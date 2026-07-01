Praktici smějí nově předepsat léky, pro které pacienti dosud museli ke specialistům

O tom, že se chystá změna vyhlášky, která určuje tzv. preskripční omezení, Vitalia.cz informovala už na jaře. Nyní, konkrétně od 1. července, změna začíná platit.
„Změna reaguje na dlouhodobou praxi, kdy řada pacientů musí opakovaně navštěvovat specialistu pouze kvůli vystavení receptu na lék, který dlouhodobě užívají a jejichž zdravotní stav je stabilizovaný. Novela umožní, aby v těchto případech mohl pokračovat v předepisování léčby praktický lékař, pokud tomu nebrání odborné nebo registrační podmínky daného přípravku,“ uvádí ministerstvo v tiskové zprávě.
Dohromady asi 1200 léků
Dohromady jde o 1200 léků s dosavadním preskripčním omezením „E“, tedy asi jednu osminu všech hrazených léčiv v ambulantní péči. Praktičtí lékaři budou moci za stanovených podmínek předepisovat vybrané léky určené především pro dlouhodobou léčbu stabilizovaných chronických pacientů.
Půjde například o některé přípravky užívané při neurologických, respiračních, diabetologických a metabolických onemocněních, glaukomu nebo vybraných kardiovaskulárních, urologických či gynekologických diagnózách. Naopak přípravky vyžadující specializovanou diagnostiku, zahájení léčby nebo pravidelné odborné sledování zůstávají i nadále v kompetenci příslušných specialistů.
Jaké léky budou smět předepisovat praktici?
„Není rozumné, aby praktický lékař, na nějž klademe spoustu nároků, nemohl předepisovat léky, které nejsou příliš komplikované a které nám usnadní život, protože nám umožní převést k němu do péče pacienty, kteří jsou stabilizovaní, kteří jsou zaléčení a kteří nepotřebují něžnou kardiologickou péči každý měsíc nebo každé tři měsíce,“ přiblížil profesor Aleš Linhart, přednosta II. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice na sociální síti Instagram.
„Určitě se to bude hodně týkat pacientů se stabilizovaným srdečním selháním, nemocných s ischemickou chorobou srdeční,“ dodal s tím, že samozřejmě ale existují kategorie pacientů, kteří nadále budou sledováni převážně u kardiologů. „Například nemocní s kardiomyopatiemi nebo s některými arytmiemi. To jsou pacienti, kteří nás opravdu potřebují každý den.“
Konec obíhání lékařů
Pacientům změna přinese úsporu času, protože už nebudou muset obíhat lékaře. Specialisté pak zase podle Linharta budou mít víc prostoru věnovat se komplikovanějším případům.
„Pacient nemá obíhat zdravotnický systém jen kvůli vystavení receptu. Pokud je jeho zdravotní stav stabilizovaný a podmínky to umožňují, měl by mít možnost získat potřebný lék u svého praktického lékaře. Tato změna zlepší dostupnost péče, ušetří pacientům čas i zbytečné cesty a zároveň uvolní kapacity ambulantních specialistů pro péči o komplikované pacienty,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
„Praktický lékař je pro většinu pacientů prvním a nejdostupnějším kontaktem se zdravotním systémem. U stabilizovaných chronických pacientů dlouhodobě zajišťujeme jejich péči a dobře známe jejich zdravotní stav. Pokud je jediným důvodem návštěvy specialisty pouze předpis léku, který praktický lékař dosud nesměl předepsat, a není k tomu odborný důvod, pak dává smysl, aby tuto péči převzal praktický lékař,“ řekl předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka.
Posílení kompetencí se týká nejen praktických lékařů pro dospělé, ale také pediatrů. „Rodiny dětí s chronickými onemocněními často absolvují řadu pravidelných návštěv zdravotnických zařízení. Pokud je léčba dítěte stabilizovaná a odborné podmínky to umožňují, není důvod, aby musely navštěvovat specialistu pouze kvůli vystavení receptu. Rozšíření preskripčních možností usnadní rodinám péči o dítě a současně zachová všechny potřebné odborné garance,“ řekl místopředseda Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost Ctirad Kozderka.
Žádné další změny v preskripci léků už se nechystají. Podle lékařů už nejsou nutné, protože všechny potřebná léčiva už praktici budou moci pacientům předepisovat.