Při podezření na rakovinu jděte za praktikem, nehledejte nic na internetu, radí odbornice

Michaela Tůmová, místopředsedkyně výboru pacientské organizace Hlas onkologických pacientů, v podcastu 120 na 80 portálu Vitalia.cz hovořila o tom, s čím se vlastně potýkají lidé, kteří onemocní rakovinou. V první chvíli podle ní přijde šok. „Je to, jako když vysypete krabici s legem,“ vylíčila Tůmová.
„Začnete se strašně bát. Začnete přemýšlet, jak to sdělíte svým blízkým, začnete přemýšlet, co bude s vaším dalším životem a jak bude dlouhý. A i když máte onkologické onemocnění v časném stádiu a věříte tomu, že to dobře dopadne, tak ty černé myšlenky samozřejmě přicházejí a vracejí se,“ pokračovala.
Podcast si můžete poslechnout zde:
Nejčastěji pacienti v takovou chvíli potřebují pomoci se získáním informací. Ovšem těch ověřených a relevantních, nic typu kamarádka mojí kamarádky říkala. Už v tu chvíli může přijít na řadu pacientská organizace, protože u ní je jistota, že informace budou pravdivé a správné.
Na začátku by měl být vždy praktik
A co když má člověk sám podezření, že by mohl být onkologicky nemocný? První kroky by podle Tůmové měly vždy vést k praktikovi. Ten dotyčného vyšetří a může ho následně poslat na podrobnější vyšetření.
A také lékař může kontaktovat koordinátora onkologické péče, kterým od ledna tohoto roku disponují všechna komplexní onkologická centra. Tím se předejde tomu, že pacient dostane do ruky například žádanku na magnetickou rezonanci s tím, že se má objednat. Jenže běžný člověk neví, kam má volat a jak se vlastně k vyšetření dostat. „Začne hledat na internetu, kde ale bývají hlouposti, a neumí se v tom zorientovat,“ podotkla Tůmová.
Jak nejlépe podpořit pacienta s onkologickým onemocněním? A jak je to s právem na druhý názor? I o tom mluvila Michaela Tůmová v podcastu 120 na 80.