávisle na věku či pohlaví. Mladší lidé mívají nejčastěji primární nádory, tedy ty, které vznikají přímo z buněk mozkové tkáně, lidé seniorního věku pak častěji onemocní sekundárním (metastatickým) nádorem, kdy se rakovinné buňky šíří z jiných částí těla a orgánů.
Proč nádor vznikne? To nikdo neví
Proč mozkový nádor u někoho vznikne, se neví. Nejsou ani vědecky potvrzené žádné faktory, které by riziko vzniku primárního mozkového nádoru zvyšovaly. Podle Národního zdravotnického informačního portálu nicméně existují náznaky, že zvýšené riziko vzniku mozkového nádoru mají pacienti, kteří podstoupili radioterapii kvůli jinému onemocnění (například kvůli leukémii). Dále je známo, že tendenci ke vzniku některých primárních mozkových nádorů mají pacienti, kteří trpí některými dědičnými onemocněními, např. neurofibromatózou nebo von Hippelovou–Lindauovou chorobou.
Jak se nádor projeví?
Nádor mozku může vyvolat velmi rozmanité příznaky, ať už je nezhoubný nebo zhoubný. Příznaky se liší podle toho, v jakém místě se nádor mozku nachází a jak rychle roste. Pokud nádor roste rychle, jako je tomu v případě mozkových metastáz nebo zhoubných nádorů, objeví se první příznaky brzy. Naopak u pomalu rostoucích nádorů může trvat dlouho, než si člověk nějakých příznaků vůbec všimne.
U někoho může být prvním příznakem mozkového nádoru epileptický záchvat (zvláště pokud se takový záchvat nikdy předtím nevyskytl), u někoho neobvykle silná bolest hlavy; nelze však s jistotou říct, že by tyto příznaky poukazovaly zrovna na nádor mozku. Jejich příčina může být i zcela jiná, proto je nutné důkladné lékařské vyšetření.
Mezi nejvýznamnější příznaky nádoru mozku se řadí:
- bolesti hlavy – zvláště pokud jsou nové nebo jiné, než bývaly dříve; objevují se přibližně u poloviny pacientů s nádorem mozku, v průběhu času zesilují; mnohdy bývají nejsilnější v noci nebo v časných ranních hodinách a sílí vleže; léky proti bolesti (analgetika) při těchto bolestech hlavy obvykle pomáhají jen omezeně nebo vůbec;
- nevolnost/zvracení;
- epileptické záchvaty – patří mezi nejčastější příznaky mozkových nádorů u dospělých;
- svalová slabost;
- závratě a/nebo poruchy rovnováhy;
- ochrnutí (paralýza);
- poruchy zraku (např. dvojité vidění);
- poruchy řeči (např. potíže s hledáním slov);
- poruchy sluchu;
- jiné poruchy smyslového vnímání (např. vnímání tepla, chladu, tlaku nebo doteku);
- změny charakteru (např. dříve nebývalá podrážděnost, apatie apod.);
- duševní potíže (např. deprese, úzkostné poruchy apod.);
- poruchy paměti (např. zapomnětlivost, potíže se soustředěním apod.);
- hormonální změny (např., přibývání na váze, nadměrná činnost štítné žlázy, sexuální dysfunkce, u žen poruchy menstruačního cyklu, u dětí poruchy růstu apod.).
Základem prevence je zdravý životní styl
Možnosti prevence jsou omezené, přesto existují kroky, které je možné ovlivnit. Základem je zdravý životní styl: vyvážená strava, dostatek pohybu, omezení karcinogenů ve vlastním prostředí a snižování stresu.
Doporučuje se dostatečný spánek, pravidelný pohyb, strava bohatá na protinádorové látky – je důležité jíst například listovou zeleninu, kurkumu, zázvor, oregano, bazalku, tymián či zelený čaj. Důležitý je také dostatečný příjem kvalitních bílkovin, zdravých tuků a snížené množství jednoduchých sacharidů.