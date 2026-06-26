Opruzeniny z pocení se mohou objevit i pod prsy nebo v lokti. Jak jim předcházet a jak je hojit

Typickými lokalitami zvýšeného pocení jsou podprsí, třísla, podpaží, oblast pod břichem, ale také méně očekávaná místa, jako jsou podkolenní jamky nebo oblast pod hýžděmi. Všude tam vzniká ideální prostředí pro podráždění pokožky – teplo, vlhko a tření. Kůže nejprve zčervená, poté může svědit, pálit a v horších případech i mokvat nebo se infikovat, nejčastěji kvasinkami.
Ohroženi těmito komplikacemi jsou lidé s nadváhou, lidé se sklonem k vyšší potivosti, diabetici, sportovci, senioři nebo ženy s větším poprsím. Důležitým faktorem pro rozvoj opruzenin je dlouhodobé sezení, nošení neprodyšného oblečení nebo snížená pohyblivost.
Když se kůže tře
„Mechanismus vzniku opruzenin je poměrně jednoduchý: pot vyloučený potními žlázami nemá kam odcházet, ulpívá na pokožce a začne ji dráždit, kůže v záhybech se o sebe tře a tím dochází k narušení přirozené kožní bariéry. To vede k podráždění, které se následně rychle zhoršuje,“ vysvětluje Monika Kavková, majitelka a vedoucí lékařka Kliniky estetické medicíny Be Elite Clinic.
„Pokud k podráždění dojde, cílem by měla být co nejrychlejší obnova kožní bariéry a zabránění zhoršování stavu. V lehkých případech pomáhá udržovat místo suché, používat zinkové masti nebo jemné ochranné krémy a omezit tření volnějším oblečením. Pokud se přidá infekce, například kvasinková, je nutné vyhledat lékaře, který zváží terapii. Neléčené opruzeniny se mohou rychle zkomplikovat a přejít do bolestivých zánětů,“ varuje lékařka a zároveň upozorňuje, že rozvinutý zánět je obtěžující, bolestivý a dlouho se hojí
Nejlepší je proto vzniku opruzenin zabránit a soustředit se na vhodnou prevenci.
Jak opruzeninám předejít
Základem té je udržování kůže v suchu a minimalizace tření kožních ploch o sebe. Důležitou roli hraje i každodenní péče o kůži a vhodné oblečení. Lepší jsou přírodní materiály. Bavlna, len nebo bambusová vlákna bývají prodyšnější a umožňují lepší odvod vlhkosti od pokožky. Naopak syntetické materiály mohou teplo a vlhkost zadržovat a pocení tak ještě zhoršovat.
Základní opatření zahrnují:
- důsledné osušování kožních záhybů po sprše nebo pocení
- používání ochranných bariérových krémů nebo zásypů (například se zinkem)
- používání antiperspirantů
- správně padnoucí spodní prádlo, zejména podprsenky u větších prsů
- omezení dlouhodobého vlhka v citlivých místech
V některých případech, zejména u lidí s výraznou hyperhidrózou, může být řešením i aplikace přípravku s obsahem látky botulotoxin, který dočasně omezuje činnost potních žláz a snižuje množství potu v problematické oblasti. „Aplikace látek s obsahem botulotoxinu je možná například do podpaží, do dlaní, na čele nebo i ve vlasaté části hlavy a podobně. Efekt přetrvá až půl roku, následně je možné aplikaci zopakovat. Aplikaci by měl provádět lékař zaměřený na estetickou medicínu, nebo dermatolog,“ popisuje lékařka.
Ačkoli se problémy nejčastěji zhoršují v létě, kdy tělo více reaguje na teplo, rozhodně nejde o čistě sezónní záležitost. Opruzeniny mohou vznikat celoročně – při sportu, dlouhém sezení, v práci v nevhodném oblečení nebo u osob s predispozicí k vyšší vlhkosti kůže. Klíčem k úspěchu je proto dlouhodobá prevence a včasná reakce na první příznaky, nikoli až řešení rozvinutého problému.