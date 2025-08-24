Vitalia.cz  »  Rodina  »  Děti a výchova  »  Olejíček Aviril si mnoho lidí pamatuje z dětství. Víte, proč je modrý?

Olejíček Aviril si mnoho lidí pamatuje z dětství. Víte, proč je modrý?

Taťána Kročková
Dnes
Dětský olejíček Aviril
Dětský olejíček Aviril
Dětské zásypy z doby minulé
Jeho vůni má mnoho lidí spojenou s dětsvím, kdy ho rodiče používali zejména při péči o nejmenší děti. Modrý dětský olejíček Aviril s azulenem. Jaký je jeho příběh?

Pod tímto názvem byl dříve k mání nejen olej, ale také dětský zásyp a mast. Modrý olejíček Aviril se společně s francovkou Alpa ze stejné továrny drží na českém farmaceutickém trhu dodnes a těší se velké oblibě. Společně s mnoha dalšími produkty této značky se vyrábí ve Velkém Meziříčí.

Ochranná známka Aviril existuje od konce října 1927. Jaká byla cesta olejíčku od jeho vzniku a kdo jej vlastně vymyslel? Na co všechno se napříč časem Aviril používal a k čemu olej můžeme využít dnes?

Nejstarší lékárna v Praze

Příběh modrého olejíčku Aviril se začíná u magistra Františka Schnöblinga
(1848–1915), který svého času vlastnil údajně nejstarší pražskou lékárnu. Tato lékárna U Zlaté koruny na Malém náměstí byla založena již v roce 1378 a vystřídali se v ní významní lékárníci, pravděpodobně také slavný Angelo z Florencie, který byl dvorním lékárníkem panovníků Karla IV. a Václava IV. 

V roce 1887 František Schnöbling tuto lékárnu zakoupil a o tři roky později ji přestěhoval do svého domu na č. p. 457. A právě tam založil rodinnou farmaceutickou firmu. Od něj ji pak převzal jeho syn stejného jména František Schnöbling (1885–1949), který po první světové válce začal úspěšně podnikat a stal se majitelem hned šesti pražských závodů: kromě lékárny U Zlaté koruny to byla například také továrna na zubní kosmetické přípravky Thymolin.

Bohužel po druhé světové válce byla firma znárodněna a veškerý majetek byl zabaven. Nebyla to jen jeho lékárna, ale také jeho krásná luxusní vila ve Strančicích a lovecká chata ve Všestarech. Františka Schnöblinga to zlomilo a zemřel krátce nato v roce 1949. Jeho výrobu léků převzaly Spojené farmaceutické závody SPOFA a olejíček Aviril se přestěhoval do Velkého Meziříčí, kde se pod značkou Alpa vyrábí dodnes.

Aviril obsahoval mrtvé bakterie

Aviril původně nebyl jednoznačně určen ke kosmetickým účelům ani nešlo pouze o olejíček a zásyp na opruzený zadeček batolat. Pod názvem Aviril se nabízely také masti a čípky s vyloženě léčebným efektem a obsahem léčivých látek, mimo jiné také výtažky z usmrcených bakterií, které měly podporovat odolnost pokožky a zvyšovat imunitu. 

Šlo se o látky podobné dnešním bakteriálním lyzátům. Prodával se tak například Aviril H jako čípky proti hemeroidům, který ještě donedávna nabízely lékárny. Kromě bakteriálních lyzátů obsahoval extrakty z dubové kůry, vilínu virginského a vitamín E. Dále to byly Aviril C na spáleniny, Aviril P na hnisavé záněty kůže, furunkly a karbunkly nebo Aviril E, který se používal na streptokokový zánět kůže, takzvanou růži.

Existoval také Aviril Rhino Oto na hnisavé záněty zevního zvukovodu, Aviril Ophtalmo na ekzém víček a ječné zrno, dokonce i Aviril mýdlo na akné nebo jiné kožní problémy a Aviril Globuli, což byly vaginální čípky k léčbě různých výtoků a při zánětech pochvy. 

Pokud vás zajímá, co tato zázračná mazání obsahovala, ve většině z nich bychom našli vazelínu, lanolin, růžový olej, který se kdysi hojně používal pro svou vůni i protizánětlivé účinky, dále také chinosol, což je dehtový dezinfekční prostředek, Aviril C pak obsahoval navíc mentol a kafr pro svůj chladivý efekt.

Oblíbený dětský zásyp s názvem Sypsi vyráběný od roku 1932. Sypátko bylo papírové a jen se otočilo víčko a mohli jste sypat ke spokojenosti miminka. Existovala i mast Aviril Baby, což byl vlastně modrý olejíček Aviril v hutnějším provedení. Dnes se vyrábí kromě zásypu a olejíčku rovněž Aviril dětský krém na opruzeniny.

Video: Podívejte se na dobovou reklamu na kosmetiku

Zdroj: Youtube.com

Kde se vzala modrá barva

Ale pojďme k olejíčku. Proč je modrý? Nemůže za to žádné chemické barvivo, ale obsah azulenu, což je výtažek z heřmánku se silně hojivými a dezinfekčními účinky. A už samotný jeho název napovídá ledacos o jeho barvě, protože španělské slovo azul znamená modrý. 

Kromě azulenu olej obsahuje další látky, tekutý parafín, isopropylmyristát zlepšující vstřebávání do pokožky a parfémové složky. Zásyp Aviril, který se rovněž stále prodává, obsahuje též azulen, dále oxidy zinku, talek, vonné složky, prášek z aloe vera a další látky. Zklidňuje pokožku a působí antibakteriálně, lze jej použít i jako prevence opruzenin u dospělých.

Když jsme u azulenu, možná si vzpomínáte na modrou heřmánkovou mast na spáleniny, která se prodávala před desítkami let. Obsahovala velké množství azulenu a charakteristicky voněla. A hlavně, byla v tubě a úplně modrá. Děti z ní byly u vytržení a ochotně si nechaly modrou mastičkou vyléčit svá dětská zranění, rozbitá kolena, pořezané prstíky a podobně. 

Měla hojivé a silně protizánětlivé účinky a používala se na všechno možné. Dnes se již bohužel nevyrábí, ale narazit můžete na různé produkty s označením heřmánková mast, které většinou obsahují vazelinu, lanolin a heřmánkový olej.

Na odličování a suché paty

Použití samotného olejíčku Aviril je opravdu různorodé. Není to tak dávno, co se používal na odličování, dá se ale nalít do vany pro zvláčnění vysušené a namáhané pokožky, v létě se hodí po opalování na pokožku celého těla či na suché paty. Mazat si s ním můžete prakticky cokoliv. Je příjemný na kůži, rychle se vstřebává a někomu vyhovuje i jeho jemná vůně. Může také zklidnit podrážděnou pokožku po holení. 

Magazín Healthcom: Slavné české léky – Aviril od firmy Schnöbling 

iDNES: Aviril je sourozenec Kofoly a Alpy. Léčí kůži a záněty už 90 roků 

Složení kosmetiky: Co se skrývá za latinskými názvy

