Podcast o duševním zdraví teenagerů jejich rodičům napoví, co všechno děti řeší

S novým podcastem určeným hlavně dospívajícím, ale klidně i jejich rodičům nebo jiným blízkým, přichází nadační fond Twisten Foundation. Cíl je jasný. Podpora duševního zdraví teenagerů.

Fond tak reaguje na výsledky vlastního dotazníku mezi neprofesionálními PC hráči ve věku od 14 do 25 let. Z něj vyplynulo, že 72 procent z nich by jako zdroj podpory duševního zdraví uvítalo podcasty.

Vzniklý podcast #KAREtalk se soustředí na otevírání témat, která by dospívajícím mohla pomoct lépe poznat sama sebe a zvládat situace, se kterými se v životě setkávají. Jednotlivé epizody se tak například zaměřují na sebepoznání, sebezlepšení, řešení problémů nebo regeneraci a přispívají tak k diskuzi o duševním zdraví a osobním rozvoji teenagerů.





Rozhovory s odborníky a dalšími hosty moderuje známý esportový caster David Vogel, který je Brand Directorem Esuby, historicky nejúspěšnějšího profesionálního esportového týmu v České republice.

Možnosti podílet se na projektu KAREtalk a spolupracovat s lidmi, kterým není lhostejné často přehlížené duševní zdraví mladých lidí, si skutečně vážím. Věřím, že díky zajímavým hostům a důležitým tématům dokážeme inspirovat a pomoct najít lepší cesty životem, uvádí moderátor David Vogel.

Podcast #KAREtalk je přitom další z projektů nadačního fondu Twisten Foundation, který koncem loňského roku založila rodina zesnulého hráče Karla Ašenbrenera. Karel, známý také pod přezdívkou Twisten, byl talentovaný esportový hráč a člen francouzského týmu Vitality, který si v minulém roce po boji s depresí vzal život.





Kromě dospívajících může podcast sloužit také rodičům teenagerů, kterým napoví, jakými otázkami se i jejich děti možná zabývají.

Řešili jste někdy duševní potíže svých dětí? Ano, zrovna nyní

Ano, v minulosti

Naštěstí ne

Nemám děti

Právě podobnými projekty chce nadační fond detabuizovat téma duševního zdraví teenagerů. Mladí lidé, a především pak dospívající kluci, o svých pocitech a problémech moc mluvit nechtějí. Podcasty #KAREtalk teenagerům odpovídají na otázky, které si sami bojí i jen položit, a zároveň jim ukazují, že je v pořádku ptát se. Naopak, pro psychické i fyzické zdraví je to klíčové, vysvětluje ředitelka Twisten Foundation Denisa Stránská.

Potřebu zvýšit duševní gramotnost mezi mladými, ať už hráči, nebo ne, potvrzuje i průzkum Národního ústavu duševního zdraví. Ten ukazuje, že u každého třetího deváťáka v Česku se projevují znaky, které ukazují na středně těžké až těžké úzkosti. Čtvrtina z nich pak vykazuje známky středně těžké až těžké deprese.

Nové epizody #KAREtalk s tématy duševního i fyzického zdraví, osobního rozvoje a životní inspirace bude nadační fond Twisten Foundation zveřejňovat každý týden, a to na streamovací službě Spotify, Apple Podcasts a na YouTube.